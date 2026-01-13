25.12.2025 Tarihinde Resmi Gazete'de Yayımlanan 11. Yargı Paketi Olarak Bilinen Türk Ceza Kanunu Ile Bazı Kanunlarda Ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

- within Government and Public Sector topic(s)
GİRİŞ
25.12.2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan7571 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmıştır.
1. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler,
- İhalenin neticesi ve feshine ilişkin 134. maddede değişikliğe gidilerek ihalenin feshini talep edebilecek kişiler sınırlanmış teminat ve harcın yatırılmaması veya eksik yatırılması halinde gerçekleştirilecek iş ve işlemler düzenlenmiştir.
- İvazsız tasarrufların butlanı başlıklı 278. Madde, borçlunun bazı yakın hısımlarıyla yaptığı ivazlı tasarrufların başka hiçbir şarta tabi olmaksızın bağışlama olarak kabul edilmesini mülkiyet hakkına aykırı olması gerekçesiyle yeniden düzenlenmiştir. Yine aynı maddede acizden geriye doğru iki yıl içinde yapılan bağışlamaların veya ivazsız tasarrufların iptal edileceğine ilişkin hükümde yer alan süre, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesinin daha etkin bir şekilde korunabilmesi amacıyla bir yıla düşürülmüştür.
- İstinaf ve temyiz kanun yolu başvurusunda, dava konusu mal ya da alacağın değerinin güncellenmemesi nedeniyle enflasyondan dolayı oluşan değer kaybının, kanun yoluna başvuru açısından taraflar aleyhine sonuç doğurması nedeniyle,kanun yoluna başvuramamaları nedeniyle katlanacakları külfet ile yargılamanın en az maliyetle ve en kısa zamanda sonuçlandırılması yönündeki kamusal yarar arasındaki dengenin taraflar aleyhine bozulduğu değerlendirildiğinden, parasal sınırların şikayet başvurusunun yapıldığı veya davanın açıldığı tarihteki miktar üzerinden belirlenmesi gerektiği kabul edilmiştir.
2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler,
- Suç örgütleri tarafından çocukların suçta araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza artırılmış, örgüt kurma ve yönetme ile örgüt üyeliği suçlarının cezaları arttırılmış, suç örgütünün silahlı olması halinde cezanın yarısı oranında artırılacağı düzenlenmiştir.
- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun cezası artırılarak ses ve gaz fişeği atabilen (kurusıkı) silahlar da bu suçun kapsamına alınmış ve suçla etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın arttırılması için cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis olarak belirlenmiş, suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı düzenlenmiştir.
- Ulaşım güvenliğini zedeleyen ve kişilerin seyahat hürriyetini engelleyen nitelikteki fiiller trafik güvenliğini tehlikeye sokmakta ve kişilerin yaralanmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi yeni bir suç tipi olarak ihdas edilmiş, aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişiye verilecek ceza miktarı artırıcı neden olarak düzenlenmiştir.
- Kişilerin davranışlarını gerçekleştirirken gerekli dikkat ve özeni göstermeleri ve suçla daha etkin bir mücadele sağlanabilmesi adına taksirle yaralama suçuna ilişkin cezalar artırılmıştır.
- Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek cezanın artırılacağı düzenlenmiştir.
- Halihazırda sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işleyen fail bakımından uygulanan önödeme hükümleri kapsamına yüze karşı veya gıyapta hakaret suçları da dahil edilmiştir.
- Kısmi akıl hastaları bakımından mahkûm olunan cezanın ceza infaz kurumunda çektirilmesi yerine akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine çevrilmesi şeklinde gerçekleşen uygulamanın önüne geçmek amacıyla, mahkûmiyet kararı yanında ayrıca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine de hükmolunacağı kabul edilmiştir. Böylelikle, hukuk sistemimizde cezai sorumluluğu kabul edilen kısmi akıl hastaları hakkında hem verilen cezanın infazı hem de akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması sağlanmıştır.
3. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler,
- Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle elde edilen menfaatin bulunduğu hesabın askıya alınması ile ilgili olarak banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı ve kripto varlık hizmet sağlayıcısına da yetki verilmiştir. Askıya alınan hesaptaki menfaate el konulması için hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde görevli hakime sunulmak üzere cumhuriyet savcısının yazılı emriyle karar alınabileceği düzenlenmiştir.
- El konulan menfaatin suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun soruşturma veya kovuşturma evresinde anlaşılması halinde bu evrelerin tamamlanması beklenmeden soruşturma veya kovuşturma evresinde sahibine iade edileceği düzenlenmiştir.
- Düzenlemenin devamında banka ve finans kuruluşlarına, yargı mercileri tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getirilmiştir. İstenilen bilgi veya belgenin gönderilmemesi ya da eksik gönderilmesi durumunda ise,
- Cumhuriyet savcısı tarafından ilgili banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısına elli bin Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği öngörülmektedir.
- Bölge Adliye Mahkemelerinin karar bozma yetkisinin kapsamı genişletilmiştir. Bu kapsamda hükmün gereğince gerekçeyi içermemesi ve hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması hallerinde de bozma kararı verilebileceği öngörülmüştür.
4. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler,
- 07.2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlarda 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınmıştır. Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme, deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, terör suçları ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar kapsam dışında bırakılmıştır.
5. 5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklik,
- Nitelikli dolandırıcılık ve adi dolandırıcılık suçlarının farklı mahkemelerde yürütülmesi sebebiyle görev uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi amacıyla nitelikli dolandırıcılık yargılamalarının da ağır ceza mahkemeleri yerine asliye ceza mahkemelerinde görüleceği düzenlenmiştir.
6. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'ndaki Değişiklik,
- Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan satışlar ile cebri artırmayla satışlarda ön alım hakkının kullanılamayacağı düzenlenmiş, bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan satışlar bakımından uygulanmayacağı ile bu satışlar bakımından değişiklik öncesi hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiş, ayrıca dava konusu payın rayiç bedelinin hakim tarafından belirleneceği, bu tutarın kesin süre içinde nakden depo edilmesi gerektiği ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar hakkında da uygulanacağı düzenlenmiştir.
7. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'ndaki Değişiklik
- GSM hattı aboneliklerinin sadece elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabileceği, telefon hat sayılarına getirilebilecek sınırlamalar, kullanılmayan telefon hatlarının durumu, yabancı uyruklu kişilerin GSM hattı abonelikleri hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen GSM hatlarına ilişkin, yürütülen soruşturma kapsamında bağlantı kesilmesinedair düzenlemeler yapılmıştır.
8. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'ndaki Değişiklikler,
- Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri doğrultusunda, disiplin suç ve cezaları arasında yeterli bağlantı kurulamadığı, muhataplar açısından yeterli bir hukuki güvence sağlamadığı gerekçeleri ile uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma ve meslekten çıkarma cezalarını gerektiren fiiller ayrı ayrı gösterilmiştir. Yapılan düzenleme ile disiplinsizlik olarak addedilen eylem ile disiplin cezaları arasında adil bir denge kurularak kanunilik ilkesinin gereği yerine getirilmektedir. Uyarma, kınama ve para cezaları yanında işten çıkarma cezasının da beş yıl geçtikten sonra sicilden silinebilmesi imkan tanınmıştır. Ancak tekerrür halinde verilen işten çıkarma cezaları bakımından bu hüküm uygulanmayacaktır.
9. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki Değişiklik,
- İtirazen şikayet başvurularında, şikayetçinin iddialarının tamamında haklı çıkması durumunda başvuru bedelinin iade edilmesini öngören kuralların kişilere aşırı külfet yüklediği, kamu yararı ile mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken dengeyi kişi aleyhine bozulduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verilen haller hariç olmak üzere diğer hallerde itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru dilekçesinde yer verilen iddialar dikkate alınarak belirlenecek haklılık oranına karşılık gelen kısmının başvuru sahibine iade edilmesi sağlanmaktadır.
- Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmelerden bedeli belli bir meblağı aşanlar için yükleniciden sözleşme bedelinin on binde beşi oranında tahsil edilen tutarın Kurum tarafından hiçbir durumda iade edilmeyeceğini öngören kural, söz konusu kuralın ihalenin iptalinde veya sözleşmenin feshinde kendisine kusur atfedilemeyecek kişilere aşırı bir külfet yüklediği, kamu yararı ile mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil dengeyi kişi aleyhine bozarak orantısız bir sınırlamaya neden olduğu gerekçesiyle, itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan Kurul kararlarına karşı açılan davalar sonucunda sözleşmenin feshedilmesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca sözleşmenin feshedilmesi hallerinde, Kanun'un 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedelin sözleşme bedelinin tamamlanamayan oranına karşılık gelen kısmının Kurul kararı üzerine yükleniciye iade edilmesi mümkün kılınmaktadır. Böylelikle sözleşme bedeli üzerinden tahsil edilen bedelin hangi durumlarda iade edileceği hususu açık şekilde düzenlenerek sözleşmenin feshine sebep olan diğer hallerde bedel iadesi yapılmaması amaçlanmaktadır.
