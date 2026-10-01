Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararı İle Pay Ve Oy Hakkı Değişikliklerine İlişkin Açıklama Eşiği %3’e İndirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) 8 Eylül 2026 tarihli ve 2026/57 sayılı Bülteni’nde yayımlanan i-SPK.15.2 sayılı İlke Kararı (“İlke Kararı”) ile payları borsada işlem gören şirketlerde pay ve oy hakkı değişikliklerine ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15.1) mevcut uygulamasında, bir gerçek veya tüzel kişinin ihraççının sermayesindeki paylarının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 oranlarına ulaşması ya da bu oranların altına düşmesi halinde kamuya açıklama yapılması gerekmekte ve dolayısıyla açıklama yükümlülüğü bakımından ilk eşik %5 olarak uygulanmaktaydı.

İlke Kararı ile 11 Eylül 2026 gün sonundan itibaren bu alt eşik %3’e indirilmiştir. Buna göre, payları borsada işlem gören bir ihraççıda pay veya oy hakkı oranının %3 seviyesine ulaşması veya bu seviyenin altına düşmesi de açıklama yükümlülüğü kapsamında dikkate alınacaktır.

Buna paralel olarak, MKK tarafından kamuya açıklanan ortaklık yapısına ilişkin bilgiler bakımından da doğrudan pay sahipliği eşiği %5’ten %3’e indirilmiştir. MKK tarafından;

ihraççı sermayesinde doğrudan %3 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo ile

serbest fonlar, serbest özel fonlar ve borsada işlem gören diğer halka açık şirketler aracılığıyla dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo

değişiklik olması halinde derhal güncellenecektir.

Kurul ayrıca, MKK tarafından açıklanacak dolaylı pay sahipliği verilerinin, pay alım teklifi yükümlülüğü gibi dolaylı pay sahipliğinin değerlendirildiği diğer sermaye piyasası düzenlemeleri bakımından doğrudan esas alınamayacağını ve bu verilerin malvarlıksal hakların oranına ilişkin bilgilendirme amacı taşıdığını belirtmiştir.

Düzenleme, özellikle %3 ile %5 arasındaki pay sahipliklerinin de kamuyu aydınlatma kapsamına alınması suretiyle halka açık şirketlerin ortaklık yapısındaki değişikliklerin daha erken aşamada kamuya yansıtılmasını sağlayacaktır.