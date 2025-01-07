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7 January 2025

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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28 Aralık 2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmî Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yayımlanan 2872...
Turkey Environment
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28 Aralık 2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmî Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2025/1) ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki linkte belirtilen miktarlarda belirlenmiştir.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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