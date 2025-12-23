İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Önemli Değişiklikler Yapıldı

11 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 14 Temmuz 2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") kapsamında önemli ve kapsamlı değişiklikler yapıldı.

1) Giriş

11 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 14 Temmuz 2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") kapsamında önemli ve kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Değişiklikler özellikle ruhsatlandırma yetkisi, konaklama tesisleri, umuma açık yerler, turizm amaçlı kiralanan konutlar ve gayrisıhhi müesseseler bakımından önemli yenilikler getirmektedir. Bu değişiklikleri sizler için özetledik.

2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Resen Ruhsat Verme Yetkisi Getirildi

Yönetmelik'e eklenen Madde 45/A, ruhsatlandırma sürecinde merkezi idarenin rolünü önemli ölçüde güçlendirmektedir.

Buna göre; devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ya da kuruluşlarına, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar ya da yürütülecek faaliyetler bakımından, işletmeci tarafından Yönetmelik'e uygun şekilde başvuru yapılmasına rağmen, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idare (belediye veya il özel idaresi) tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesi hâlinde, başvuru sahibinin talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ("Bakanlık") devreye girecek.

Bu durumda Bakanlık, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yılı Birim Fiyat Listesi'nde yer alan bedel karşılığında, işyeri açma ve çalışma ruhsatını resen düzenlemeye yetkilidir. Söz konusu ruhsatlar, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından düzenlenecek.

Ruhsat talebinin Bakanlık'a iletilmesi hâlinde, il müdürlüğü yetkili idareden dosyaya ilişkin görüş talep eder. Yetkili idarenin, ruhsat verilmemesine ilişkin gerekçelerini en geç on beş gün içinde bildirmesi gerekmekte olup, bu süre içinde görüş verilmemesi durumunda olumlu görüş verilmiş sayılacak.

İl müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, talebin Yönetmelik'e uygun olduğunun anlaşılması hâlinde ruhsat resen düzenlenecek.

3) Tanım ve Kapsamın Genişletildi

Yönetmelik değişikliği ile "umuma açık istirahat ve eğlence yeri" ile "konaklama yeri" tanımları yeniden ele alınmış; turizm kompleksleri, eğlence merkezleri, günübirlik tesisler, mobil evler, kırsal turizm tesisleri, lüks çadırlar ve benzeri faaliyet türlerinin hangi kategori altında değerlendirileceği açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlendi.

4) Konaklama Yerleri Bakımından İtfaiye Raporu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Zorunluluğu Getirildi

Konaklama yerleri bakımından, yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmış olması zorunlu hâle getirildi.

5) Konaklama Yerleri İçin Asgari Fiziksel ve Teknik Standartlar Detaylandırıldı

Yönetmelik değişikliği ile konaklama tesisleri için aranan asgari nitelikler ayrıntılı şekilde yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, tesislerin dış cephe, iç duvar, zemin, tavan ve çatı kaplama malzemelerinin bakımlı ve nitelikli olması zorunlu hâle getirildi.

Ayrıca, tesislerde ısıtmanın merkezi sistem veya klima ile sağlanması, tüm mekânlarda yeterli doğal veya mekanik havalandırma bulunması ve devamlı sıcak ve soğuk su temin edilmesi şartları açıkça düzenlendi.

Müşterilerin kullandığı kat sayısının üç kattan fazla olması hâlinde müşteri asansörü düzenlenmesi zorunlu tutularak asansörlerde alarm tertibatı ve havalandırma sistemi bulunması şartı getirildi.

6) Turizm Amaçlı Kiralanan Konutlar için Yeni Düzenleme Geldi

Yönetmelik değişikliği ile, yüksek nitelikli konutlar hariç olmak üzere, 25 Ekim 2023 tarihli ve 7464 sayılı Kanun kapsamında turizm amaçlı kiralanan konutlar bakımından ruhsat rejimi netleştirildi. Buna göre, aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi aşması hâlinde, söz konusu konutlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunlu hâle geldi.

Bu kapsamda düzenlenecek ruhsatlar bakımından; faaliyetin, binadaki bağımsız bölümlerin en fazla %25'i ile sınırlı olması, iş yerinin açılabilmesi için kat maliklerinin oy birliğiyle karar alması, konutun bir site içerisinde yer alması hâlinde ise sitedeki tüm binaların kat maliklerinin oy birliğinin aranması, faaliyetin yürütüleceği bağımsız bölümlerin tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı olması veya üzerinde mesken amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunması ve işletmecinin konutun maliki olması ya da konutu intifa hakkı veya üst hakkı yoluyla tasarrufunda bulundurması şartları öngörüldü.

Ayrıca, bu konutlar bakımından yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması yeterli kabul edilerek ayrıca bir itfaiye raporu alınması zorunluluğu getirilmedi

