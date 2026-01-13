ARTICLE

25.12.2025 Tarihinde Resmi Gazete'de Yayımlanan 11. Yargı Paketi Olarak Bilinen Türk Ceza Kanunu Ile Bazı Kanunlarda Ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

25.12.2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan7571 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmıştır.