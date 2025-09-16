Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul Ve Esasları Tebliğinde Değişiklik

12.09.2025 tarihli ve 33015 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinin 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu fıkrada; “Program kapsamında komple yeni yatırımlar desteklenir. Bununla birlikte mevcut yatırımlardan, Programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla, mevcut üretim kapasitesinde en az %75 oranında ve mevcut kayıtlı istihdamda en az %50 oranında artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da desteklenebilir.” hükmü yer almaktaydı.

Bu değişiklikle birlikte, Program kapsamında desteklenecek yatırımlar yalnızca komple yeni yatırımlarla sınırlı olmayıp, yatırım türlerine yönelik kısıtlama kaldırılmıştır. Ayrıca kapasite artışı yatırımları için öngörülmüş olan %75 üretim kapasitesi ve %50 kayıtlı istihdam artışı şartları da Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

Saygılarımızla,

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

