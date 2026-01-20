Çalişma İzni̇ Olmaksizin Çalişan/çaliştirilan Yabancilara İli̇şki̇n 2026 Yilinda Uygulanacak İdari̇ Para Cezalari Hakkinda

- in Turkey
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 6. maddesi uyarınca yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olup buna aykırı olarak yabancı çalıştıran işverenlere ve yabancılara aynı Kanunun 23. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
- Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 102.503,00 TL,
- Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 40.977,00 TL,
- Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 82.010,00 TL olarak belirlenmiştir.
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nun 23'üncü maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
|
İhlalin Türü
|
2024 (TL)
|
2025 (TL)
|
2026 (TL)
|
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenler her bir yabancı için
|
56.752
|
81.683
|
102.503
|
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya
|
22.688
|
32.654
|
40.977
|
Çalışma izni olmaksızın çalışan yabancıya
|
45.406
|
65.352
|
82.010
|
6735 sayılı Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için
|
3.768
|
5.423
|
6.805
