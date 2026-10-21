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21 October 2026

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Mevcut ortaklardan Sami AYDIN’ın sahip olduğu 12.500.000 TL nominal değerli, Haydar AYDIN’ın sahip olduğu 8.335.000 TL nominal değerli ve Ünal AYDIN’ın sahip olduğu 4.165.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.
Turkey Finance and Banking
Dila Topuz,Berke Yalçın,Defne Dinçer
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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Eylül 2026

İlk Halka Arzlar

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

SERMAYE ARTIRIMI

MEVCUT PAY SATIŞI

EK PAY SATIŞI

SATIŞ FİYATI

Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı

62.500.000

TL

25.000.000 TL

(1)

-

25,52 TL

(2)

1. Mevcut ortaklardan Sami AYDIN’ın sahip olduğu 12.500.000 TL nominal değerli, Haydar AYDIN’ın sahip olduğu 8.335.000 TL nominal değerli ve Ünal AYDIN’ın sahip olduğu 4.165.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

2. 1 TL nominal değerli paylar 25,52 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Onur Yüksek Teknoloji AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

188.490.000 TL

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

620.250.000 TL

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

2.279.000.000 TL

Kordsa Teknik Tekstil AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

3.501.331.195,57 TL

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

1.497.600.000 TL

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

960.336.000 TL

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

5.984.812.230 TL

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

350.000.000 TL

Kiler Holding AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

1.300.000.000 TL

Hektaş Ticaret Türk AŞ

Tahsisli

8.430.000.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları

ORTAKLIK ADI

BORÇLANMA ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Gelecek Varlık Yönetimi AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

15.000.000.000 TL

Çelik Motor Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

4.500.000.000 TL

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

300.000.000 ABD Doları

Coca-Cola İçecek AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

1.000.000.000 ABD Doları

Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

40.000.000 ABD Doları

veya muadili Euro/GBP

Şeker Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

1.500.000.000 TL

Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

 

Nitelikli Yatırımcı

 

500.000.000 TL

 

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

5.000.000.000 TL

Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Doğru Varlık Yönetim AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

250.000.000 TL

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

ING Finansal Kiralama AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Eko Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

75.000.000 TL

MNG Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

410.000.000 TL

Fair Finansman AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

410.000.000 TL

Shell & Turcas Petrol AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

9.000.000.000 TL

Ulusal Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

1.620.000.000 TL

QNB Finansal Kiralama AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

6.500.000.000 TL

Fiba Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.116.000.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları

ORTAKLIK ADI

BORÇLANMA ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

330.000.000 TL

Alternatifbank AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

500.000.000 ABD Doları

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

400.000.000 TL

Diğer İhraçlar

 

 

ORTAKLIK ADI

 

SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ

 

 

NOMİNAL İHRAÇ TAVANI

 

 

SATIŞ TÜRÜ

KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA

 

KURUCU

KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI

 

KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

5.000.000.000

TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Kuveyt Türk

Katılım Bankası AŞ

Tümosan Motor ve Traktör

Sanayi AŞ

 

DK Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

2.000.000.000

TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

Dünya Katılım Bankası AŞ

Reis Makina Ticaret ve Sanayi AŞ

 

Emlak Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

5.000.000.000

TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ

 

İş Finansal Kiralama AŞ

Duyuruveİlke Kararları

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.15.2 (03/09/2026 tarih ve 54/1614 s.k.) sayılı İlke Kararı:

ÖzelDurumlarTebliğine(Iı-15.1Sayılı) İlişkin Kurul İlke Kararı

  1.  II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin (Tebliğ) 12 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası kapsamında payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payların veya oy haklarının belli oranlara ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde yapılması gereken açıklamalara ilişkin alt sınır yüzde üçten (%3) başlatılacaktır.
  2. Tebliğ’in 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında,
    1. Payları borsada işlem gören ihraççıların sermayesinde doğrudan %3 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo ile 
    2. Payları borsada işlem gören ihraççıların sermayesinde, serbest fonlar (serbest özel fonlar dâhil) ile borsada işlem gören diğer halka açık şirketler vasıtasıyla dolaylı* olarak sahip olunan paylar dikkate alınmak suretiyle %10 veya daha fazla paya sahip olan gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo

değişiklik olması durumunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından derhal güncellenecektir.

*MKK tarafından açıklanan dolaylı pay sahipliği verileri pay alım teklifi yükümlülüğü gibi dolaylı pay sahipliğinin değerlendirildiği düzenlemeler açısından doğrudan esas alınabilecek nitelik arz etmemekte olup, malvarlıksal hakların oranına ilişkin bilgi sunma amaçlı olarak verilmektedir.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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