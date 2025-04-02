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2 April 2025

Türk Parası Kiymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmıştır

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ("Tebliğ No: 2008-32/35")'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Türk Parası...
Turkey Finance and Banking
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Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ No: 2008-32/35”)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ No: 2008-32/34”)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Mart 2025 tarihli ve 32855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ No: 2008-32/35'de Yapılan Değişiklik:

Söz konusu düzenleme sonrasında bankalar, artık altın, gümüş ve platinle birlikte paladyum için de depo hesabı açabilecektir. Ayrıca, bankalar tarafından altın, gümüş ve platin kredisi sağlanabildiği gibi, bundan böyle paladyum kredisi de verilebilecektir. Kıymetli maden aracı kuruluşları ise yurt dışından paladyum kredisi temin edebilecektir.

Bankalar, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına vadeli veya vadesiz paladyum depo hesapları açabilecek, bu hesaplar; fiziki paladyum teslimi, yurt içi ya da yurt dışı banka transferleri veya bankalar aracılığıyla yapılan satışlar yoluyla oluşturulabilecektir.

Tebliğ No: 2008-32/34'de Yapılan Değişiklik:

Tebliğ No: 2008-32/34'ün 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL'yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.” hükmünde yer alan 25.000 TL ifadesi 185.000 TL olarak revize edilmiştir;

Aynı tebliğin 3. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL'yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, gümrük idarelerince 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.”  hükmünde yer alan 25.000 TL ifadesi 185.000 TL olarak revize edilmiştir.

Ayrıca aynı Tebliğin 9. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yurt dışından menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım satımı

 

Yurt dışından menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım satımı

Madde 9

Madde 9

(1) Döviz transferlerinin bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin, diğer sermaye piyasası araçlarının, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş yurt  içinde veya yurt dışında bulunan aracı  kuruluşlar aracılığıyla  yapılır.

(1) Bedel transferlerinin bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin, diğer sermaye piyasası araçlarının, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bankalar ve  aracı kurumlar aracılığıyla  yapılırAncak,  Türkiye'deki yerleşik  kişilere yönelik  tanıtım, reklam  ve pazarlama gibi  faaliyetlerde bulunulmaması  şartıyla, Türkiye' de yerleşik kişilerin  tamamen kendi inisiyatifleri  doğrultusunda, yurtdışında  yerleşik finansal kuruluşlar  ile yaptıkları  türev işlemlerin  bankalar ve aracı  kurumlar vasıtasıyla  yapılması zorunlu o lmamakla birlikte, söz  konusu işlemlere ilişkin  bedel transferlerinin bankalar aracılığıyla  yapılması zorunludur.

(2) Türkiye'de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir.

(2) Türkiye'de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir. Sermaye Piyasası  Kurulu tarafından 

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