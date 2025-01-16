Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamında Değişiklik Yapıldı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun, kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının, uluslararası sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri ile uyumlu şekilde...

A. GİRİŞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun, kurum,kuruluş ve işletmelerinsürdürülebilirlikraporlarının, uluslararası sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri ile uyumlu şekilde hazırlanmasında esas alınacak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının ("TSRS") uygulama kapsamının belirlenmesi amacıyla, Sürdürülebilirlik Raporlama Standartların Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı ("Karar"), 28 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Karar'da, TSRS Uygulama Kapsamına ilişkin bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin Kurul kararı ("Değişiklik Kararı"), 18 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

B. KARAR İÇERİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Karar'ın 3'üncü maddesinde belirtilen; kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında TSRS'yi uygulaması gerekli kuruluşların kapsamında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

i) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler listeden çıkarılmış olup, Değişiklik Kararı ile birlikte, payları Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Yakın İzleme Pazarında ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar hariç olmak üzere, borsa pazarlarında işlem gören ortaklıklar listeye dahil edilmiştir.

Böylelikle, TSRS'yi uygulama zorunluluğu bakımından kapsam daraltılmış olup payları BİST Yakın İzleme Pazarında ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar hariç, payları BİST'te işlem gören ortaklıkların sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında TSRS'yi kullanmak zorunda olacağı düzenlenmiştir.

ii) Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak, halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler, sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında TSRS uygulama zorunluluğu bulunan kuruluşların kapsamından çıkartılmıştır.

Ayrıca, Değişiklik Kararı kapsamında, Karar'ın 3'üncü maddesinin (b) bendinde sayılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi bankalar ve diğer mali kuruluşlardan; payları BİST piyasasında işlem görenler hariç olmak üzere,

bir önceki yılsonu itibarıyla şube sayısı 1'i veya,

çalışan sayısı 250 kişiyi aşmayanların;

Karar'ın Geçici 3'üncü maddesi kapsamında Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının açıklanma zorunluluğundan muaf oldukları dönemlerde (TSRS uyguladıkları ilk iki yıllık raporlama dönemleri) sürdürülebilirlik raporunu hazırlamaları zorunlu olmayıp, ihtiyari bırakılmasına karar verilmiştir.

C. SONUÇ

Değişiklik Kararı, sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında TSRS'yi uygulaması gerekli kuruluşların kapsamına yönelik önemli değişiklikler içermekte olup, söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

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