SPK 2026: Yeniden Değerleme Ve Halka Arz Eşikleri

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), 31 Aralık 2025 tarih ve 2025/68 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde duyurulan 30 Aralık 2025 tarih ve 68/2461 sayılı kararı ("Karar") ile 2026 yılına ilişkin yeniden değerlemeye tabi tutarlarda güncelleme yaptı.

Yeniden Değerleme Oranı

Bu çerçevede SPK, 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 25,49 olarak belirledi. Bu oran 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 döneminde %43,93 olarak uygulanmıştı. Yeniden değerleme oranındaki bu düşüş, nominal parasal eşiklerin artış hızının yavaşladığına işaret ediyor.

Halka Arz Eşikleri Güncellendi

SPK, 2026 senesi içinde halka arz edilecek şirketlere ilişkin finansal eşiklerde yukarı yönlü olarak düzenlemeye gitti. Bu çerçevede, halka arz başvurusunda bulunacak şirketler bakımından, aktif toplam şartı en az 3.600.000.000 TL olarak güncellenirken, net satış hasılatı şartı ise en az 1.800.000.000 TL olarak yeniden düzenlenmiştir. 2025 yılı için bu eşikler aktif toplam şartı bakımından 2.400.000.000 TL ve net satış hasılatı şartı bakımından 1.200.000.000 TL olarak uygulanmaktaydı. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş için gerekli asgari sermaye tutarı ise 200.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Bu rakam 2025 yılı için 150.000.000 TL'ydi.

SPK, 2026 senesi için de sektörel halka arz kolaylığı uygulamasına devam etmekte olup 28 Mart 2024 tarih ve 2024/17 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan 18/505 sayılı karar kapsamındaki enerji, kimya, tarım ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ile ileri teknolojiye dayalı çözümler üreten ilgili şirketler için finansal eşikler 2026 yılı içinde yapılacak başvurularda Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş 2024 ve 2025 yılına ait yıllık finansal tablolar itibarıyla sağlanması gerekli tutarlar, 2025 yılı için en az 1.800.000.000 TL, net satış hasılatı ise en az 900.000.000 TL. 2024 yılı için aktif toplam şartı bakımından 1.200.000.000 TL, net satış hasılatı ise 600.000.000 TL'dir.

Pay Tebliği (VII-128.1) ("Pay Tebliği") payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre yüklenim zorunluluğunun tespiti 750.000.000 TL'nin altında olması durumunda satılamayan payların tamamı için, 750.000.000 TL ile 1.500.000.000 TL arasında olması durumunda ise, satılamayan payların 750.000.000 TL kadar olan kısmının tamamı, aşan kısmının ise yarısı için halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına karşı yüklenimde bulunmalıdır.

Pay Tebliği, halka açılmada sermaye arttırımı yoluyla satışa hazır bekletilen paylara ilişkin olarak, payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre satışa hazır hale getirilecek pay oluşturulup oluşturulmayacağı hususunun tespiti, piyasa değerinin 950.000.000 TL'nin altında gerçekleşmesi durumunda, halka arz edilecek payların nominal değerinin %25'ine karşılık gelen paylar, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilmek üzere ayrılır.

Sonuç

%25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı ışığında, yeniden değerleme oranında meydana gelen gerileme, sermaye piyasalarında parasal eşiklerin, enflasyon artışına paralel olmayan ve daha sınırlı bir güncelleme sürecine girdiğini göstermektedir.

Halka arz şartlarının yukarı yönlü revize edilmesi, küçük ölçekli ve mali yapısı zayıf şirketler bakımından sermaye piyasalarına erişimi daha güç hâle getirirken, yatırımcılar açısından daha büyük ölçekli, finansal açıdan daha sağlam ve olgun şirketlerin borsaya yönelmesini teşvik eden bir düzenleme niteliği taşımaktadır. Karar'ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

