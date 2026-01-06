1/1/2026 Tarihinden İtibaren Yurt Dişina Çikiş Harci 1.250 Tl Olarak Belirlenmiştir

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) ile, 28/12/2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "710" ibaresi "1.250" şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.