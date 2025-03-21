Kambiyo Mevzuatında Değişim Rüzgarı

15 Mart 2025 tarihli ve 32842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9595 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ("32 Sayılı Karar") değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden öne çıkan bazı başlıkları aşağıda bulabilirsiniz.

Yurt Dışına Yapılan Nakit Türk Lirası Çıkışlarında Beyan Zorunluluğu için Limit Artırıldı

Yıllardır 25.000 Türk Lirası olarak uygulanan ve bu tutarı aşan nakit Türk lirası çıkışlarında ilgili bankalar ve gümrük idareleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na ("Ticaret Bakanlığı") nakit beyan formu aracılığıyla bildirim yapılmasını zorunlu kılan eşik 185.000 TL'ye çıkarıldı.

Türev İşlemlerde Aracı Kurum Kullanmak Zorunlu Değil

Değişiklik, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik türev ürünlerin reklamı, tanıtımı ve pazarlamasının yasak olduğu prensibini tekrar vurgularken, bireysel yatırımcılar için önemli bir serbestlik getiriyor.

Yurt dışında gerçekleştirilecek türev işlemler, yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yetkilendirilmiş banka ve aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılabilir. Ancak, reklam, tanıtımı ve pazarlama yapılmaması şartıyla, Türkiye'de yerleşik kişilerin tamamen kendi inisiyatifleriyle ve herhangi bir aracı kurum kullanmadan yurtdışındaki finansal kuruluşlarla türev işlemler gerçekleştirmesine izin verilmiştir. Bununla birlikte, bu işlemlere ilişkin tüm bedel transferlerinin yalnızca bankalar aracılığıyla yapılması zorunlu tutulmuştur.

Kaldıraçlı İşlemler: Daha Katı Denetim ve Fon Transfer Yasağı

SPK tarafından yetkilendirilmeyen kişilerin kaldıraçlı işlemler ile bunlarla aynı hükümlere tabi olan türev işlemlere aracılık etmesini ve bu işlemlerle ilgili yurt dışına transfer yapılmasını yasaklayan rejim varlığını koruyor.

Ancak, bankalar ve elektronik para kuruluşları, yetkisiz kaldıraçlı işlem transferlerini önlemek için gerekli tedbirleri alacak ve usulsüz işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek ve ayrıca, SPK, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ("TCMB") yetki alanları kapsamında bu işlemleri izleyerek, gerektiğinde karşılıklı bilgi paylaşımında bulunacaklardır.

Bankalar Kıymetli Maden Alıp Satabilecek

Bankalar, artık standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin ticaretinde rol oynayabilecek yetkili kurumlar arasına eklenirken TCMB ve bankaların artık yalnızca altın değil, tüm kıymetli madenler için Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına kıymetli maden depo hesabı açabilmesi mümkün hale getirildi.

Kıymetli Maden Depo Hesapları Kambiyo İşlemi Sayılacak

Fiziki teslimat olmadan kıymetli maden depo hesaplarında yapılan alım satım işlemleri artık kambiyo işlemi sayılacak ve TCMB'nin döviz işlemlerine uyguladığı düzenlemelere tabi olacaktır.

Döviz ve Kıymetli Maden Kredilerinde Yeni Teminat Yapısı

Son olarak, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından yurt içinden temin edilen döviz veya kıymetli maden cinsinden kredilere ilişkin olarak, kredi kullananların Türkiye'de yerleşik grup şirketleri veya doğrudan sahip olduğu bireysel veya kurumsal ortakları tarafından döviz veya kıymetli maden cinsinden garanti ve kefalet verebileceği açıkça hüküm altına alındı. Bu garanti ve kefaletler, Türkiye'de yerleşik banka ve finansal kurumları muhatap alacak şekilde düzenlenebilecek.

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