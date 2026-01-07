2026 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

30 Aralık 2025 tarihli ve 33123 sayılı Resmî Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ (2026/1) ile 2872...

30 Aralık 2025 tarihli ve 33123 sayılı Resmî Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ (2026/1) ile 2872 sayılı Kanun'a ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2026 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

