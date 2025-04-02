Türk Parası Kiymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmıştır

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ No: 2008-32/35”)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ No: 2008-32/34”)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Mart 2025 tarihli ve 32855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ No: 2008-32/35'de Yapılan Değişiklik:

Söz konusu düzenleme sonrasında bankalar, artık altın, gümüş ve platinle birlikte paladyum için de depo hesabı açabilecektir. Ayrıca, bankalar tarafından altın, gümüş ve platin kredisi sağlanabildiği gibi, bundan böyle paladyum kredisi de verilebilecektir. Kıymetli maden aracı kuruluşları ise yurt dışından paladyum kredisi temin edebilecektir.

Bankalar, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına vadeli veya vadesiz paladyum depo hesapları açabilecek, bu hesaplar; fiziki paladyum teslimi, yurt içi ya da yurt dışı banka transferleri veya bankalar aracılığıyla yapılan satışlar yoluyla oluşturulabilecektir.

Tebliğ No: 2008-32/34'de Yapılan Değişiklik:

Tebliğ No: 2008-32/34'ün 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL'yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.” hükmünde yer alan 25.000 TL ifadesi 185.000 TL olarak revize edilmiştir;

Aynı tebliğin 3. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL'yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, gümrük idarelerince 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.” hükmünde yer alan 25.000 TL ifadesi 185.000 TL olarak revize edilmiştir.

Ayrıca aynı Tebliğin 9. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yurt dışından menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım satımı Yurt dışından menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım satımı Madde 9 Madde 9 (1) Döviz transferlerinin bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin, diğer sermaye piyasası araçlarının, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş yurt içinde veya yurt dışında bulunan aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılır . (1) Bedel transferlerinin bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin, diğer sermaye piyasası araçlarının, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla yapılır. Ancak, Türkiye'deki yerleşik kişilere yönelik tanıtım, reklam ve pazarlama gibi faaliyetlerde bulunulmaması şartıyla, Türkiye' de yerleşik kişilerin tamamen kendi inisiyatifleri doğrultusunda, yurtdışında yerleşik finansal kuruluşlar ile yaptıkları türev işlemlerin bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması zorunlu o lmamakla birlikte, söz konusu işlemlere ilişkin bedel transferlerinin bankalar aracılığıyla yapılması zorunludur. (2) Türkiye'de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir. (2) Türkiye'de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

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