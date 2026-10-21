Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Eylül 2026

İlk Halka Arzlar ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ SERMAYE ARTIRIMI MEVCUT PAY SATIŞI EK PAY SATIŞI SATIŞ FİYATI Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 62.500.000 TL 25.000.000 TL (1) - 25,52 TL (2)

1. Mevcut ortaklardan Sami AYDIN’ın sahip olduğu 12.500.000 TL nominal değerli, Haydar AYDIN’ın sahip olduğu 8.335.000 TL nominal değerli ve Ünal AYDIN’ın sahip olduğu 4.165.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

2. 1 TL nominal değerli paylar 25,52 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Onur Yüksek Teknoloji AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 188.490.000 TL MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 620.250.000 TL Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 2.279.000.000 TL Kordsa Teknik Tekstil AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 3.501.331.195,57 TL Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 1.497.600.000 TL İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 960.336.000 TL Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 5.984.812.230 TL Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 350.000.000 TL Kiler Holding AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 1.300.000.000 TL Hektaş Ticaret Türk AŞ Tahsisli 8.430.000.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Gelecek Varlık Yönetimi AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 15.000.000.000 TL Çelik Motor Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 4.500.000.000 TL Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 300.000.000 ABD Doları Coca-Cola İçecek AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 1.000.000.000 ABD Doları Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 40.000.000 ABD Doları veya muadili Euro/GBP Şeker Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 1.500.000.000 TL Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 500.000.000 TL İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 5.000.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL Doğru Varlık Yönetim AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 250.000.000 TL Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL ING Finansal Kiralama AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL Eko Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 75.000.000 TL MNG Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 410.000.000 TL Fair Finansman AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 410.000.000 TL Shell & Turcas Petrol AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 9.000.000.000 TL Ulusal Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 1.620.000.000 TL QNB Finansal Kiralama AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 6.500.000.000 TL Fiba Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.116.000.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 330.000.000 TL Alternatifbank AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 500.000.000 ABD Doları Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 400.000.000 TL

Diğer İhraçlar ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ NOMİNAL İHRAÇ TAVANI SATIŞ TÜRÜ KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA KURUCU KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 5.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ DK Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 2.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Dünya Katılım Bankası AŞ Reis Makina Ticaret ve Sanayi AŞ Emlak Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 5.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ İş Finansal Kiralama AŞ

Duyuruveİlke Kararları

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.15.2 (03/09/2026 tarih ve 54/1614 s.k.) sayılı İlke Kararı:

ÖzelDurumlarTebliğine(Iı-15.1Sayılı) İlişkin Kurul İlke Kararı

II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin (Tebliğ) 12 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası kapsamında payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payların veya oy haklarının belli oranlara ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde yapılması gereken açıklamalara ilişkin alt sınır yüzde üçten (%3) başlatılacaktır. Tebliğ’in 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında, Payları borsada işlem gören ihraççıların sermayesinde doğrudan %3 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo ile Payları borsada işlem gören ihraççıların sermayesinde, serbest fonlar (serbest özel fonlar dâhil) ile borsada işlem gören diğer halka açık şirketler vasıtasıyla dolaylı* olarak sahip olunan paylar dikkate alınmak suretiyle %10 veya daha fazla paya sahip olan gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo

değişiklik olması durumunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından derhal güncellenecektir.

*MKK tarafından açıklanan dolaylı pay sahipliği verileri pay alım teklifi yükümlülüğü gibi dolaylı pay sahipliğinin değerlendirildiği düzenlemeler açısından doğrudan esas alınabilecek nitelik arz etmemekte olup, malvarlıksal hakların oranına ilişkin bilgi sunma amaçlı olarak verilmektedir.

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