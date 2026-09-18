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18 September 2026

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler
Turkey Finance and Banking
Dila Topuz and Berke Yalçın
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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Ağustos 2026

İlk Halka Arzlar

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

SERMAYE ARTIRIMI

MEVCUT PAY SATIŞI

EK PAY SATIŞI

SATIŞ FİYATI

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı

30.000.000

TL

6.500.000

TL (1)

-

73,70 (2)

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı

25.000.000

TL

6.000.000

TL (3)

-

85,40 (4)

Türker Vangölü Enerji Yatı-rım AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı + Ek Pay Satışı

37.500.000

TL

27.500.000

TL (5)

12.500.000

TL (6)

136,00 (7)

Kapeks Kimya Sanayi AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı

25.100.000

TL

-

-

94,00 (8)

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı

30.000.000

TL

10.000.000

TL (9)

-

53,60 (10)

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı

167.000.000

TL

-

-

12,93 (11)
  • Mevcut ortaklardan Tunçlar Yatırım Holding AŞ’ye ait 6.500.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir.
  • 1 TL nominal değerli paylar 73,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • Mevcut ortaklardan Kemal YARALI’nın sahip olduğu 3.000.000 TL nominal değerli ve Ali Kutay YARALI’nın sahip olduğu 000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.
  • 1 TL nominal değerli paylar 85,40 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • Mevcut ortaklardan Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ’ye ait 27.500.000 TL nominal değerli (B) grubu payların satışı gerçekleştirilecektir.
  • Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ’nin sahip olduğu 12.500.000 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecektir.
  • 1 TL nominal değerli paylar 136,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • 1 TL nominal değerli paylar 94,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • Mevcut ortaklardan Mehmet Ömerbeyoğlu’nun sahip olduğu 000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.
  • 1 TL nominal değerli paylar 53,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
  • 1 TL nominal değerli paylar 12,93 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Derlüks Yatırım Holding AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

791.897.760 TL

Dinamik Isı Makina Yalıtım

Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

400.271.875 TL

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ

Kâr Payından Sermaye Artırımı

64.350.000 TL

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

3.182.920.390 TL

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

580.000.000 TL

Orge Enerji Elektrik AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

320.000.000 TL

Lider Faktoring AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

561.198.000 TL

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

900.000.000 TL

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahsisli

-

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ

Tahsisli

-

 

Borçlanma Araçlarının İhraçları

ORTAKLIK ADI

BORÇLANMA ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Brisa Bridgestone

Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

 

Nitelikli Yatırımcı

 

6.000.000.000 TL

Garanti BBVA

Operasyonel Kiralama Hizmetleri AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

 

Nitelikli Yatırımcı

 

30.000.000.000 TL

Quick Finansman AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.070.000.000 TL

Hepsi Finansman AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

400.000.000 TL

Arsan Finans Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

450.000.000 TL

Strateji Holding AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

200.000.000 TL

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

7.000.000.000 TL

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

13.900.000.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları

ORTAKLIK ADI

BORÇLANMA ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

40.000.000.000 TL

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

22.000.000.000 TL

Arsan Varlık Yönetim AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

1.400.000.000 TL

AG Anadolu Grubu Holding AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

4.500.000.000 TL

Normfeed Su Ürünleri Yem Sanayi Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

300.000.000 TL

Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve

Teknoloji AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

 

Nitelikli Yatırımcı

 

625.000.000 TL

Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

200.000.000 TL

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

QNB Bank AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

60.000.000.000 TL

İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

500.000.000 TL

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

1.000.000.000 ABD Doları

 

Akbank TAŞ

Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye

Benzeri Borçlanma Aracı

 

Yurt Dışı

 

8.000.000.000 ABD Doları

 

Aktif Yatırım Bankası AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye

Benzeri Borçlanma Aracı

 

Yurt Dışı

 

120.000.000 Avro

TEB Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

2.500.000.000 TL

Türker Yenilenebilir Enerji Yatırım AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

500.000.000 ABD Doları

Borçlanma Araçlarının İhraçları

ORTAKLIK ADI

BORÇLANMA ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

 

Fibabanka AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye

Benzeri Borçlanma Aracı

 

Yurt Dışı

 

150.000.000 ABD Doları

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

15.000.000.000 TL

Yurt Dışı

50.000.000 Avro

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

4.000.000.000 TL

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

3.500.000.000 TL

Atılım Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

498.000.000 TL

 

Diğer İhraçlar

 

 

 

ORTAKLIK ADI

 

 

SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ

 

 

NOMİNAL İHRAÇ TAVANI

 

 

 

SATIŞ TÜRÜ

KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA

 

KURUCU

KAYNAK KURULUŞ/ FON KULLANICI

BNP Paribas Issuance B.V.

Yatırım Kuruluşu Varantı ve

Sertifikası

 

900.000.000 TL

 

Halka Arz

 

-

 

-

 

DK Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

25.000.000.000

TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

Dünya Katılım Bankası AŞ

 

Dünya Katılım Bankası AŞ

Pasha Yatırım Bankası AŞ

Maygold Varlık Finansmanı Fonu

 

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

 

10.000.000.000

TL

 

Nitelikli Yatırımcı

 

Pasha Yatırım Bankası AŞ

 

Maygold Varlık Finansmanı Fonu

İş Yatırım

Menkul Değerler AŞ

Yatırım Kuruluşu Varantı ve

Sertifikası

1.000.000.000

TL

Halka Arz/ Nitelikli Yatırımcı

 

-

 

-

 

KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

1.060.000.000

TL

Tahsisli ve/ veya Nitelikli Yatırımcı

Kuveyt Türk Katılım

Bankası AŞ

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ

Diğer İhraçlar

 

 

 

ORTAKLIK ADI

 

 

SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ

 

 

NOMİNAL İHRAÇ TAVANI

 

 

 

SATIŞ TÜRÜ

KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA

 

KURUCU

KAYNAK KURULUŞ/ FON KULLANICI

 

Bereket Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

80.000.000.000

TL

 

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ

Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ

 

Vakıf Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

 

70.000.000.000

TL

Halka Arz/ Tahsisli/Nitelikli

Yatırımcı

 

Vakıf Katılım Bankası AŞ

 

Vakıf Katılım Bankası AŞ

 

Duyuru ve İlke Kararları

Kurul Karar Organı’nın 13/08/2026 tarih ve 49/1489 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru

Kurulumuzun Özel Durumlar Rehberi’nin “IV. Özel Durum Açıklamalarının Dilive Bildirim Şekli” başlıklı bölümünün birinci paragrafı 01.10.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere payları borsada işlem gören tüm halka açık ortaklıkları kapsayacak şekilde uygulanmaya başlayacaktır.

01.10.2026 tarihinden başlamak üzere, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılan özel durum açıklamalarının Türkçe’nin yanı sıra eş anlı ve İngilizce olarak, içeriğin doğruluğuna ilişkin sorumluluk ilgili ortaklıkta olmak üzere, ilan edilmesi zorunludur. İngilizce olarak yapılan açıklamada, Türkçe açıklamanın esas kabul edileceğine yönelik çekince bildirimi de yer almalıdır.

01.10.2026 tarihine kadar söz konusu zorunluluk, Kurulumuzun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen birinci grupta yer alan ortaklıklar bakımından uygulanmaya devam edecektir. Kapsama yeni dahil olan halka açık ortaklıkların söz konusu düzenlemeye uyum için gerekli hazırlıkları 01.10.2026 tarihine kadar tamamlaması önem arz etmekte olup, başta birinci grupta yer alan ortaklıklar olmak üzere anılan yükümlülüğe uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.29 (13/08/2026 tarihli ve 49/1500 s.k.) sayılı İlke Kararı

Sermaye Piyasası Kanunu md. 1 ve md. 128/e hükümleri uyarınca, Kurul Karar Organı tarafından, Kurulumuzun i-SPK 128.18 (24/02/2022 tarih ve 10/296 s.k.) sayılı İlke Kararı ile kabul edilen “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi”nin yerine geçmek üzere hazırlanan “Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehberi” ve “Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehberi” kabul edilmiş ve Rehberler kapsamındaki sermaye piyasası araçlarının ihracında sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca alınacak Kurul ücretlerinde %50 oranında indirime, kira sertifikaları için 24.06.2016 tarih ve 20/710 sayılı Kurul Kararı ile sağlanan indirime ek olarak, gidilmesine karar verilmiştir.

»     Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.

»     Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.30 (27/08/2026 tarihli ve 51/1568 s.k.) sayılı İlke Kararı

Payların İlk Halka Arzına İlişkin Başvuruların Sonuçlandırılmasında Öncelik Verilecek Kriterlere İlişkin Kurul İlke Kararı

Halka açık olmayan ortaklıklar (ortaklık) tarafından Kurulumuza yapılan halka açılma başvuruları, aşağıdaki kriterlerden en az birinin sağlanması ve ortaklık tarafından talep edilmesi halinde, Kurulumuz web sitesinde (https://spk. gov.tr/istatistikler/basvurular/ilk-halka-arz-basvurusu) ilanedilensıralamayatabiolmaksızın öncelik verilerek sonuçlandırılabilecektir.

  1. Ortaklığın son 5 yıl içinde değişiklik olmaması kaydıyla şirket merkezinin ve hasılatının %50’sinden fazlasını elde ettiği fabrika/üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk ortaklık olması,
  2. Ortaklığın yönetim hakimiyetine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olması,
  3. Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 000.000.000 TL’den fazla olması ve yurt dışı yatırımcı grubuna asgari %50 oranında tahsisat öngörülmesi şartıyla halka arzın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerin yanı sıra genel kabul görmüş uluslararası mevzuata uygun şekilde yapılması amacıyla yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setinin Kurulumuza ibraz edilmesi.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 52.4.an (28/08/2026 tarihli ve 52/1589 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru

Kurul Karar Organı’nın 28.08.2026 tarih ve 52/1589 sayılı kararı ile Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Tanımlar” başlıklı bölümü ile (1.2.), (2.), (4.2.3.), (4.2.5.1.), (4.2.5.2.), (4.3.), (4.4.),

(4.9.), (6.1.), (6.8.), (9.5.), (12.5.) maddelerinde değişiklik yapılmasına ve Rehber’e (4.2.10.), (4.10.), (6.12.), (9.8.) maddelerinin eklenmesine karar verilmiştir.

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’e ulaşmak için tıklayınız.

Kurul Karar Organı’nın 28.08.2026 tarihli ve 52/1589 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru

III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin (PYŞ Tebliği) 41. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, PYŞ Tebliği’nin “Portföy yönetim şirketinin kuruluş şartları” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan başlangıç sermayesi tutarının ve “Sermaye yeterliliğine  ilişkin  yükümlülükler”  başlıklı

  1. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan asgari ödenmiş sermaye tutarının her birinin 2027 yılı için geçerli olmak üzere geniş yetkili portföy yönetim şirketleri için 500.000.000 TL ve faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketleri için 250.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.31 (28/08/2026 tarihli ve 52/1589 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 27. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişiler tarafından, herhangi bir 12 aylık dönemde;

»    Fiili   dolaşımdaki  pay   oranı   %50’nin üzerindeki        ortaklıklar            için      ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %2’sinden fazlası,

»    Fiili dolaşımdaki pay oranı %50 ve bunun altındaki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %4’ünden fazlası

özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) veya virman/devir yöntemleri ile yapılan satışlar dahil, Borsa dışında satılamaz. Fiili dolaşımdaki pay oranı olarak, satışın yapıldığı tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı dikkate alınır.

Söz konusu oranları aşan tutarda payların anılan yöntemlerle devredilmek istenmesi halinde Pay Tebliği’nin 27. maddesinin beşinci fıkrası ile 15. maddesindeki şartlar uygulanmaksızın devir öncesi pay satış bilgi formu düzenlenir ve bu form Kurulun onayına sunulur. Kurulca onaylı pay satış bilgi formu düzenlenmeden anılan devirler Borsada özel emire veya TSP işlemlerine konu edilemez, devredilemez/ virman yapılamaz. Bu konudaki sorumluluk, payını devreden ortak ile devre aracılık eden yatırım kuruluşlarındadır.

29.08.2026 tarihinden önce Borsa dışında yapılan satışlar ise herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde yapılabilecek satış oranı hesaplamalarına dahil edilmez.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.31.a (31/08/2026 tarihli ve 53/1590 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 27 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişiler tarafından, herhangi bir 12 aylık dönemde;

»     Fiili   dolaşımdaki  pay   oranı   %50’nin üzerindeki        ortaklıklar            için      ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %2’sinden fazlası,

»     Fiili dolaşımdaki pay oranı %50 ve bunun altındaki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %4’ünden fazlası

özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) veya virman/devir yöntemleri ile yapılan satışlar dahil, Borsa dışında satılamaz. Fiili dolaşımdaki pay oranı olarak, satışın yapıldığı tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı dikkate alınır.

Söz konusu oranları aşan tutarda payların anılan yöntemlerle devredilmek istenmesi halinde Pay Tebliği’nin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 15 inci maddesindeki şartlar uygulanmaksızın deviröncesipaysatışbilgiformudüzenlenirvebu form Kurulun onayına sunulur. Bu kapsamdaki ortaklara ait borsada işlem görmeyen nitelikteki paylar, pay satış bilgi formu Kurulca onaylanmadan hiçbir surette borsada işlem gören niteliğe dönüşemez. Kurulca onaylı pay satış bilgi formu düzenlenmeden anılan devirler Borsada özel emire veya TSP işlemlerine konu edilemez, devredilemez/virman yapılamaz. Bu konudaki sorumluluk, payını devreden ortak ile devre aracılık eden yatırım kuruluşlarındadır.

29.08.2026 tarihinden önce Borsa dışında yapılan satışlar ise herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde yapılabilecek satış oranı hesaplamalarına dahil edilmez.

BIST 30 Endeksi’ne dahil ortaklıklar ile yönetim hakimiyetine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu ortaklıklar yukarıdaki hükümlere tabi değildir; söz konusu sınırlamalar ve şartlar bu ortaklıklar için uygulanmaz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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