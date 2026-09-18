Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Ağustos 2026

İlk Halka Arzlar ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ SERMAYE ARTIRIMI MEVCUT PAY SATIŞI EK PAY SATIŞI SATIŞ FİYATI Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 30.000.000 TL 6.500.000 TL (1) - 73,70 (2) Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 25.000.000 TL 6.000.000 TL (3) - 85,40 (4) Türker Vangölü Enerji Yatı-rım AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı + Ek Pay Satışı 37.500.000 TL 27.500.000 TL (5) 12.500.000 TL (6) 136,00 (7) Kapeks Kimya Sanayi AŞ Bedelli Sermaye Artırımı 25.100.000 TL - - 94,00 (8) İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ Bedelli Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 30.000.000 TL 10.000.000 TL (9) - 53,60 (10) Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Bedelli Sermaye Artırımı 167.000.000 TL - - 12,93 (11)

Mevcut ortaklardan Tunçlar Yatırım Holding AŞ’ye ait 6.500.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir.

1 TL nominal değerli paylar 73,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Mevcut ortaklardan Kemal YARALI’nın sahip olduğu 3.000.000 TL nominal değerli ve Ali Kutay YARALI’nın sahip olduğu 000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

1 TL nominal değerli paylar 85,40 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Mevcut ortaklardan Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ’ye ait 27.500.000 TL nominal değerli (B) grubu payların satışı gerçekleştirilecektir.

Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ’nin sahip olduğu 12.500.000 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecektir.

1 TL nominal değerli paylar 136,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

1 TL nominal değerli paylar 94,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Mevcut ortaklardan Mehmet Ömerbeyoğlu’nun sahip olduğu 000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

1 TL nominal değerli paylar 53,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

1 TL nominal değerli paylar 12,93 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Derlüks Yatırım Holding AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 791.897.760 TL Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 400.271.875 TL Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Kâr Payından Sermaye Artırımı 64.350.000 TL Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 3.182.920.390 TL SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 580.000.000 TL Orge Enerji Elektrik AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 320.000.000 TL Lider Faktoring AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 561.198.000 TL Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 900.000.000 TL Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ Tahsisli - Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ Tahsisli -

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 6.000.000.000 TL Garanti BBVA Operasyonel Kiralama Hizmetleri AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 30.000.000.000 TL Quick Finansman AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.070.000.000 TL Hepsi Finansman AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 400.000.000 TL Arsan Finans Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 450.000.000 TL Strateji Holding AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 200.000.000 TL Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 7.000.000.000 TL Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 13.900.000.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 40.000.000.000 TL Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 22.000.000.000 TL Arsan Varlık Yönetim AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 1.400.000.000 TL AG Anadolu Grubu Holding AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 4.500.000.000 TL Normfeed Su Ürünleri Yem Sanayi Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 300.000.000 TL Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 625.000.000 TL Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 200.000.000 TL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL QNB Bank AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 60.000.000.000 TL İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 500.000.000 TL Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 1.000.000.000 ABD Doları Akbank TAŞ Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 8.000.000.000 ABD Doları Aktif Yatırım Bankası AŞ Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 120.000.000 Avro TEB Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.500.000.000 TL Türker Yenilenebilir Enerji Yatırım AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 500.000.000 ABD Doları

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Fibabanka AŞ Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 150.000.000 ABD Doları Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 15.000.000.000 TL Yurt Dışı 50.000.000 Avro Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 4.000.000.000 TL Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3.500.000.000 TL Atılım Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 498.000.000 TL

Diğer İhraçlar ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ NOMİNAL İHRAÇ TAVANI SATIŞ TÜRÜ KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA KURUCU KAYNAK KURULUŞ/ FON KULLANICI BNP Paribas Issuance B.V. Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası 900.000.000 TL Halka Arz - - DK Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 25.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Dünya Katılım Bankası AŞ Dünya Katılım Bankası AŞ Pasha Yatırım Bankası AŞ Maygold Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 10.000.000.000 TL Nitelikli Yatırımcı Pasha Yatırım Bankası AŞ Maygold Varlık Finansmanı Fonu İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası 1.000.000.000 TL Halka Arz/ Nitelikli Yatırımcı - - KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.060.000.000 TL Tahsisli ve/ veya Nitelikli Yatırımcı Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ

Diğer İhraçlar ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ NOMİNAL İHRAÇ TAVANI SATIŞ TÜRÜ KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA KURUCU KAYNAK KURULUŞ/ FON KULLANICI Bereket Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 80.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ Vakıf Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 70.000.000.000 TL Halka Arz/ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Vakıf Katılım Bankası AŞ Vakıf Katılım Bankası AŞ

Duyuru ve İlke Kararları

Kurul Karar Organı’nın 13/08/2026 tarih ve 49/1489 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru

Kurulumuzun Özel Durumlar Rehberi’nin “IV. Özel Durum Açıklamalarının Dilive Bildirim Şekli” başlıklı bölümünün birinci paragrafı 01.10.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere payları borsada işlem gören tüm halka açık ortaklıkları kapsayacak şekilde uygulanmaya başlayacaktır.

01.10.2026 tarihinden başlamak üzere, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılan özel durum açıklamalarının Türkçe’nin yanı sıra eş anlı ve İngilizce olarak, içeriğin doğruluğuna ilişkin sorumluluk ilgili ortaklıkta olmak üzere, ilan edilmesi zorunludur. İngilizce olarak yapılan açıklamada, Türkçe açıklamanın esas kabul edileceğine yönelik çekince bildirimi de yer almalıdır.

01.10.2026 tarihine kadar söz konusu zorunluluk, Kurulumuzun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen birinci grupta yer alan ortaklıklar bakımından uygulanmaya devam edecektir. Kapsama yeni dahil olan halka açık ortaklıkların söz konusu düzenlemeye uyum için gerekli hazırlıkları 01.10.2026 tarihine kadar tamamlaması önem arz etmekte olup, başta birinci grupta yer alan ortaklıklar olmak üzere anılan yükümlülüğe uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.29 (13/08/2026 tarihli ve 49/1500 s.k.) sayılı İlke Kararı

Sermaye Piyasası Kanunu md. 1 ve md. 128/e hükümleri uyarınca, Kurul Karar Organı tarafından, Kurulumuzun i-SPK 128.18 (24/02/2022 tarih ve 10/296 s.k.) sayılı İlke Kararı ile kabul edilen “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi”nin yerine geçmek üzere hazırlanan “Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehberi” ve “Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehberi” kabul edilmiş ve Rehberler kapsamındaki sermaye piyasası araçlarının ihracında sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca alınacak Kurul ücretlerinde %50 oranında indirime, kira sertifikaları için 24.06.2016 tarih ve 20/710 sayılı Kurul Kararı ile sağlanan indirime ek olarak, gidilmesine karar verilmiştir.

» Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.

» Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.30 (27/08/2026 tarihli ve 51/1568 s.k.) sayılı İlke Kararı

Payların İlk Halka Arzına İlişkin Başvuruların Sonuçlandırılmasında Öncelik Verilecek Kriterlere İlişkin Kurul İlke Kararı

Halka açık olmayan ortaklıklar (ortaklık) tarafından Kurulumuza yapılan halka açılma başvuruları, aşağıdaki kriterlerden en az birinin sağlanması ve ortaklık tarafından talep edilmesi halinde, Kurulumuz web sitesinde (https://spk. gov.tr/istatistikler/basvurular/ilk-halka-arz-basvurusu) ilanedilensıralamayatabiolmaksızın öncelik verilerek sonuçlandırılabilecektir.

Ortaklığın son 5 yıl içinde değişiklik olmaması kaydıyla şirket merkezinin ve hasılatının %50’sinden fazlasını elde ettiği fabrika/üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk ortaklık olması, Ortaklığın yönetim hakimiyetine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olması, Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 000.000.000 TL’den fazla olması ve yurt dışı yatırımcı grubuna asgari %50 oranında tahsisat öngörülmesi şartıyla halka arzın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerin yanı sıra genel kabul görmüş uluslararası mevzuata uygun şekilde yapılması amacıyla yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setinin Kurulumuza ibraz edilmesi.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 52.4.an (28/08/2026 tarihli ve 52/1589 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru

Kurul Karar Organı’nın 28.08.2026 tarih ve 52/1589 sayılı kararı ile Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Tanımlar” başlıklı bölümü ile (1.2.), (2.), (4.2.3.), (4.2.5.1.), (4.2.5.2.), (4.3.), (4.4.),

(4.9.), (6.1.), (6.8.), (9.5.), (12.5.) maddelerinde değişiklik yapılmasına ve Rehber’e (4.2.10.), (4.10.), (6.12.), (9.8.) maddelerinin eklenmesine karar verilmiştir.

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’e ulaşmak için tıklayınız.

Kurul Karar Organı’nın 28.08.2026 tarihli ve 52/1589 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru

III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin (PYŞ Tebliği) 41. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, PYŞ Tebliği’nin “Portföy yönetim şirketinin kuruluş şartları” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan başlangıç sermayesi tutarının ve “Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan asgari ödenmiş sermaye tutarının her birinin 2027 yılı için geçerli olmak üzere geniş yetkili portföy yönetim şirketleri için 500.000.000 TL ve faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketleri için 250.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.31 (28/08/2026 tarihli ve 52/1589 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 27. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişiler tarafından, herhangi bir 12 aylık dönemde;

» Fiili dolaşımdaki pay oranı %50’nin üzerindeki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %2’sinden fazlası,

» Fiili dolaşımdaki pay oranı %50 ve bunun altındaki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %4’ünden fazlası

özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) veya virman/devir yöntemleri ile yapılan satışlar dahil, Borsa dışında satılamaz. Fiili dolaşımdaki pay oranı olarak, satışın yapıldığı tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı dikkate alınır.

Söz konusu oranları aşan tutarda payların anılan yöntemlerle devredilmek istenmesi halinde Pay Tebliği’nin 27. maddesinin beşinci fıkrası ile 15. maddesindeki şartlar uygulanmaksızın devir öncesi pay satış bilgi formu düzenlenir ve bu form Kurulun onayına sunulur. Kurulca onaylı pay satış bilgi formu düzenlenmeden anılan devirler Borsada özel emire veya TSP işlemlerine konu edilemez, devredilemez/ virman yapılamaz. Bu konudaki sorumluluk, payını devreden ortak ile devre aracılık eden yatırım kuruluşlarındadır.

29.08.2026 tarihinden önce Borsa dışında yapılan satışlar ise herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde yapılabilecek satış oranı hesaplamalarına dahil edilmez.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.31.a (31/08/2026 tarihli ve 53/1590 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 27 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişiler tarafından, herhangi bir 12 aylık dönemde;

» Fiili dolaşımdaki pay oranı %50’nin üzerindeki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %2’sinden fazlası,

» Fiili dolaşımdaki pay oranı %50 ve bunun altındaki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %4’ünden fazlası

özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) veya virman/devir yöntemleri ile yapılan satışlar dahil, Borsa dışında satılamaz. Fiili dolaşımdaki pay oranı olarak, satışın yapıldığı tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı dikkate alınır.

Söz konusu oranları aşan tutarda payların anılan yöntemlerle devredilmek istenmesi halinde Pay Tebliği’nin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 15 inci maddesindeki şartlar uygulanmaksızın deviröncesipaysatışbilgiformudüzenlenirvebu form Kurulun onayına sunulur. Bu kapsamdaki ortaklara ait borsada işlem görmeyen nitelikteki paylar, pay satış bilgi formu Kurulca onaylanmadan hiçbir surette borsada işlem gören niteliğe dönüşemez. Kurulca onaylı pay satış bilgi formu düzenlenmeden anılan devirler Borsada özel emire veya TSP işlemlerine konu edilemez, devredilemez/virman yapılamaz. Bu konudaki sorumluluk, payını devreden ortak ile devre aracılık eden yatırım kuruluşlarındadır.

29.08.2026 tarihinden önce Borsa dışında yapılan satışlar ise herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde yapılabilecek satış oranı hesaplamalarına dahil edilmez.

BIST 30 Endeksi’ne dahil ortaklıklar ile yönetim hakimiyetine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu ortaklıklar yukarıdaki hükümlere tabi değildir; söz konusu sınırlamalar ve şartlar bu ortaklıklar için uygulanmaz.

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