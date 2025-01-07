Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
28 Aralık 2024 tarihli ve 32766 sayılı
Resmî Gazete'de Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği
Bakanlığı'nca yayımlanan 2872
Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak
Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına
İlişkin Tebliğ (2025/1) ile 2872 sayılı
Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım
katılım payı tutarları 1/1/2025 tarihinden
itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki linkte
belirtilen miktarlarda belirlenmiştir.
Resmi Gazete'ye ulaşmak için BURADAN ulaşabilirsiniz.
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