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12. Yargı Paketi Resmî Gazetede Yayımlandı: Yargı Süreçlerini Etkileyecek Önemli Değişiklikler

KD Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law More Contributor Kolcuoglu Demirkan Koçakli is a full-service Turkish independent law Firm based in Istanbul, advising international clients on complex Turkish law matters and delivering practical and commercial solutions in M&A, Energy & Infrastructure, Litigation, Arbitration, Corporate & Commercial, Banking & Finance, Compliance, PPP and Employment.

22 Haziran 2026 tarihinde kamuoyunda “12. Yargı Paketi” olarak anılan 7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31 Temmuz 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun ile başta Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu olmak üzere birçok temel kanunda değişiklik yapılmıştır.