Kesi̇nleşmi̇ş Kararlarin Yok Sayilmasinin Hukuki̇ Güvenli̇k İlkesi̇ni̇ İhlal Etti̇ği̇ Hakkindaki̇ Anayasa Mahkemesi̇ Karari

Anayasa Mahkemesi'nin 2022/92131 başvuru numaralı ve 13.03.2025 tarihli kararında, kesinleşmiş mahkeme kararlarının diğer mahkemelerce dikkate alınmamasının hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerini zedelediği değerlendirilmiştir.

1. Başvuru Konusu Olay

Başvurucu, dava konusu 1016 parsel sayılı taşınmazın geçmişte orman sayılan yerlerden olmasına karşın, 1988 yılında 2/B uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarıldığına ve bu durumun hem idari belgelerle hem de Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin kesinleşmiş kararlarıyla sabit olduğuna güvenerek bu taşınmazla ilgili haklar edinmiştir.

Ne var ki daha sonra açılan farklı davalarda Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin kararında tespit edilen 2/B statüsünü yok sayarak taşınmazın 2/B arazisi olmadığına karar vermiştir.

2. Anayasa Mahkemesi Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi, başvuru konusu kararı incelemiş ve şu önemli noktaları vurgulamıştır:

Taşınmazın 2/B arazisi olduğuna ilişkin tespitlerin Eyüp 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin kararlarıyla kesinleştiği, bu vakıanın daha sonra açılan davalarda yeniden değerlendirmeye açılmasının hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerini zedelediği tespit edilmiştir.

tespit edilmiştir. Derece mahkemelerinin daha önce kesinleşmiş bir maddi vakıayı yok sayarak yeniden ve aksi yönde değerlendirme yapmaları, Anayasa Mahkemesine göre açık bir keyfîlik ve bariz takdir hatası niteliğindedir.

niteliğindedir. Başvurucunun hem idarenin verdiği resmî yazılara hem de yüksek yargı kararlarına güvenerek işlem yaptığı halde, bu kesinleşmiş tespitlerin geçersiz sayılması hukuki güvenlik ilkesini zedelemiştir. Bu da yargılamanın hakkaniyetini temelden sarsan bir uygulama olarak değerlendirilmiştir.

3. Sonuç

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi, kesinleşmiş yargı kararlarının daha sonra açılan davalarda yok sayılmasının açık bir keyfîlik ve bariz takdir hatası olduğuna, hukuki güvenlik ilkesinin zedelediğine, dolayısıyla adil yargılanma hakkını ihlal edildiğine karar vermiştir.

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