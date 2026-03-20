Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler - 2026 Şubat

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin

Verilen İhraçlar

Şubat 2026

İlk Halka Arzlar ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI MEVCUT PAY SATIŞI EK PAY SATIŞI SATIŞ FİYATI Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 84.000.000 TL 40.845.000 TL (1) - 11,00 (2) Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 12.600.000 TL 6.300.000 TL (3) - 80,00 (4) Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 90.000.000 TL 30.000.000 TL (5) - 12,05 (6) Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 208.400.000 TL 87.000.000 TL (7) - 3,64 (8) Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 29.000.000 TL 9.000.000 TL (9) - 22,00 (10) Ata Turizm İşletmecilik



Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Sermaye Artırımı + Mevcut Pay Satışı 240.000.000 TL 40.000.000 TL (11) - 11,20 (12)

TL, Tülay AKMAN'a ait 642.000 TL, Berna BARAN ŞEN'e ait 540.000 TL, Fügen AKMAN'a ait 450.000 TL, Gökhan Şevket AKMAN'a ait 356.000 TL ve Nilüfer AKMAN MERİÇ'e ait 356.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir. Mevcut ortaklardan Vural AKMAN'a ait 3.864.000 TL, Mehmet Oktay HORSANALI'ya ait 2.030.000 TL, Dur-sun GEDİKOĞLU'na ait 762.000 1 TL nominal değerli paylar 3,64 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Mevcut ortaklardan Mehmet Ali YILDIRAN'ın sahip olduğu 43.500.000 TL nominal değerli B grubu, Meh-met Sami YILDIRAN'ın sahip olduğu 43.500.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 12,05 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Mevcut ortaklardan Ramazan TAŞ'ın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli B grubu, Emad RAGA-B'ın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli B grubu, Cemal SÜLEYMAN'ın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli B grubu, Ali KHALIL'in sahip olduğu 4.500.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 80,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Şirket'in mevcut ortaklarından Hak Teknoloji Yatırım AŞ'ye ait 2.835.000 TL, Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi AŞ'ye ait 2.457.000 TL, Önder Akıncı'ya ait 630.000 TL, Recep Aktaş'a ait 252.000 TL ve Ayşe Aylin Sözen'e ait 126.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 11,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Şirket'in mevcut ortaklarından Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 4.095.000 TL, Tahsin Kahraman'a ait 1.050.000 TL, Orhan Kahraman'a ait 5.250.000 TL, Abdurrahman Kahraman'a ait 1.312.500 TL, Didem Aydın'a ait 10.500.000 TL, Sezai Kahraman'a ait 2.625.000 TL, Ahmet Fikret Kansız'a ait 2.625.000 TL, Ersin Tınaz'a ait 2.625.000 TL, Muhammed Sargın'a ait 2.625.000 TL, Remzi Demir'e ait 2.625.000 TL, Seyit Ahmet Ayhan'a ait 2.625.000 TL, Selim Kahraman'a ait 1.050.000 TL, Asuman Halıcı'ya ait 525.000 TL ve Nebahat Kutlucan'a ait 1.312.500 TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 22,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır Mevcut ortak Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin sahip olduğu 40.000.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 11,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Martı Otel İşletmeleri AŞ Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı) 900.000.000 TL Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 570.000.000 TL Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ (1) Tahsisli - Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 284.000.000 TL Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (2) Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı) 1.309.176.000 TL Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 428.000.000 TL Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 2.800.000.000 TL

(1) Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ'nin (Şirket) 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle, toplam satış hasılatı 915.701.293,40 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar tahsisli olarak nakden artırılması, artırılacak sermaye nedeniyle ihraç edilecek payların Şirket'ten olan nakit alacaklarına mahsuben Şirket'in hakim ortağı olan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye tahsis edilmesi için düzenlenen ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin;

Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirleneceği göz önünde bulundurularak, pay satış fiyatının Borsa'nın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi, Belirlenen pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2) Artırılacak 1.309.176.000 TL tutarındaki sermayenin 949.390.640 TL'si nakden, 359.785.360 TL'si Şirket'in ana ortağı Martı Otel İşletmeleri AŞ tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

