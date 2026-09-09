Basit Konaklama Tesislerine İlişkin Devir Ve Asgari Nitelik Şartları Yeniden Düzenlendi

26.08.2026 tarihli ve 33352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) ile basit konaklama turizm işletme belgelerinin devri sınırlandırılmış, basit konaklama tesislerinin taşıması gereken asgari nitelikler belirlenmiş ve tesislerin bu niteliklere uygunluğuna ilişkin denetim hükümleri değiştirilmiştir.

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26.08.2026 tarihli ve 33352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) ile basit konaklama turizm işletme belgelerinin devri sınırlandırılmış, basit konaklama tesislerinin taşıması gereken asgari nitelikler belirlenmiş ve tesislerin bu niteliklere uygunluğuna ilişkin denetim hükümleri değiştirilmiştir.

Değişiklik ile basit konaklama turizm işletme belgelerinin ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal halleri dışında devredilemeyeceği düzenlenmiştir. Ayrıca resepsiyon, yiyecek ve içeceklerin muhafazası, ilk yardım, temizlik ve bakım, yüzme ve eğlence havuzlarının güvenliği ile yatak odaları ve banyolara ilişkin asgari şartlar belirlenmiştir.

Aşağıda Değişiklik ile getirilen başlıca düzenlemeler ve uygulamadaki muhtemel sonuçları özetlenmektedir.

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgelerinin Devri Sınırlandırıldı

Değişiklik ile basit konaklama turizm işletme belgelerinin ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal halleri dışında devredilemeyeceği düzenlenmiştir.

Buna göre işletmenin satış, devir veya benzeri bir işlemle el değiştirmesi halinde, mevcut basit konaklama turizm işletme belgesi yeni işletmeciye devredilemeyecektir.

Belgenin bu hükme aykırı şekilde devredildiğinin tespit edilmesi halinde, Turizmi Teşvik Kanunu’nun 34. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan hükümler valilik tarafından uygulanacaktır.

Düzenleme ile basit konaklama turizm işletme belgesinin işletmeden bağımsız şekilde devredilebilmesinin önüne geçilmiş ve belgenin devredilebileceği haller ölüme bağlı tasarruf ve miras yoluyla intikal ile sınırlandırılmıştır.

Basit Konaklama Tesisleri İçin Asgari Nitelikler Belirlendi

Değişiklik ile Yönetmeliğe eklenen 8/A maddesi uyarınca basit konaklama tesislerinin taşıması gereken asgari fiziki, hijyenik ve operasyonel nitelikler belirlenmiştir.

Buna göre;

25 oda ve üzeri kapasiteye sahip tesislerin girişinde resepsiyon bulunması,

yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde malzemelerin saklama ve servis sırasında bozulmalarını önleyecek şekilde uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi,

tesislerde ilk yardım malzemelerinin bulundurulması ve ilk yardım sertifikalı personel istihdam edilmesi,

tesislerin temizlik ve bakımının düzenli olarak yapılması ve haşere ile düzenli mücadele yürütülmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu düzenlemeler ile basit konaklama tesisleri bakımından daha önce genel nitelikte ele alınan hizmet ve işletme koşullarının belirli asgari standartlara bağlanması amaçlanmıştır.

Yüzme Havuzlarına İlişkin Güvenlik ve Teknik Şartlar Belirlendi

Yüzme havuzu bulunan basit konaklama tesisleri için havuzların fiziki özellikleri, hijyeni ve güvenliğine ilişkin ayrıntılı şartlar getirilmiştir.

Bu kapsamda yüzme havuzlarının zemin ve duvarlarının uygun ve nitelikli malzeme ile kaplanması; taşma oluğu veya aynı işlevi gören bir sistemin bulunması; suyun sürekli temizliğini sağlayacak filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemlerinin kurulması; havuz çevresi ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin düzenlemelerinin yapılması ve havuz içerisinde emniyet basamaklarının bulunması gerekecektir.

Ayrıca;

havuz derinliğinin değiştiği her kademede derinlik ölçüsünün belirtilmesi,

çocuklar için en fazla 50 santimetre derinliğinde ayrı bir havuz bulunması,

havuz kullanım kurallarının Türkçe ve en az iki yabancı dilde levha ile gösterilmesi,

soyunma kabini ve duş bulunması ve

en az 2 olmak üzere, tesisin havuz sayısı ve büyüklükleri dikkate alınarak yeterli sayıda sertifikalı cankurtaran bulundurulması zorunlu olacaktır.

Müşterilerin önceden bilgilendirilmesi şartıyla, pazarlama ve işletme politikası gereği yalnızca 12 yaş ve üzeri müşterileri kabul eden tesislerde çocuk havuzu bulundurma şartı aranmayacaktır. Ancak bu tesislerin söz konusu politikayı değiştirmeleri halinde, yeni politikayı uygulamaya başlamadan önce çocuk havuzu yapmaları gerekecektir.

Eğlence Amaçlı Havuz ve Su Aktivitelerine İlişkin İlave Şartlar Getirildi

Yüzme amacıyla kullanılmayan; kaydırak, şelale, dalga havuzu veya benzeri eğlence amaçlı su aktivitelerinin gerçekleştirildiği alanlar bakımından da güvenlik şartları belirlenmiştir.

Bu alanların faal oldukları süre boyunca düzen ve güvenliği sağlamakla görevli personel bulundurulması; çevrelerinde kaymayı önleyici zemin kaplamasının bulunması; suyun sürekli temizliğini sağlayacak sistemlerin kurulması ve kullanım kurallarının Türkçe ve en az 2 yabancı dilde belirtilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yatak Odaları ve Banyolar İçin Asgari Donanım Şartları Getirildi

Değişiklik ile basit konaklama tesislerindeki yatak odaları ve banyolarda bulunması gereken asgari donanım da ayrıntılı şekilde belirlenmiştir.

Yatak odalarında standartlara uygun yatak, kişi başına bir yastık, yastık kılıfı, el ve banyo havlusu, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, yatak başucu sehpası veya benzeri düzenleme, genel aydınlatma, doğal havalandırma, priz, çöp kutusu, elbise dolabı veya benzeri düzenleme, perde veya benzeri düzenleme bulunması gerekecektir.

Oda kapılarında elektronik kilit bulunmaması halinde ilave bir kilit sistemi kurulacaktır.

Banyolarda ise suyun yayılmasını önleyici eşik veya benzeri bir düzenleme ile duş kabini veya duş perdesi, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, çöp kutusu ve sabun bulundurulması zorunlu olacaktır.

Tesislerin Yönetmelikte Belirlenen Nitelikleri Taşıması Zorunlu Hale Getirildi

Değişiklik ile Yönetmeliğin 10. maddesi değiştirilerek plaj işletmelerinin ve basit konaklama tesislerinin Yönetmelikte belirlenen nitelikleri sağlamasının zorunlu olduğu açıkça düzenlenmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin denetimlere ilişkin 10. maddesinin 2. fıkrasına “Bakanlık kontrolörleri ile” ibaresi eklenerek denetim yetkisine ilişkin hüküm değiştirilmiştir.

Yürürlük

Hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı’nın yürüteceği Değişikliğin, basit konaklama tesislerinin asgari niteliklerini düzenleyen 8/A maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri 01.11.2026 tarihinde yürürlüğe girecek; diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda basit konaklama tesislerinin 8/A maddesinde belirlenen asgari niteliklere 01.11.2026 tarihine kadar uyum sağlamaları gerekmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç

Değişiklik ile basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesi ve işletilmesine ilişkin esaslarda iki temel değişiklik yapılmıştır. Basit konaklama turizm işletme belgelerinin devri ölüme bağlı tasarruf ve miras yoluyla intikal halleriyle sınırlandırılmış; bunun yanında tesislerin fiziki koşulları, hijyen, ilk yardım, havuz güvenliği ve oda donanımlarına ilişkin ayrıntılı asgari standartlar belirlenmiştir.

Yeni düzenleme özellikle basit konaklama turizm işletme belgesi sahipleri, tesis işletmecileri ve bu tesislere ilişkin satış veya benzeri devir işlemlerinin tarafları bakımından doğrudan sonuç doğurmaktadır. Mevcut belge, satış veya benzeri bir işlem kapsamında yeni işletmeciye devredilemeyeceğinden, tesislerin mülkiyet veya işletme yapısında gerçekleştirilecek değişikliklerde belgelendirmeye ilişkin hükümlerin ayrıca dikkate alınması gerekmektedir.

Basit konaklama tesislerinin ayrıca resepsiyon, ilk yardım, temizlik ve bakım, havuz güvenliği ile oda ve banyo donanımlarına ilişkin yeni şartları 01.11.2026 tarihine kadar karşılamaları gerekecektir. Özellikle yüzme havuzu bulunan tesislerde fiziki altyapı değişiklikleri, sertifikalı cankurtaran istihdamı ve çok dilli bilgilendirme levhaları gibi hazırlık gerektiren yükümlülükler bulunduğundan, mevcut tesislerin uyum durumlarını gecikmeksizin değerlendirmeleri önem taşımaktadır.

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