2025 Yılı Güncel KVKK Para Cezaları!

TÜİK tarafından 04.11.2024 açıklanan enflasyon verilerine istinaden 2025 yılına ait yeniden değerleme oranı %43.93 olarak belirlenmiştir.

KVKK idari para cezaları da TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle Yeniden Değerleme Oranı'na göre yenilenmektedir.

Bu orana göre 2025 yılında başka bir mevzuat yürürlüğe girmezse uygulanacak KVKK cezaları da aşağıdaki şekilde olacaktır.

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