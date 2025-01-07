Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

28 Aralık 2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmî Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yayımlanan 2872...

28 Aralık 2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmî Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2025/1) ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki linkte belirtilen miktarlarda belirlenmiştir.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.