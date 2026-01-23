Gemi Ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat Ve Bakım-Onarım Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır

Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik"),14 Ocak 2026 tarihli ve 32782 sayılı Resmî Gazete'deyayımlanmıştır.

Yönetmelik ile gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım süreçlerine ilişkinteknik standartlar, belgelendirme usulleri ve denetim mekanizmalarıgüncellenmiş; tersaneler, bakım-onarım tesisleri ve ilgili paydaşlar bakımındanuygulamada yeknesaklık ve denetim etkinliğinin artırılmasıamaçlanmıştır.

Aşağıda Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemeler,denizcilik sektörü bakımından pratik etkileriyle birlikte özetlenmektedir.

Amaç ve Kapsamın Genişletilmesi

Yönetmelik;

Türk bayraklı gemi ve su araçlarıile

Türkiye'de inşa edilen, tadilat veya bakım-onarımı yapılan yabancı bayraklı gemi ve su araçlarını

kapsamaktadır.

Bu kapsamda, yalnızca yeni inşa süreçleri değil;mevcut gemi ve su araçlarının tadilat ile bakım-onarım faaliyetleri de detaylı şekilde düzenleme altına alınmıştır. Böylelikle tersaneler ve bakım-onarım tesisleri bakımından uygulanan teknik ve idari yükümlülükler netleştirilmiştir.

İnşa ve Tadilat Faaliyetlerine İlişkin Teknik Standartlar

Yönetmelik ile gemi ve su araçlarının inşa ve tadilat süreçlerinde uyulması gerekenteknik kriterler ve emniyet standartlarıayrıntılı şekilde belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

kullanılan malzeme ve ekipmanlar,

yapısal değişiklikler,

makine, elektrik ve donanım sistemleri

bakımından uygulanacak standartlar açıkça düzenlenmiş;klas kuruluşları ile idare arasındaki onay ve kontrol süreçleriyeniden yapılandırılmıştır.

Bakım-Onarım Faaliyetlerine İlişkin Düzenlemeler

Yönetmelik, bakım-onarım faaliyetlerini yalnızca teknik bir süreç olarak değil;denetlenebilir ve belgelendirilebilir bir faaliyet alanıolarak ele almaktadır.

Bu çerçevede;

bakım-onarım faaliyetlerinin kapsamı,

işlemlerin kayıt altına alınması,

bakım sonrası kontrol ve uygunluk değerlendirmeleri

bakımından tesisler ve işletmeciler için yeni yükümlülükler öngörülmüştür.

Belgelendirme Süreçleri ve Yetkili Kuruluşlar

Yönetmelik ile inşa, tadilat ve bakım-onarım faaliyetlerine ilişkinbelgelendirme süreçleridetaylandırılmıştır.

Yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenecek belgelerin kapsamı, geçerlilik süreleri ve idareye sunulma usulleri belirlenmiş;belgeye dayalı denetim mekanizmasıgüçlendirilmiştir. Bu düzenlemelerin, özellikle yabancı bayraklı gemiler bakımındanuygulamada yaşanan belirsizlikleri azaltmasıbeklenmektedir.

Denetim Mekanizması ve İdarenin Yetkileri

Yönetmelik kapsamında idarenin denetim yetkileri genişletilmiş olup;

yerinde denetim,

belge ve kayıt incelemesi,

faaliyet durdurma ve idari yaptırım

yetkileri açıkça hüküm altına alınmıştır.

Denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar, sektör aktörleri bakımındanönleyici bir düzenlemeniteliği taşımaktadır.

Tersaneler ve Bakım-Onarım Tesisleri Bakımından Yükümlülükler

Yönetmelik, tersaneler ve bakım-onarım tesisleri bakımından;

kayıt,

bildirim,

raporlama, ve

faaliyet izni

yükümlülüklerini sistematik hale getirmiştir.

Bu kapsamda tesislerin, faaliyetlerini Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde sürdürmeleri veidareye karşı şeffaflık sağlamalarıbeklenmektedir.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirme

Yönetmelik ile getirilen düzenlemelerin, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tersaneler, bakım-onarım tesisleri ve gemi işletmecileri bakımındanuygulama yükünü artırabileceği, ancak uzun vadedeemniyet, kalite ve uluslararası standartlarla uyumaçısından olumlu katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Özellikle belgelendirme ve denetim süreçlerine ilişkin düzenlemelerin, sektör uygulamalarında daha öngörülebilir bir yapı oluşturması beklenmektedir.

Yürürlük ve Yürütme

HükümleriniUlaştırma ve Altyapı Bakanı'nınyürüteceği Yönetmelik,yayımlandığı tarih olan 14 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

