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7 August 2026

Paksoy, APP’nin Sanipak’ı Satın Alma Işleminin Tamamlanmasında Hukuki Danışmanlık Sağladı

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Paksoy

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Paksoy is an Istanbul-based independent Turkish law firm with over 120 employees, offering legal advice and counselling to foreign investors and the Turkish business community. We provide a wide range of services to meet the needs of local and international businesses in almost every field, including corporate law, capital markets, mergers and acquisitions, competition law, banking and finance, tax, real estate and project development, project finance, energy and infrastructure, litigation and arbitration.
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Asia Pulp & Paper completed its acquisition of Sanipak from Eczacıbaşı Holding through its Turkish subsidiary following regulatory approvals. The transaction involved a comprehensive portfolio of established brands including Selpak, Solo, and Uni Baby. Paksoy provided legal advisory services across mergers and acquisitions, competition law, and banking and finance matters.
Turkey Corporate/Commercial Law
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31 Temmuz 2026 tarihinde APP, Türkiye’deki iştiraki aracılığıyla, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının ve diğer ön koşulların yerine getirilmesinin ardından Sanipak’ı Eczacıbaşı Holding’den devralma işlemini tamamladı. İşlemin tamamlanması, taraflar arasında 20 Mart 2026 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesini takiben gerçekleşti. Paksoy olarak, APP’ye bu önemli işlemde birleşme ve devralmalar, rekabet hukuku ile banka ve finans ekiplerimizden oluşan geniş bir avukat ekibiyle hukuki danışmanlık sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

Sanipak, bünyesinde Selpak, Solo, Silen, Servis, Uni Baby, Okey, Detan, Defans, Selin, Dalina ve Selpak Professional gibi köklü markaları barındırmakta olup, geniş bir portföye sahiptir.

Paksoy’un işlem kapsamında APP’ye danışmanlık veren ekibine ortak Elvan Aziz liderlik ederken, kıdemli avukatlar Pınar Babaoğlu ve Mete Siber ile avukatlar Lale Ayrancıoğlu ve Hüsna Çilova da ekipte yer almıştır. Banka ve finans sözleşmelerine ilişkin süreç ortak Sera Somay, rekabet hukuku süreci ise ortak Togan Turan liderliğindeki ekip tarafından yürütülmüştür.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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