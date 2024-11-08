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8 November 2024

2025 Yılı Güncel KVKK Para Cezaları!

EP
Esenyel Partners

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TÜİK tarafından 04.11.2024 açıklanan enflasyon verilerine istinaden 2025 yılına ait yeniden değerleme oranı %43.93 olarak belirlenmiştir.
Turkey Government, Public Sector
Photo of Selçuk Esenyel
Photo of M. Türker Yıldırım
Photo of Hande Ertuğrul Uyğun
Authors

TÜİK tarafından 04.11.2024 açıklanan enflasyon verilerine istinaden 2025 yılına ait yeniden değerleme oranı %43.93 olarak belirlenmiştir.

KVKK idari para cezaları da TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle Yeniden Değerleme Oranı'na göre yenilenmektedir.

Bu orana göre 2025 yılında başka bir mevzuat yürürlüğe girmezse uygulanacak KVKK cezaları da aşağıdaki şekilde olacaktır.

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Konuya ilişkin olarak ayrıntılı bilgi talep etmeniz durumunda tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları aracılığıyla her zaman iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Selçuk Esenyel
Selçuk Esenyel
Photo of M. Türker Yıldırım
M. Türker Yıldırım
Photo of Hande Ertuğrul Uyğun
Hande Ertuğrul Uyğun
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