Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ Yayimlandi

26/12/2025 tarihli ve 33119 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1-2)'De Değişiklik Yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde, MYK tarafından standardı yayımlanan ve listede yer alan mesleklerde Meslekî Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra çalıştırılması mümkün değildir. Ancak ilgili alanda ustalık belgesi, meslekî ve teknik okul veya üniversite diploması ya da belirtilen şartları sağlayan kurs bitirme belgesi bulunanlar için MYK belgesi zorunluluğu aranmaz.

