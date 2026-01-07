ARTICLE
7 January 2026

2026 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

30 Aralık 2025 tarihli ve 33123 sayılı Resmî Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ (2026/1) ile 2872...
30 Aralık 2025 tarihli ve 33123 sayılı Resmî Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ (2026/1) ile 2872 sayılı Kanun'a ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2026 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

