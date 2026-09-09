Sermaye Piyasasında Yeni Dönem: Halka Arz, Yatırım Fonları Ve Pay Devirleri

SPK, halka açık olmayan ortaklıkların halka arz başvurularını ilan edilen sıradan bağımsız olarak önceliklendirmek üzere üç alternatif kriter belirledi

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Genel Bakış

Halka Arz Başvurularında Öncelik Kriterleri (Bülten 2026/53):

SPK, halka açık olmayan ortaklıkların halka arz başvurularını ilan edilen sıradan bağımsız olarak önceliklendirmek üzere üç alternatif kriter belirledi:

Şehrin ilk halka arzı: Ortaklığın son 5 yıldır merkez veya hasılatının %50’sinden fazlasını elde ettiği şehirde borsada işlem görecek ilk ortaklık olması. Kamu hâkimiyeti: Hazine, TVF veya kamu kurumlarının doğrudan ya da dolaylı yönetim hâkimiyetine sahip olması. Büyük ölçekli uluslararası halka arz: Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar TL’yi aşması, yurt dışı yatırımcıya en az %50 tahsisat ve yabancı dilde belge seti ibrazı (üç koşul birlikte aranıyor).

Öncelik otomatik değil; ortaklığın açık talebi gerekiyor ve nihai değerlendirme SPK’ya ait.

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Değişiklikleri (Bülten 2026/54):

Serbest fon sayısı artık doğrudan istihdam edilen portföy yöneticisi sayısını aşamıyor; mevcut şirketlere 30.06.2029’a kadar uyum süresi tanındı.

Kolektif portföyün %50’sinden fazlası serbest fonlardan oluşuyorsa kurucuya %10 nakit sermaye artırımı yükümlülüğü getirildi.

Repo/ters repo, taahhütlü işlemler ve murabaha tek çerçevede düzenlendi; borsa dışı ters repo ve vaad sözleşmeleri toplamı fon portföy değerinin %20’si ile sınırlandırıldı.

Serbest fonlarda yeni yoğunlaşma sınırları: tek araçta %5 üzeri pozisyonların toplamı portföyün %20’sini aşamıyor.

Portföy yöneticisi başına fon sayısı yedi ile sınırlandırıldı (kademeli uyum: 2029 ve 2031).

TEFAS serbest fonlarında portföy dağılım raporu aylıktan haftalığa çekildi; yatırımcı pay eşiklerinde anlık KAP bildirimi zorunlu hâle getirildi.

Belirli Pay Sahiplerinin Pay Devirleri (Bülten 2026/55):

Sermayenin %20’sinden fazlasına sahip kişiler ve imtiyazlı pay sahipleri için 12 aylık dönemde %2 (fiili dolaşım )%50) veya %4 (fiili dolaşım ≤%50) satış eşikleri getirildi.

Eşik aşımında Kurul onaylı pay satış bilgi formu zorunlu; onaysız satış, virman/ devir ve borsada işlem görmeyen payların dönüşümü yasaklandı.

BIST 30 ortaklıkları ile kamu hâkimiyetindeki ortaklıklar bu sınırlamalardan muaf tutuldu.

PYŞ Sermaye Tutarları (2027):

Geniş yetkili PYŞ: 500 milyon TL; faaliyetleri sınırlı PYŞ: 250 milyon TL asgari ödenmiş sermaye.

Payların İlk Halka Arzına İlişkin Başvuruların Sonuçlandırılmasında Öncelik Verilecek Kriterler

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK” veya “Kurul”) 27.08.2026 tarihli ve 2026/53 sayılı Bülteni’nde yayımlanan 27.08.2026 tarihli ve 51/1568 sayılı Kurul Kararı ile i-SPK 128.30 sayılı Payların İlk Halka Arzına İlişkin Başvuruların Sonuçlandırılmasında Öncelik Verilecek Kriterlere İlişkin Kurul İlke Kararı (“İlke Kararı”) kabul edilmiştir.

İlke Kararı, halka açık olmayan ortaklıklar (“Ortaklıklar”) tarafından SPK’ya yapılan halka açılma başvurularının, belirli koşullar altında SPK’nın internet sitesinde ilan edilen başvuru sırasına tabi olmaksızın öncelikli olarak sonuçlandırılabilmesine imkân tanımaktadır.

İlke Kararının kapsamı

İlke Kararı yalnızca halka açık olmayan Ortaklıkların SPK’ya yaptığı halka açılma başvurularını kapsamaktadır. Bu nedenle, hâlihazırda halka açık olan ortaklıkların sonraki pay ihraçları, sermaye artırımları veya diğer sermaye piyasası aracı ihraçları bakımından aynı öncelik mekanizması İlke Kararı’nda düzenlenmemiştir.

Düzenlemenin konusu, başvuruların esasına ilişkin değerlendirme ölçütlerini değiştirmek değil, SPK’nın internet sitesinde ilan ettiği inceleme sırası bakımından belirli nitelikteki başvurulara öncelik verilebilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla halka arzın tabi olduğu diğer mevzuat ve onay şartları uygulanmaya devam edecektir.

Öncelik mekanizmasının koşulları

Bir başvurunun öncelikli olarak sonuçlandırılabilmesi için aşağıdaki kriterlerden en az birinin sağlanması ve ilgili Ortaklığın bu yönde talepte bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla, kriterlerden birinin sağlanması tek başına yeterli değildir; öncelik mekanizması Ortaklığın açık talebi üzerine gündeme gelmektedir.

İlke Kararı’nda kullanılan “sonuçlandırı-labilecektir” ifadesi uyarınca, söz konusu şartların yerine getirilmesi otomatik bir öncelik hakkı doğurmamakta, SPK’ya başvuruyu ilan edilen sıradan bağımsız biçimde önceliklendirerek sonuçlandırma imkânı tanımaktadır. İlke Kararı ayrıca başvurunun olumlu sonuçlandırılacağına veya belirli bir süre içinde tamamlanacağına ilişkin bir güvence öngörmemektedir.

Şehirde halka açılacak ilk Ortaklık olma kriteri

Bir Ortaklığın, son beş yıl içinde değişiklik olmaması kaydıyla, şirket merkezinin ve hasılatının %50’sinden fazlasını elde ettiği fabrika/üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk Ortaklık olması halinde başvuruya öncelik verilebilecektir.

Bu kriterde yalnızca şirket merkezinin bulunduğu yer değil, Ortaklığın hasılatının %50’sinden fazlasını elde ettiği fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehir de dikkate alınmaktadır. Ayrıca kriter metninde, söz konusu şehir bağlantısının son beş yıl içinde değişmemiş olmasına ilişkin bir koşul yer almaktadır.

Öncelik için Ortaklığın yalnızca ilgili şehirde faaliyet göstermesi yeterli değildir; halka açılarak borsada işlem görecek ilk Ortaklık olması da gerekmektedir. Bu kriter özelinde İlke Kararı’nda ayrıca bir asgari halka arz büyüklüğü veya yurt dışı yatırımcı tahsis oranı belirtilmemiştir.

Kamu hâkimiyeti kriteri

Bir Ortaklığın yönetim hâkimiyetine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olması halinde başvuru öncelikli olarak sonuçlandırılabilecektir.

Bu kapsamda İlke Kararı, yönetim hâkimiyetinin doğrudan kurulması ile dolaylı olarak kurulması arasında bir ayrım yapmamaktadır. Bununla birlikte metinde esas alınan unsur kamu kurumlarının herhangi bir oranda pay sahibi olması değil, yönetim hâkimiyetine sahip bulunmasıdır. Bu nedenle ortaklık yapısı kadar, oy hakları ve yönetim üzerinde belirleyici etki sağlayan düzenlemeler de önem taşıyacaktır.

Büyük ölçekli ve uluslararası standartlara uygun halka arz kriteri

Bu kriter kapsamında aşağıdaki koşulların birlikte sağlanması gerekmektedir:

halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15.000.000.000 TL’den fazla olması;

yurt dışı yatırımcı grubuna asgari %50 oranında tahsisat öngörülmesi; ve

halka arzın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerin yanı sıra genel kabul görmüş uluslararası mevzuata uygun şekilde yapılması amacıyla yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setinin SPK’ya ibraz edilmesi.

15.000.000.000 TL tutarındaki eşik, Ortaklığın toplam piyasa değerine veya halka arz sonrasındaki tahmini şirket değerine değil, halka arz edilecek payların piyasa değerine ilişkindir. Düzenleme uyarınca bu tutarın 15.000.000.000 TL’ye eşit olması yeterli olmayıp, söz konusu değerin bu tutardan fazla olması gerekmektedir.

Yurt dışı yatırımcı grubuna yapılacak tahsisatın ise halka arz edilecek payların asgari %50’sini oluşturması gerekmektedir. Buna ek olarak, halka arzın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerle birlikte genel kabul görmüş uluslararası mevzuata uygun biçimde yürütülmesi amacıyla yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setinin SPK’ya ibrazı zorunlu unsurlardan biridir.

Üç kriter arasındaki ilişki

İlke Kararı’nda yer alan üç ana kriter alternatif niteliktedir. Bir Ortaklığın öncelik talebinde bulunabilmesi için bu üç kriterin tamamını birlikte karşılaması gerekmemekte, kriterlerden en az birinin sağlanması yeterli olmaktadır. Buna karşılık üçüncü kriterin kendi içinde sayılan halka arz büyüklüğü, yurt dışı tahsisat oranı ve yabancı dilde belge seti koşulları birlikte yerine getirilmelidir.

Başvuru sırası ve SPK değerlendirmesi

Öncelik verilmesi halinde başvuru, SPK’nın internet sitesinde ilan edilen sıraya tabi olmaksızın ele alınabilecektir. Ancak kriterlerin sağlanması ve talepte bulunulması otomatik öncelik yaratmamakta; nihai değerlendirme SPK tarafından yapılmaktadır.

Öncelik yalnızca başvurunun incelenme ve sonuçlandırılma sırasına ilişkindir; izahnamenin onaylanmasını veya halka arzın gerçekleşmesini garanti etmemekte ve SPK’nın esas incelemesi ile ilave bilgi veya belge talep etme yetkisini ortadan kaldırmamaktadır.

İlke Kararı; talebin şekli, destekleyici belgeler, ayrı bir inceleme süresi, yurt dışı yatırımcı grubunun kapsamı, esas alınacak uluslararası mevzuat ve yabancı dildeki belge setinin içeriğini ayrıca belirlememektedir. Bu hususlar başvuru özelinde somutlaşacaktır.

Uygulama bakımından dikkat edilmesi gerekenler

Ortaklığın dayandığı kriteri açıkça belirtmesi ve bunu gösteren güncel bilgi ve belgeleri sunması önem taşımaktadır. Birinci kriter için son beş yıllık dönem ile merkez, tesis ve ofislerin konumu; ikinci kriter için doğrudan veya dolaylı yönetim hâkimiyetini gösteren ortaklık, oy hakkı ve yönetim yapısı dikkate alınmalıdır.

Üçüncü kritere dayanılacaksa yurt dışı yatırımcı tahsisatının en az %50 olarak planlanması ve yabancı dilde taslak belge setinin başvuruyla uyumlu şekilde hazırlanması gerekecektir. Öncelik talebi, halka arza ilişkin genel mevzuata uyum yükümlülüklerinin yerine geçmemektedir.

İlke Kararının uygulamadaki etkisi

İlke Kararı, üç gruptaki Ortaklıkların başvurularının ilan edilen sıradan bağımsız ele alınabilmesini sağlamaktadır. Kararın fiilî etkisi, Ortaklığın talebi ve SPK’nın her bir başvuru özelindeki değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkacaktır.

İlke Kararı’nın yayımlandığı 27.08.2026 tarihli ve 2026/53 sayılı SPK Bülteni’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Yatırım Fonları ve Halka Açık Ortaklık Pay Devirleri

Düzenlemenin Kapsamı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK” veya “Kurul”) 28.08.2026 tarihli ve 2026/54 sayılı Bülteni’nde yayımlanan 52/1589 sayılı Kurul Kararı ile Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de (“Rehber”) yatırım fonları bakımından kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Düzenlemeler; serbest fonların kuruluş ve yatırım esasları, repo ve para piyasası işlemleri, portföy yönetimi, katılma payı satışları ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (“TEFAS”), Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) açıklamalarını kapsamaktadır. Kurul’un 31.08.2026 tarihli ve 2026/55 sayılı Bülteni’nde yayımlanan i-SPK.128.31.a sayılı İlke Kararıyla da VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (“Pay Tebliği”) 27/1 maddesi kapsamındaki kişilerin pay devirlerine ilişkin esaslar güncellenmiştir.

Serbest Fon Sayısı ve Sermaye Yükümlülükleri

Rehber’in 1.2(c) maddesinde serbest fon sayısına ilişkin ölçüt değiştirilmiştir. Önceki düzenlemede özel fonlar hariç serbest fon sayısı, portföy yöneticileri ile yönetici başına en fazla üç yardımcının toplamının üç katını aşamıyordu. Yeni düzenlemede özel fonlar da hesaba katılmakta ve serbest fon sayısı doğrudan istihdam edilen portföy yöneticisi sayısını aşamamaktadır. Kural 29.08.2026’dan itibaren sonuçlanmamış ihraç, dönüşüm ve devir başvurularına uygulanmakta; mevcut şirketlerin 30.06.2029’a kadar uyum sağlaması gerekmektedir.

Rehber’in 1.2(ç) maddesiyle ayrıca, hesap dönemi sonunda yönetilen aylık ortalama kolektif portföyün %50’sinden fazlası serbest fonlardan oluşuyorsa kurucunun çıkarılmış sermayesini %10 oranında nakden artırmak üzere 20 iş günü içinde Kurula başvurması öngörülmüştür. İlk kontrol 2026 yıl sonu itibarıyla yapılacak; izleyen kontroller her yıl sonunda başlayacaktır. Bu artırım, III- 55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (“PYŞ Tebliği”) uyarınca belirlenen yıllık asgari sermaye tutarından ayrı uygulanacaktır.

Fon unvanlarına ilişkin mevcut sınırlamalara da yeni bir yasak eklenmiştir. Unvanında “yabancı” ibaresi bulunmayan fonlar, “Gelişmekte Olan Ülkeler”, “G20 Ülkeleri” veya “OECD” gibi yabancı ülke, bölge ya da kuruluş adlarını ve benzeri ifadeleri kullanamayacaktır.

Repo, Ters Repo, Taahhütlü İşlemler ve Murabaha

Rehber’in 4.2.3 maddesiyle borsa içi ve borsa dışı repo/ters repo, taahhütlü işlemler ve vaad sözleşmeleri tek bir çerçevede düzenlenmiştir. Borsa dışı işlemler için Takasbankça belirlenecek asgari unsurları içeren yazılı çerçeve sözleşme yapılması ve işlem eki belgenin işlemden önce portföy saklayıcısına gönderilmesi gerekmektedir. İşlemin Rehber’e uygunluğundan kurucu ve portföy saklayıcısı birlikte sorumludur.

İşlemlerde Repo-Ters Repo Tebliği’nin 6. maddesindeki araçlar kullanılabilecek; fon katılma payları dayanak veya teminat olamayacak ve ortaklık paylarında yalnızca BIST 30 payları kullanılabilecektir. Araçların en az üçte biri düşük riskli varlıklardan, en az üçte biri BIST 30 paylarından oluşacak; taraflar ile ilişkili taraflarına ait fon ve araçların toplamı %25’i aşamayacaktır. Ters repo teminatı kural olarak dönüş tutarının en az %105’i, belirli düşük riskli varlıklarda ise %100’ü olacaktır.

Serbest fonlar da bu işlem şartlarına tabi tutulmuştur. Repo işlemleri repo edilebilir varlıkların rayiç değerinin, borsa dışı ters repo ve vaad sözleşmeleri toplamı ise fon portföy değerinin %20’sini aşamayacaktır. Kurucunun gerçek kişi ilişkili taraflarıyla ve bunların yatırımcısı olduğu fonlarla borsa dışı repo/ ters repo ve vaad işlemi yapılamayacak; tüzel kişi ilişkili taraflarla işlemler de fon portföy değerinin %10’u ile sınırlandırılacaktır. İşlem büyüklüğü, oran, karşı taraf ve araçlara ilişkin bilgiler KAP’ta açıklanacaktır.

Rehber’in 4.2.10 maddesiyle murabaha ve ters murabaha işlemleri ilk kez ayrıca düzenlenmiştir. Fonlar murabaha işlemlerini fon türüne göre katılma hesabı veya vadeli mevduat sınırları içinde yapabilecek; ters murabaha Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ndeki (“Fon Tebliği”) %10 borçlanma sınırına tabi olacaktır. Yalnızca portföye alınabilecek varlıklar işleme konu edilebilecek ve KAP hükümleri kıyasen uygulanacaktır.

Serbest Fonların Yatırım ve Yoğunlaşma Sınırları

Serbest fonların genel oransal esnekliği korunmakla birlikte Rehber’in 4.3 maddesinde yeni yoğunlaşma sınırları getirilmiştir. Bir serbest fonda ayrı ayrı %5’ten fazla ağırlığa sahip sermaye piyasası araçlarının toplamı fon portföy değerinin %20’sini; Yöneticiyi kontrol edenler, üst yönetim veya ortaklar tarafından kontrol edilen ihraççıların araçlarına yapılan toplam yatırım da %20’yi aşamayacaktır.

Bir ihraççının fiili dolaşım oranına göre tek serbest fonun alabileceği paylar sırasıyla fiili dolaşımdaki payların %8, %6, %4 veya %2’siyle; aynı yöneticinin tek kurucuya ait fonlarının toplam yatırımı ise %16, %12, %8 veya %4’le sınırlandırılmıştır. Yatırımcıların kontrol ettiği ihraççılarda sınır tek fon için %1, aynı kurucuya ait menkul kıymet yatırım fonlarının toplamı için %2’dir.

Tek serbest fon, bir ihraççının tedavüldeki borçlanma araçları ile yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının %10’undan ve diğer kira sertifikalarının %25’inden fazlasını alamayacaktır. Fon sepeti serbest fonlar dışında diğer fonların katılma payları portföyün %15’ini, tek bir fona yatırım %10’u; aynı grubun sermaye piyasası araçlarına yatırım ise portföyün %20 ’sini aşamayacaktır. Hazine, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye Varlık Fonu ve belirli kamu bağlantılı ihraçlar ile BIST 30 payları için Rehber’de belirtilen istisnalar korunmuştur.

Yatırımcı sayısına ilişkin kontrol ilk satışı izleyen ikinci ay sonunda başlayacak ve ay içinde en az 15 gün için aranan eşik 10 yatırımcıdan 50 veya daha az yatırımcıya çıkarılacaktır. Mevcut aşımlar 29.08.2026 itibarıyla artırılamayacak; yatırım dönemi bulunan fonlara ilişkin istisnalar saklı kalmak üzere 31.12.2026’ya kadar kademeli olarak giderilecektir.

Portföy Yönetimi ve Kontrol Yükümlülükleri

Rehber’in 4.4 maddesi uyarınca her fon için yönetim kurulu kararıyla en az iki portföy yöneticisi atanacak ve bunlardan biri sorumlu yönetici olacaktır. Sorumlu yönetici, yatırım kararlarının fon dokümanları, KAP’ta açıklanan strateji ve limitler ile mevzuata uygunluğundan sorumlu olacak; kurucunun temsil, yönetim ve gözetim sorumluluğu devam edecektir.

Bir portföy yöneticisinin yönetebileceği fon sayısı, serbest fonlar dahil yedi ile sınırlandırılmıştır; gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları bu hesabın dışındadır.

Mevcut şirketler için sınır 01.01.2029’da on fona, 01.01.2031’de yedi fona indirilecektir.

Bir sermayepiyasasıaracının 30 günlükortalama değeri fonun aynı dönemdeki ortalama değerinin %5’ine ulaşıyorsa, her alım-satım kararına ilişkin araştırma ve analiz genel müdür onayına sunulacak ve beş yıl saklanacaktır. Onay sonrasında değer, karşı taraf riski veya yoğunlaşmada en az %15 değişiklik olması hâlinde sorumlu yönetici 15 gün içinde rapor hazırlayacaktır. Saklayıcı, Takasbank, MKK ve diğer kurumlara verilerin eksiksiz, doğru ve zamanında iletilmesinden Kurucu sorumludur.

Para Piyasası ve Takasbank İşlemleri

Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda mevduat/ katılma hesabı ile tek banka sınırları ve Pay Senedi Repo Pazarı için %25’lik sınır korunmuştur. Bununla birlikte ilave teminatın işlem büyüklüğünün en az üçte ikisi olması ve belirli düşük riskli varlıklar ile BIST 30 paylarından oluşması zorunlu hâle getirilmiştir. Asgari %10 kamu varlığı yatırımına, devlet iç borçlanma senetlerinin yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama AŞ’nin kira sertifikaları da dahil edilmiştir.

Unvanında “para piyasası” veya “kısa vadeli” bulunan serbest fonlar da bu sınırlara fon portföy değeri üzerinden tabi olacaktır. Mevcut aşımlar kademeli olarak azaltılacak ve 31.03.2027’ye kadar tam uyum sağlanacaktır.

Yurt içi organize para piyasası işlemlerinde Takasbank’ın merkezi karşı taraf olduğu takas yapısı, fon bazında teminat ve takas ayrıştırması ile ilave teminat kuralları getirilmiştir. Serbest fonların Takasbank Para Piyasası işlemleri, borçlanma dahil fon portföy değerinin %20 ’sini aşamayacaktır. Mevcut aşımlar 30.09.2026 ve 31.10.2026’da kademeli olarak azaltılacak, 30.11.2026’da tamamen giderilecektir.

Katılma Payı Satışları, TEFAS ve Kamuyu Aydınlatma

Katılma payı üst limiti ilk izahname veya izahname değişikliği başvurusunda piyasa likiditesi gibi objektif gerekçelerle belirlenebilecek; performansı koruma veya artırma gerekçesi kullanılamayacaktır. Serbest fonlarda üst limit için izahname değişikliği başvurusu zorunlu tutulmuş, üst limite ulaşıldığında satışın durması ve yeniden satış eşiğinin izahnamede açıklanması esasları korunmuştur.

TEFAS fonlarında, serbest fonlar dahil, alım talimatı için asgari işlem adedi ve bunun katı bir pay miktarı belirlenebilecektir. Uyum 31.12.2026’ya kadar sağlanacak; izahname değişiklikleri Kurul onayı olmaksızın Fon Tebliği uyarınca yapılacaktır.

Serbest fonlar dahil fonların satışına izahnamenin tebellüğünden itibaren 60 gün içinde başlanması zorunlu hâle getirilmiştir. Satış başlamazsa kurucu ve portföy saklayıcısı altı iş günü içinde Kurula bilgi verecek; izahname onayı kendiliğinden geçersiz olacak ve fon resen tasfiye edilecektir.

TEFAS serbest fonlarının portföy dağılım raporu aylık yerine haftalık hazırlanacak ve izleyen altı iş günü yerine üç iş günü içinde KAP’ta ilan edilecektir. Bir yatırımcının TEFAS fonundaki payı tedavüldeki katılma paylarının %30, %40,

%50, %60, %70, %80 veya %90’ına ulaştığında ya da bu eşiklerin altına düştüğünde kişi ve oran aynı gün MKK tarafından KAP’ta açıklanacaktır. Değişim pay sayısından kaynaklanıyorsa bilgi ayrıca TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nda yayımlanacaktır.

Yatırım Fonları ve Belirli Pay Sahiplerinin Pay İşlemleri

Rehber’in 12.5 maddesinde yatırım fonlarının Pay Tebliği’nin 27. maddesi kapsamındaki pay işlemleri için Kurul onaylı pay satış bilgi formu sistemi getirilmiştir. Özel, serbest, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının özel emir veya BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı’nda (“TSP”) alıcı olma yasağı korunmuş; özel ve serbest fonların satıcı olması da yasaklanmıştır. Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarına virman veya devirle giren borsada işlem görmeyen halka açık ortaklık paylarının satışında MKK dönüşüm başvurusundan önce Kurula bilgi formu sunulacaktır.

Bu fonlar dışındaki, aynı yönetici ve tek kurucuya ait fonlarınözelemirveya TSPyoluylatekişlemde edinebileceği paylar sermaye veya oy haklarının %1’ini, 12 ayda toplam %3’ünü aşamayacaktır. Pay Tebliği’nin 27/1 maddesindeki kişilerin menkul kıymet yatırım fonlarına yaptığı özel emir veya TSP satışlarında da 12 aylık %3 sınırı uygulanacaktır. Sınırın aşılması hâlinde işlem öncesinde bilgi formu ve Kurul onayı gerekecek; onaysız işlem yapılamayacaktır.

Payları borsada işlem gören bir ortaklıkta; sermayenin, tek başına veya birlikte hareket edilen kişilerle beraber, %20’sinden fazlasına doğrudan sahip olanlar ile yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkı veren imtiyazlı payları bulunan ortaklar Pay Tebliği’nin 27/1 maddesi kapsamındadır.

Bu kişiler, herhangi bir 12 aylık dönemde özel işlem bildirimi, TSP veya virman/devir yöntemleriyle; fiili dolaşım oranı %50’nin üzerinde olan ortaklıklarda sermaye veya oy haklarının %2’sini, %50 ve altında olan ortaklıklarda ise %4’ünü aşan pay satışlarını Kurul onaylı pay satış bilgi formu olmaksızın gerçekleştiremeyecektir. Uygulanacak eşik, satış tarihindeki fiili dolaşım oranına göre belirlenecek ve anılan yöntemlerle yapılan satışlar birlikte dikkate alınacaktır.

Eşiklerin aşılması hâlinde, Pay Tebliği’nin 27/5 ve 15. maddelerindeki şartlar uygulanmaksızın devir öncesinde pay satış bilgi formu hazırlanarak Kurul’un onayına sunulacaktır. Onaylı pay satış bilgi formu olmadan satışlar özel işlem bildirimine veya TSP işlemlerine konu edilemeyecek, virman/devir yapılamayacak ve bu ortaklara ait borsada işlem görmeyen paylar hiçbir şekilde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemeyecektir. Bu yükümlülüklere uyumdan payı devreden ortak ile işleme aracılık eden yatırım kuruluşu sorumludur.

29.08.2026’dan önce borsa dışında gerçekleştirilen satışlar 12 aylık oran hesabına dahil edilmeyecektir. BIST 30 Endeksi’ne dahil ortaklıklar ile yönetim hâkimiyetine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kamu kurumlarının doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu ortaklıklara bu sınırlamalar ve şartlar uygulanmayacaktır.

Portföy Yönetim Şirketlerinin 2027 Sermaye Tutarları

PYŞ Tebliği’nin 41. maddesi uyarınca 2027 yılı için başlangıç sermayesi ve asgari ödenmiş sermaye tutarı, geniş yetkili portföy yönetim şirketlerinde 500.000.000 TL, faaliyetleri sınırlı şirketlerde 250.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu yıllık eşikler, Rehber’in 1.2(ç) maddesindeki koşula bağlı %10 nakit sermaye artırımı yükümlülüğünden ayrıdır.

Yürürlük ve Uyum Takvimi

Serbest fon sayısı kuralı ile bazı geçiş hükümleri 29.08.2026’da yürürlüğe girmiştir. Takasbank Para Piyasası sınırındaki aşımlar için 30.09.2026 ve 31.10.2026 azaltım tarihleri, 30.11.2026 tam uyum tarihi olarak belirlenmiştir. Repo/ters repo ve serbest fon yoğunlaşma hükümlerinin önemli bölümü için genel uyum 31.10.2026’da başlayacak; merkezi takas, teminat, TEFAS asgari işlem adedi ve birçok yatırım sınırı bakımından 31.12.2026’ya kadar uyum sağlanacaktır.

Para piyasası veya kısa vadeli serbest fonlardaki aşımlar 28.02.2027 ve 31.03.2027’ye kadar kademeli olarak giderilecek; bazı borsa ve organize para piyasası işlemlerinde fon bazında takas hükümleri 31.12.2027’de yürürlüğe girecektir. Portföy yöneticisi başına fon sınırı 01.01.2029 ve 01.01.2031’de kademeli olarak uygulanacak; mevcut şirketlerin serbest fon sayısı kuralına nihai uyum tarihi 30.06.2029 olacaktır.

2026/54 sayılı Bülten kapsamında serbest fonların kuruluş ve yatırım sınırları, repo ve para piyasası işlemleri, portföy yönetimi, katılma payı satışları ile TEFAS, KAP ve MKK açıklamaları yeniden düzenlenmiştir. Düzenlemeler için konuya göre değişen yürürlük ve kademeli uyum tarihleri belirlenmiştir. 2026/55 sayılı Bülten ile de belirli pay sahiplerinin pay devirlerinde %2 ve %4 eşikleri, pay satış bilgi formu ve Kurul onayı sistemi yeniden düzenlenmiş; borsada işlem görmeyen payların onay öncesinde dönüşümü yasaklanmış ve BIST 30 ile kamu hâkimiyetindeki ortaklıklar kapsam dışında bırakılmıştır.

SPK’nın 2026/54 sayılı Bülteni’ne buradan, 2026/55 sayılı Bülteni’ne buradan, 28.08.2026 tarihli güncel Rehber’e buradan ve karşılaştırmada esas alınan 14.08.2025 güncellemeli önceki Rehber nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.

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