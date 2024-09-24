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24 September 2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Haftalık Bülteni'nde Payların İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Yöntemleri Ve Dağıtım Esaslarına İlişkin 19 Eylül 2024 Tarihli İlke Kararı Yayımlanmıştır

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzlarında yatırımcı taleplerinin yüksek oranda karşılanması amacıyla II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının...
Turkey Finance and Banking
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Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzlarında yatırımcı taleplerinin yüksek oranda karşılanması amacıyla II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (“Tebliğ”) ilgili hükümlerinin yeni bir karar alınıncaya kadar ne şekilde kullanılacağını “i-SPK.128.23” sayılı ilke kararı ile düzenlemiştir. Söz konusu karara ilişkin önemli noktalar aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Buna göre, halka arz edilen payların piyasa değeri 750.000.000 TL ve altı olan halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanmasına devam edilecektir.

Halka arz edilen payların piyasa değeri 750.000.000 TL üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda uygulanacak esaslar ilke kararında açıklanmıştır.

İlke Kararı'na göre, Kurumsal yatırımcıların portföyleri için aldıkları paylar, bireysel yatırımcı hesaplarına aktarılamayacaktır. Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri, müşterileri için talepte bulunurken, talebin ilgili yatırımcı grubundan yapılması ve müşterinin ilgili yatırımcı grubuna ilişkin aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin gerekli belgelerin talep formuna eklenmesi zorunlu tutulmuştur.

Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesinin ardından hesaplarına aktarılan payları, 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış yapamayacaklar. Halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip olduğu paylar için (halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Taleplerin kabul edilmesi ve dağıtımın Tebliğ, Kurul Kararı ve izahnamede belirtilen esaslara uygun yapılmamasından ihraççı ve/veya halka arz eden ile yetkili kuruluş ya da varsa konsorsiyum lideri ve eş liderler, kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararları üstlenebileceği ölçüde sorumlu tutulmuşlardır.

Kurul Karar Organı'nın i-SPK 128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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