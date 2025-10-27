Anayasa Mahkemesi, İşe İade Talebiyle Yapılan Arabuluculuk Başvurularında Asıl İşveren ve Alt İşverenin Birlikte Görüşmelere Katılmasını Zorunlu Kılan Kuralı İptal Etmiştir

Article Insights

Esenyel Partners are most popular: within Finance and Banking, Immigration and Privacy topic(s)

in Turkey

Anayasa Mahkemesi 03/6/2025 tarihli kararıyla, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3. maddesinin 15 numaralı fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

İptal kararı öncesinde söz konusu fıkra şu şekildeydi; “Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır.”

İptal kararın verilmesine konu olay, alt işveren aleyhine açılan işe iade davasında itiraz konusu kuralın Anayasa'nın 36. maddesine aykırı olduğu kanısına varan Adana 6. İş Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla gerçekleşmiştir. Başvuru kararında da özetle;

İtiraz konusu kuralın işçiye asıl işvereni araştırma külfeti yüklediği,

Söz konusu ilişkinin tespitinin bazı durumlarda mümkün olamayabileceği,

Bu ilişkinin yargılama safhasında tespit edilmesi durumunda ise arabulucuya başvuru şartı gerçekleşmediği için davanın usulden reddedileceği ve bu halde de adil yargılanma hakkına ölçüsüz bir müdahale oluşturacağı,

Belirtilerek söz konusu gerekçelerle kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Bu hususlar Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilmiş ve gerekçeler haklı bulunmuştur.

Nitekim Anayasa Mahkemesi'ne göre de bu düzenleme işçiye, kendisinin tarafı olmadığı bu hukuki ilişkiyi araştırma yükümlülüğü yüklemektedir.

Asıl işveren ile alt işverenin aralarındaki ilişkiyi alenileştirmesinin zorunlu olmaması nedeniyle işçinin bu ilişkiden haberdar olması her zaman mümkün değildir.

Bu durumda işçi gerçek işveren olarak bildiği kişiye karşı arabulucuya başvurup işe iade davası açsa dahi, asıl işveren-alt işveren ilişkisi mevcutsa salt bu şart yerinde getirilmediğinden davasını sürdürebilme imkânı bulunmamaktadır.

Sonuç olarak da Anayasa Mahkemesince bu kuralın, işçiye katlanamayacağı bir külfet yüklediği ve ölçülülük ilkesini ihlal ettiği kanaatine varılarak Anayasa'nın 13. ve 36. Maddeleri gereği iptaline karar verilmiştir.

Bu kararla birlikte işe iade davalarına ilişkin arabuluculuk sürecinde asıl işveren ve alt işverenin birlikte katılım zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Söz konusu iptal kararına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete

