Mali Suçlari Araştirma Kurulu Genel Tebliği

Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK") yükümlüleri nezdinde uyum görevlisi veya uyum görevlisi yardımcısı olarak yetkilendirileceklere yönelik sınav, eğitim, lisanslama ve sicil süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen MASAK Genel Tebliği (Sıra No:30) yayınlanmıştır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 30) ("Tebliğ") ile, uyum görevlisi veya uyum görevlisi yardımcısı olarak yetkilendirilecek kişilere ilişkin sınav, lisanslama, mesleki eğitim ve sicil süreçlerine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

1. Tebliğ'in Amacı ve Kapsamı

Tebliğ ile; suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörizmin finansmanının engellenmesi ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi konularında görev yapacak uyum görevlilerinin mesleki yeterliliklerinin ölçülmesine ilişkin süreçler belirlenmiş olup, bu kapsamda yetkilendirme sınavı, lisanslama, yenileme eğitimi ve sicil kayıtlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

2. Yetkilendirme Sınavı

Yetkilendirme sınavı MASAK tarafından veya MASAK'ın belirleyeceği kurum ve kuruluşlarca yapılacaktır. Başvurular, Başkanlık veya yetkilendirilen kurumların resmi internet siteleri üzerinden alınacaktır. Adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

T.C. vatandaşı olunması,

Kamu haklarından mahrum olunmaması,

Yüz kızartıcı suçlar, vergi kaçakçılığı, kara para aklama, terörün finansmanı vb. suçlardan hüküm giymemiş olunması,

Türkiye'de veya Yüksek Öğretim Kurulu denkliği tanınan yurtdışındaki üniversitelerde en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olunması.

Sınav çoktan seçmeli olarak yapılacak olup elektronik veya kağıt ortamında gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden en az 65 olacaktır. Modüler sınavlarda her modülden en az 50 puan alınması gerekecektir.

3. Uyum Görevlisi Lisansı ve Yenileme Süreci

Sınavda başarılı olan adaylara Uyum Görevlisi Lisansı verilecektir. Lisanslar elektronik ortamda Uyum Görevlisi Siciline kaydedilecektir. Lisans sahipleri, her 3 yılda bir yenileme eğitimine katılmakla yükümlü olacaklardır. Eğitimin en az %90'ına katılım zorunlu olacaktır. Yenileme eğitimini tamamlamayan veya gerekli belgeleri iletmeyen kişilerin lisansları askıya alınacaktır. Askıya alınan lisanslar, beş yıl içinde gerekli şartların sağlanması halinde tekrar aktif hale getirilebilecektir.

4. Sicil Kaydı ve Ücretler

Uyum görevlisi lisansı sahiplerinin bilgileri, elektronik ortamda Uyum Görevlisi Siciline kaydedilecektir. Yükümlüler, hizmet akdi imzalanmadan önce görevlilerin sicile kayıtlı olup olmadığını ve lisansının askıda bulunup bulunmadığını kontrol edeceklerdir. Sınav, lisans, yenileme eğitimi ve sicil kayıt ücretleri MASAK veya yetkilendirilen kurumlar tarafından belirlenecektir.

5. Geçiş Süresi

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte uyum görevlisi olarak görev yapan ancak lisans için gerekli eğitim şartını sağlamayan kişiler, 25 Aralık 2025 tarihine kadar açılacak sınavlara katılabileceklerdir. En az altı ay süreyle uyum görevlisi olarak çalışanlar için bu süre 25 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Sınavda başarılı olanlara, diğer şartları da taşımaları halinde Uyum Görevlisi Lisansı verilecektir.

İlgili resmi gazeteye buradan ulaşabilirsiniz.

