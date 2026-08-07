Paksoy, APP’nin Sanipak’ı Satın Alma Işleminin Tamamlanmasında Hukuki Danışmanlık Sağladı

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31 Temmuz 2026 tarihinde APP, Türkiye’deki iştiraki aracılığıyla, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının ve diğer ön koşulların yerine getirilmesinin ardından Sanipak’ı Eczacıbaşı Holding’den devralma işlemini tamamladı. İşlemin tamamlanması, taraflar arasında 20 Mart 2026 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesini takiben gerçekleşti. Paksoy olarak, APP’ye bu önemli işlemde birleşme ve devralmalar, rekabet hukuku ile banka ve finans ekiplerimizden oluşan geniş bir avukat ekibiyle hukuki danışmanlık sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

Sanipak, bünyesinde Selpak, Solo, Silen, Servis, Uni Baby, Okey, Detan, Defans, Selin, Dalina ve Selpak Professional gibi köklü markaları barındırmakta olup, geniş bir portföye sahiptir.

Paksoy’un işlem kapsamında APP’ye danışmanlık veren ekibine ortak Elvan Aziz liderlik ederken, kıdemli avukatlar Pınar Babaoğlu ve Mete Siber ile avukatlar Lale Ayrancıoğlu ve Hüsna Çilova da ekipte yer almıştır. Banka ve finans sözleşmelerine ilişkin süreç ortak Sera Somay, rekabet hukuku süreci ise ortak Togan Turan liderliğindeki ekip tarafından yürütülmüştür.

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