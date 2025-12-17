Açık Pozisyon: Dava Avukatı (3–5 Yıl Tecrübeli)

Büromuz bünyesinde, başta icra takibi, ticari alacak, tüketici hukuku ve iş hukuku olmak üzere yoğun dava dosyalarında çalışacak...

CBC Law (Formerly Cetinkaya) is a full-service law firm based in Istanbul servicing local and international clients. Our lawyers have extensive expertise in advising on dispute resolution, business crime, technology, data protection and intellectual property. CBC Law prides itself on helping clients navigate their way through a constantly changing and challenging legal landscape. With a seamless multidisciplinary approach positioned at the intersection of industry knowledge and legal expertise, we provide our clients with legal solutions that are tailored to their needs in Turkey.

Büromuz bünyesinde, başta icra takibi, ticari alacak, tüketici hukuku ve iş hukuku olmak üzere yoğun dava dosyalarında çalışacak, 3–5 yıl tecrübeli bir Avukat arıyoruz. Başvurmak isteyen adayların özgeçmişleri ile niyet mektuplarını team@cbclaw.com.tr adresine göndermeleri rica olunur.

📌 Büromuz hakkında detaylı bilgi için: https://www.cbclaw.com.tr

Temel Sorumluluklar

İlamlı/ilamsız, kambiyo vb. dahil olmak üzere icra takiplerinin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

Ticari alacak, tüketici hukuku ve iş hukuku kaynaklı davaların tüm süreçlerinin (dilekçeler, delil sunumu, bilirkişi, keşif, vs.) yürütülmesi

Toplu dava ve çok sayıda dosyanın eşzamanlı takibi ve etkin dosya yönetimi

Duruşmalara, keşiflere ve icra müdürlüklerindeki işlemlere aktif katılım

Müvekkil yazışmaları, raporlamalar ve süreç hakkında düzenli bilgilendirme

Gerekli durumlarda diğer uyuşmazlık çözümü süreçlerine destek verilmesi

Aranan Nitelikler

Türkiye'deki üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun, baroya kayıtlı ve ruhsatlı avukat

Tercihen orta/büyük ölçekli hukuk bürosu veya şirket hukuk biriminde olmak üzere en az 3, en fazla 5 yıl dava ve icra tecrübesi

Özellikle aşağıdaki alanlarda pratik ve dosya deneyimi:

o İcra ve iflas hukuku, icra takipleri

o Ticari alacak davaları

o Tüketici hukuku uyuşmazlıkları

o İş hukuku (işçi–işveren uyuşmazlıkları, tazminat, işe iade vb.)

Toplu dosya/dava portföyü yönetimi konusunda tecrübeli, eli hızlı ve pratik

Adliye, icra daireleri ve duruşma süreçlerine hâkim, sahada aktif rol almış

UYAP, e-tebligat, KEP ve benzeri dijital hukuk sistemlerini etkin kullanabilen

Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk alabilen, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek

İngilizce bilgisi tercih sebebi olmakla birlikte pozisyon için zorunlu değildir.

