Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Tüketiciyi Koruyan Değişiklikler Yapıldı

A. Giriş

24 Mayıs 2025 tarihli ve 32909 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde ("Yönetmelik") 01.01.2026 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yeni değişiklikler getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği'nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

B. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik'in "Ön Bilgilendirme" başlıklı beşinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (g) ve (k) bentlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bahse konu (g) bendinde, satıcı veya sağlayıcının ön bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilebilmesi için cayma hakkının bulunduğu durumlarda tüketiciye bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgilerin sunulması gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca, anılan bentte daha önce yer alan "satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile malın bu taşıyıcıyla iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağına" ilişkin ifade Değişiklik Yönetmeliği ile madde metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklikle birlikte, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda iade masraflarını ödeme yükümlülüğü ortadan kaldırılmıştır.

Aynı zamanda, Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik metninde yer alan "tüketicilerin uyuşmazlık halinde tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvuruda bulunabileceğine ilişkin bilgi" ifadesine "Kanunun 73/A maddesi uyarınca dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı ile" ibaresi eklenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte, ön bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında tüketicilere arabuluculuğun dava şartı olduğuna ilişkin bilginin de sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

C. Cayma Hakkının Kullanımında İade Masraflarından Sorumluluk

Yönetmelik'in satıcının veya sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı 12'nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "13'üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere" ibaresi Değişiklik Yönetmeliği ile kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrası değiştirilmiştir.

Bu doğrultuda, Değişiklik Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı kullanılırken satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamayacak ve satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.

D. Cayma Hakkına İlişkin İstisnalar

Yönetmelik'in 15'inci maddesi ile aksi kararlaştırılmadıkça tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı haller sayılmıştır. Değişiklik Yönetmeliği ile madde kapsamında yer alan (i) bendi yürürlükten kaldırılarak 01.01.2026 tarihinden itibaren tüketicilerin kendilerine teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmelerde de cayma hakkını kullanabilmesi sağlanmıştır.

E. Sonuç

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek değişikliklerle, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı, iade masrafları ve ön bilgilendirme yükümlülükleri tüketici lehine yeniden düzenlenmiştir.

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