Açık Pozisyon: Dava Avukatı (3–5 Yıl Tecrübeli)

Büromuz bünyesinde, başta icra takibi, ticari alacak, tüketici hukuku ve iş hukuku olmak üzere yoğun dava dosyalarında çalışacak, 3–5 yıl tecrübeli bir Avukat arıyoruz. Başvurmak isteyen adayların özgeçmişleri ile niyet mektuplarını team@cbclaw.com.tr adresine göndermeleri rica olunur.
📌 Büromuz hakkında detaylı bilgi için: https://www.cbclaw.com.tr
Temel Sorumluluklar
- İlamlı/ilamsız, kambiyo vb. dahil olmak üzere icra takiplerinin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
- Ticari alacak, tüketici hukuku ve iş hukuku kaynaklı davaların tüm süreçlerinin (dilekçeler, delil sunumu, bilirkişi, keşif, vs.) yürütülmesi
- Toplu dava ve çok sayıda dosyanın eşzamanlı takibi ve etkin dosya yönetimi
- Duruşmalara, keşiflere ve icra müdürlüklerindeki işlemlere aktif katılım
- Müvekkil yazışmaları, raporlamalar ve süreç hakkında düzenli bilgilendirme
- Gerekli durumlarda diğer uyuşmazlık çözümü süreçlerine destek verilmesi
Aranan Nitelikler
- Türkiye'deki üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun, baroya kayıtlı ve ruhsatlı avukat
- Tercihen orta/büyük ölçekli hukuk bürosu veya şirket hukuk biriminde olmak üzere en az 3, en fazla 5 yıl dava ve icra tecrübesi
- Özellikle aşağıdaki alanlarda pratik ve dosya deneyimi:
o İcra ve iflas hukuku, icra takipleri
o Ticari alacak davaları
o Tüketici hukuku uyuşmazlıkları
o İş hukuku (işçi–işveren uyuşmazlıkları, tazminat, işe iade vb.)
- Toplu dosya/dava portföyü yönetimi konusunda tecrübeli, eli hızlı ve pratik
- Adliye, icra daireleri ve duruşma süreçlerine hâkim, sahada aktif rol almış
- UYAP, e-tebligat, KEP ve benzeri dijital hukuk sistemlerini etkin kullanabilen
- Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk alabilen, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek
- İngilizce bilgisi tercih sebebi olmakla birlikte pozisyon için zorunlu değildir.
