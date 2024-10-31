Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

30 Ekim 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan 7529 sayılı Kanun, elektronik ticaret düzenlemelerine önemli değişiklikler getirdi. Lisans ücretlerinin hesaplanmasında yeni kurallar öngören Kanun, sektörde adil rekabeti sağlamayı ve yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Giriş

7529 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 30.10.2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, 14. maddede belirtilen istisnalar haricinde, yürürlüğe girmiştir.1 Kanun'la 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere çeşitli yasal düzenlemelerde önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da (“ETHDK”), 24.07.2025 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, lisans ücreti hesaplanmasına yönelik yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Lisans Ücretinin Hesaplanması

Değişiklik ile, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının ve bunlarla ekonomik bütünlük içinde bulunan diğer sağlayıcıların, yurt dışı satışları üzerinden hesaplanacak lisans ücretlerinde hangi satışların dikkate alınmayacağı belirlenmiştir.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve bağlı olduğu diğer sağlayıcıların yurt dışına yaptığı satışların iki katı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan yatırım teşvik belgesiyle yapılan yatırım harcamasının iki katı, o yılın net işlem hacminden düşülecektir. Söz konusu satışların net işlem hacminden düşülebilmesi için, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının net işlem hacminin, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (“ETBİS”) verileriyle hesaplanan diğer sağlayıcıların toplam net işlem hacminin yüzde yirmisini aşmaması şartı aranmıştır. Yüzde yirmilik haddin aşılıp aşılmadığı tespit edilirken, yüzde on beşin altındaki aşım durumları dikkate alınmayacaktır.

ETHDK'nın geçici 2'nci maddesine getirilen değişiklikler uyarınca, 2024 yılına ilişkin lisans ücreti hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve bağlı olduğu diğer sağlayıcıların yurt dışına yaptığı satışların ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan yatırım teşvik belgesiyle yapılan yatırım harcamasının her ikisinin de dört katı net işlem hacminden düşülecektir. 2025 yılına ilişkin lisans ücretinin hesaplanmasında ise bu tutarların üç katının net işlem hacminden düşüleceği düzenlenmiştir.

Sonuç

Yapılan değişikliklerle, sektörün sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümeye katkı sağlaması, yerel işletmelerin yurt dışı menşeli güçlü pazar yerlerine karşı rekabet gücünün artırılması, ihracatın ve istihdamın teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, sektörde adil rekabeti sağlayabilmek için belirli sınırlamalar

Footnote

1. Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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