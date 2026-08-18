Motorlu Kara Taşitlarinin Kiralanmasina İlişkin Yeni Dönem: Yetki Belgesi, Sözleşme Ve Platform Yükümlülükleri

Türkiye'de motorlu kara taşıtı kiralama sektörünü düzenleyen yeni yönetmelik, işletmeler için yetki belgesi zorunluluğu getiriyor ve kira sözleşmelerinden depozito tutarlarına, hasar taleplerinden platform sorumluluklarına kadar geniş bir yelpazede kurallar belirliyor. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenleme, tüketici haklarını güçlendirirken işletmelere önemli

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Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 15 Ağustos 2026 tarihli ve 33341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelik ile motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetlerine ilişkin kapsamlı ve bütüncül bir düzenleme yapılmıştır.

Yönetmelik; kiralama işletmelerinin faaliyet şartlarının yanı sıra kira sözleşmelerini, elektronik ortamda gerçekleştirilen ön ödemeli rezervasyonları, taşıt teslim ve iade süreçlerini, depozito ve hasar uygulamalarını, ilan ve aracı platformların sorumluluklarını ve Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi’nin (“Bilgi Sistemi”) işleyişini düzenlemektedir.

1. Yönetmeliğin kapsamı

Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından tüketicilere sunulan ve aynı kiracı bakımından kesintisiz şekilde en fazla yirmi dokuz gün süren motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetlerine uygulanacaktır.

Yönetmelik Kapsamında Yönetmelik Kapsamı Dışında Tüketicilere sunulan ve aynı kiracı bakımından kesintisiz olarak en fazla yirmi dokuz gün süren kısa süreli kiralamalar Otuz gün veya daha uzun süreli kiralamalar Kiralama işletmeleri ve bunların şubeleri Kiracının tüketici olmadığı kısa süreli kiralamalar Kiralık taşıt ilanlarının yayımlandığı ilan platformları Paylaşımlı kiralamalar Rezervasyon, ödeme veya kira sözleşmesi kurulmasına imkân sağlayan aracı platformlar Kamp taşıtı kiralamaları

2. Yetki belgesi zorunluluğu

Yönetmelik uyarınca, yetki belgesi olmaksızın ticari faaliyet kapsamında motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunulamayacaktır. Yetki belgesi her işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecektir.

Yetki belgesi alınabilmesi için işletmelerin:

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

Vergi ve meslek odası kayıtlarında motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinin yer alması,

Belirlenen iş yeri koşullarını sağlaması,

Kiralama sorumlusuna ilişkin yaş, eğitim, adli sicil ve mesleki yeterlilik şartlarını karşılaması ve

Kiralamaya konu taşıtlar bakımından asgari sayı, yaş, kilometre, mülkiyet ve teknik nitelik şartlarını yerine getirmesi

gerekecektir.

Öngörülen asgari taşıt sayısı ve elektrikli veya hibrit taşıt bulundurma yükümlülükleri ise

İşletmenin faaliyet gösterdiği yerin nüfusu ve

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunup bulunmadığı

dikkate alınarak farklılaştırılmıştır.

3. Asgari taşıt sayısı ve taşıtlarda aranan şartlar

İşletmelerin sağlaması gereken asgari taşıt sayısı, faaliyet gösterilen yerin büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup bulunmadığına ve ilçe nüfusuna göre farklılaştırılmıştır.

Faaliyet yeri Asgari taşıt şartı Büyükşehir belediyesi bulunan illerin nüfusu 30.000’i aşan ilçeleri En az beşi işletme adına tescilli olmak üzere asgari on taşıt Nüfusu 30.000’i aşmayan ilçeler ile büyükşehir belediyesi bulunmayan iller En az ikisi işletme adına tescilli olmak üzere asgari beş taşıt

Büyükşehir belediyesi bulunan illerin nüfusu 30.000’i aşan ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin filosunda, biri Türkiye’de üretilmiş olmak üzere, en az iki adet hibrit veya yalnızca elektrik motorlu taşıt bulunması gerekecektir.

Şubeler adına yetki belgesi düzenlenebilmesi için asgari taşıt sayısı şartının merkez tarafından her bir şube bakımından ayrıca sağlanması zorunludur.

Klasik motorlu kara taşıtları dışında kiralamaya konu taşıtların;

Model yılına göre altı yaşından büyük olmaması,

Elektrik motorlu taşıtlarda 300.000 kilometreyi, diğer taşıtlarda ise 180.000 kilometreyi aşmamış olması,

Ağır hasar kaydının bulunmaması,

Geçerli araç muayenesinin ve zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması,

İlgili güvenlik standartlarına uygun olması ve

Periyodik bakımlarının zamanında yaptırılması

gerekecektir.

Bilgi Sistemi’ne kaydedilmeyen veya Yönetmelik’te öngörülen nitelikleri taşımayan araçlar kiraya verilemeyecektir.

4. Kira sözleşmeleri ve ön bilgilendirme yeniden düzenlendi

Motorlu kara taşıtı kiralamalarında işletme ile kiracı arasında yazılı veya elektronik ortamda kira sözleşmesi yapılması zorunlu olacaktır. Sözleşmenin bir nüshasının, taşıtın tesliminden önce kiracıya verilmesi veya elektronik ortamda gönderilmesi gerekecektir.

Sözleşme kurulmadan önce kiracıya yazılı veya elektronik ortamda ön bilgilendirme yapılacaktır. Bu bilgilendirmede asgari olarak;

İşletme, kiracı ve varsa ek sürücünün bilgileri,

Hizmetin ve kiralanacak taşıtın temel nitelikleri,

Her bir hizmetin bedeli ve toplam kira bedeli,

Tarafların hak ve yükümlülükleri,

Kiralamanın başlangıç ve bitiş tarihleri ile teslim bilgileri ve

Sözleşmenin fesih koşulları

yer alacaktır.

Kira sözleşmesinde ayrıca depozito, ek hizmetler ve ek sürücü, kilometre sınırı ve aşım bedeli, geç teslim, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, trafik cezaları, enerji tamamlama giderleri, sigorta ve kasko kapsamı, muafiyetler ile hasar sorumluluğu gibi kiracının mali yükümlülüklerini etkileyebilecek hususların açıkça gösterilmesi gerekecektir.

Sözleşmenin aracı platform üzerinden kurulması halinde ise ön bilgilendirmenin yapılması ve sözleşmenin kiracıya iletilmesinden işletme ile aracı platform müştereken sorumlu olacaktır. Bununla birlikte, aracı platformun sorumluluğu, işletme tarafından kendisine iletilen bilgi ve belgelerin kiracıya tam ve doğru şekilde aktarılmasıyla sınırlı olacaktır.

5. Kira bedeli ve ek hizmetler sınırlandırıldı

İşletmeler, kira bedelinin yanı sıra yalnızca Yönetmelik’e aykırı olmayan ve kira sözleşmesinde açıkça belirtilen hizmetler için bedel talep edebilecektir.

Kiracı ve sözleşmede belirtilen ek sürücü, yalnızca kira bedelini ödemek suretiyle taşıtın kasko sigortası, işletme güvencesi ve zorunlu mali sorumluluk sigortasından yararlanacaktır. Bu güvencelerden yararlanılması ek bir bedel veya başka bir hizmetin satın alınması şartına bağlanamayacaktır.

Kiralama hizmeti de ek sigorta, kasko veya hasar güvencesi gibi herhangi bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamayacaktır.

Kiracının talebi üzerine hızlı geçiş sistemi bedelsiz şekilde kullanıma sunulacak; yalnızca kira döneminde gerçekleşen geçiş ücretleri kiracıdan tahsil edilebilecektir.

6. Ön ödemeli rezervasyonlara ilişkin kurallar belirlendi

Elektronik ortamda gerçekleştirilen ön ödemeli rezervasyonlarda, kiracının onayı alınarak bir rezervasyon formu düzenlenecek ve form, onayın alındığı ve ön ödemenin yapıldığı tarihte elektronik ortamda kiracıya iletilecektir. İşletme, rezervasyonun onaylanmasından hemen önce, rezervasyon onayının ön ödeme yükümlülüğü doğurduğu konusunda kiracıyı açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacaktır. Bu bilgilendirmenin yapılmaması halinde kiracı rezervasyonla bağlı olmayacak ve ön ödeme yapmakla yükümlü tutulamayacaktır.

Kiracı, kiralama tarihi, saati ve yeri ile taşıt segmentini gerekçe göstermeksizin değiştirebilecek veya rezervasyonu iptal edebilecektir. İptal halinde kural olarak kiracıdan herhangi bir bedel alınamayacak; ancak teslim saatinden önceki yirmi dört saat içinde yapılan iptallerde, rezervasyon formunda açıkça belirtilmiş olması şartıyla, en fazla bir günlük kira bedeli tutarında iptal bedeli talep edilebilecektir.

İade edilmesi gereken kira ve hizmet bedelleri ile depozitoya ilişkin işlemlerin, iptal tarihini izleyen yedi gün içinde tamamlanması gerekecektir.

Kiracının taşıtı mazeret bildirmeksizin teslim almaması halinde ise işletmenin taşıtı başka bir kiracıya verebilmesi için, bir ila altı günlük kiralamalarda en az on iki saat, yedi gün ve üzerindeki kiralamalarda ise en az bir gün beklemesi gerekecektir. Bu sürelerin sonunda taşıtın teslim alınmamış olması halinde, rezervasyon formunda veya kira sözleşmesinde belirtilen tutarda kesinti yapılarak rezervasyon iptal edilebilecek; kesinti bir ila altı günlük kiralamalarda bir günlük, yedi gün ve üzerindeki kiralamalarda ise üç günlük kira bedelini aşamayacaktır.

7. Taşıt teslim ve iade süreçleri belgelendirilecek

Taşıtın kiracıya teslimi sırasında, mevcut hasar ve arızaları gösteren bir taşıt teslim belgesi düzenlenecek ve belgenin bir nüshası kiracıya verilecek veya elektronik ortamda iletilecektir. Taşıtın iadesi sırasında ise taşıtın hasarsız teslim alındığını veya iade anındaki hasar durumunu gösteren bir taşıt iade belgesi düzenlenecektir. Fiziki olarak karşı karşıya gelinmeden yapılan iadelerde bu belge, taşıtın işletme tarafından fiilen teslim alındığı gün içinde hazırlanarak kiracıya elektronik ortamda gönderilecektir.

Rezervasyon formunda belirtilen segmentte bir taşıtın teslim tarihinde hazır bulunmaması halinde, kiracıdan ek bedel alınmaksızın eş değer veya daha üst segmentte bir taşıt sağlanacaktır. Daha alt segmentte bir taşıt ise ancak kiracının yazılı veya elektronik onayıyla teslim edilebilecek; kiracının onay vermemesi halinde rezervasyon bedelsiz olarak iptal edilebilecektir.

Ayrıca, bir saate kadar olan taşıt iadesi gecikmelerinde kiracıdan herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.

8. Depozito tutarlarına üst sınır getirildi

İşletmeler tarafından alınabilecek depozito;

Altı gün ve daha kısa süreli kiralamalarda en fazla üç günlük,

Yedi ila yirmi dokuz günlük veya haftalık kiralamalarda ise en fazla yedi günlük

kira bedeliyle sınırlandırılmıştır.

Depozito olarak çek, senet, teminat mektubu, kefaletname veya benzeri borç doğurucu belgeler alınamayacaktır. Yönetmelik’te özel olarak düzenlenen haller dışında, depozitonun iadesine ilişkin işlemlerin kira sözleşmesinin sona erdiği ve taşıtın iade edildiği tarihi izleyen yedi gün içinde tamamlanması gerekecektir.

9. Hasar talepleri bağımsız ekspertiz raporuna bağlandı

Kiracıdan hasar veya arıza bedeli talep edilebilmesi için hasarın ve maliyet tutarının yetkili ve bağımsız bir ekspertiz raporuyla belgelendirilmesi zorunlu olacaktır.

İşletmenin kendi personeli veya doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı olduğu kişi ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar ispat aracı olarak kullanılamayacaktır.

Teslim ve iade belgeleri düzenlenmeyen kiralamalarda veya iade belgesinde yer almayan hasar ve arızalar bakımından kiracıdan bedel talep edilemeyecektir. Kiracıdan kaynaklanmayan hasar ve arızalar nedeniyle onarım masrafı, değer kaybı veya kira kaybı gibi adlar altında tahsilat yapılması da sınırlandırılmıştır.

10. İlan ve aracı platformlara yeni yükümlülükler getirildi

İlan ve aracı platformların;

İşletmenin üyeliği veya kaydı öncesinde Bilgi Sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapması,

Yetki belgesi bulunmayan işletmelerin üyeliğine veya kaydına izin vermemesi,

İşletmenin ilana konu taşıt hakkında ilan verme yetkisini doğrulaması,

İlanlarda yetki belgesi ve işletme bilgilerinin gösterilmesini sağlaması,

Müşteri talep ve şikâyetleri için internet ve telefon üzerinden erişilebilir müşteri hizmetleri sunması ve

Tüketiciyi yanıltıcı veya piyasa yapısını bozucu ilanları önlemeye yönelik tedbir alması

gerekecektir.

Aracı platformların işletmelerle ilişkilerinde haksız ticari uygulamalarda bulunması da yasaklanmıştır. Bu kapsamda özellikle;

İşletmenin kampanyalı hizmet sunmaya zorlanması,

Aracılık sözleşmesi hükümlerinin işletme aleyhine geriye dönük değiştirilmesi,

Hizmet verilmediği halde veya karşılığı bulunmaksızın işletmeden bedel alınması,

İşletmenin alternatif satış veya reklam kanallarının kısıtlanması,

İşletmenin belirli kişilerden mal veya hizmet almaya zorlanması ve

Kiracı tarafından sözleşmeye uygun şekilde iptal edilen işlemler nedeniyle işletmeden hizmet bedeli alınması

haksız ticari uygulama olarak kabul edilecektir.

Ayrıca, aracı platform tarafından kiralama işlemi nedeniyle işletmeye yapılması gereken ödemenin, kural olarak bedelin platformun tasarrufuna girdiği ve taşıtın kiracıya teslim edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde işletmeye aktarılması gerekecektir.

11. Bilgi Sistemi ve kayıt yükümlülükler

Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetleri ile kiralamaya konu taşıtların takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından Bilgi Sistemi oluşturulacaktır.

Yetki belgesinin alınmasından sonra satın alınan veya kiralama yoluyla temin edilen taşıtların, kiralamaya konu edilmeden önce işletme tarafından Bilgi Sistemi’ne kaydedilmesi gerekecektir. İşletmenin tasarrufundan çıkan taşıtların kayıtları ise Bilgi Sistemi’nden silinecektir.

İşletmeler, ilan platformları ve aracı platformlar; kira sözleşmeleri ile kiralamaya ilişkin diğer belge ve formları, işlemin veya sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren beş yıl boyunca fiziki veya elektronik ortamda doğru ve eksiksiz biçimde saklamak ve gerektiğinde Bakanlığa sunmakla yükümlü olacaktır.

12. Yetki belgesinin iptali

Yetki belgesi alınması için aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi ve Bakanlık tarafından verilen süre içinde şartların yeniden sağlanamaması halinde yetki belgesi iptal edilebilecektir.

Yetki belgesinin tadili için öngörülen süreye uyulmaması veya Yönetmelik’e aykırılığın Bakanlık tarafından verilen süre içinde giderilmemesi de iptal sebebi oluşturacaktır. Aynı aykırılığın aynı takvim yılı içinde tekrarlanması durumunda ayrıca süre verilmesine gerek olmaksızın iptal gündeme gelebilecektir.

Yönetmelik’e aykırılık nedeniyle yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve belirli bağlantılı işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeni yetki belgesi verilmeyecektir.

13. Denetim ve idari yaptırımlar

Bakanlık, kiralama faaliyetlerinin takip ve kontrolü, kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve tüketicinin korunması amacıyla denetim yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya yetkili olacaktır.

Yönetmelik’e aykırı hareket edenler hakkında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında öngörülen idari para cezaları uygulanabilecektir.

14. Uygulama Takvimi

Tarih Yükümlülük 15 Ağustos 2026 Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanması 1 Ocak 2027 Yönetmelik’in yürürlüğe girmesi 1 Temmuz 2027 Mevcut işletmelerin yetki belgesi alması için son tarih 1 Temmuz 2027 Mevcut ilan ve aracı platform sözleşmelerinin Yönetmelik’e uygun hale getirilmesi için son tarih 1 Ocak 2028 Mevcut işletmeler bakımından belirli asgari taşıt sayısı, taşıt yaşı, kilometre ve güvenlik standardı şartlarının uygulanmaya başlaması 1 Ocak 2028 İlan ve aracı platformlar için öngörülen yetki belgesi kontrolü ve ilan doğrulama yükümlülüklerinin uygulanmaya başlaması

Bakanlık, geçiş hükümlerinde belirtilen süreleri bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

15. İşletmeler ne yapmalı?

Yönetmelik’e uyum sağlanması amacıyla kiralama işletmelerinin öncelikle aşağıdaki adımları değerlendirmesi uygun olacaktır:

Yetki belgesi için gerekli kurumsal, mesleki ve operasyonel şartların karşılanıp karşılanmadığının incelenmesi,

Taşıt filosunun sayı, mülkiyet, yaş, kilometre, hasar kaydı, muayene, sigorta ve teknik güvenlik şartları bakımından gözden geçirilmesi,

Kira sözleşmeleri, ön bilgilendirme metinleri ve rezervasyon formlarının Yönetmelik’e uygun hale getirilmesi,

Taşıt teslim ve iade belgelerinin hazırlanması ve elektronik süreçlere entegre edilmesi,

Depozito, rezervasyon iptali, bedel iadesi, kilometre aşımı ve ek hizmet uygulamalarının yeniden yapılandırılması,

Hasar tespit ve tahsilat süreçlerinin bağımsız ekspertiz şartına uygun hale getirilmesi,

Kiracı ve ek sürücülere ilişkin hasar güvencesinin oluşturulması,

İlan ve aracı platformlarla mevcut sözleşmelerin haksız ticari uygulama hükümleri yönünden incelenmesi,

Bilgi Sistemi’ne kayıt ve veri aktarım süreçleri için gerekli teknik altyapının hazırlanması,

Kira sözleşmeleri ve diğer belgelerin beş yıl saklanmasını sağlayacak bir kayıt sisteminin oluşturulması ve

İlgili personelin mesleki yeterlilik ve eğitim durumunun değerlendirilmesi.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.