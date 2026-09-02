Özel Fotoğrafların Paylaşılması Suçu ve Cezası

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında özel fotoğraf ve videoların izinsiz paylaşılması önemli bir ceza hukuku sorunu haline gelmiştir. Eski sevgili veya eş tarafından mahrem görüntülerin yayımlanması...

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Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının günlük yaşamda yoğun biçimde kullanılması, kişilerin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoların izinsiz paylaşılmasını önemli bir ceza hukuku sorunu hâline getirmiştir. Eski sevgili veya eş tarafından mahrem görüntülerin yayımlanması, kişiye özel gönderilmiş fotoğrafların üçüncü kişilere iletilmesi, özel videoların WhatsApp veya Telegram gruplarında paylaşılması ve görüntülerin sahte sosyal medya hesaplarında kullanılması uygulamada karşılaşılan örnekler arasındadır.

Bir görüntünün kişinin bilgisi veya rızası dâhilinde çekilmiş olması, o görüntünün daha sonra başkalarına gönderilmesine ya da sosyal medyada yayımlanmasına da izin verildiği anlamına gelmez. Benzer şekilde kişinin kendi isteğiyle sevgilisine, eşine veya başka bir kişiye gönderdiği özel bir fotoğraf, karşı tarafa görüntüyü üçüncü kişilerle paylaşma hakkı vermez.

Özel görüntülerin rıza dışında paylaşılması, somut olayın özelliklerine göre Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturabilir. Görüntünün nasıl elde edildiğine ve paylaşım sırasında gerçekleştirilen diğer davranışlara bağlı olarak şantaj, tehdit, hakaret veya kişisel verilere ilişkin suçların da ayrıca değerlendirilmesi gerekebilir.

Bu nedenle hukuki değerlendirme yapılırken yalnızca görüntünün internette yayımlanıp yayımlanmadığına bakılmaz. Görüntünün niteliği, nasıl elde edildiği, paylaşma konusunda rıza bulunup bulunmadığı, kimlere gönderildiği, mağdurun görüntüden belirlenebilir olup olmadığı ve paylaşım öncesinde tehdit veya menfaat talebi bulunup bulunmadığı birlikte incelenir.

Özel Görüntülerin Rıza Dışında Paylaşılması Hangi Suçu Oluşturur?

Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesi kişilerin özel hayatının gizliliğini korumaktadır. Maddenin birinci fıkrasında özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi; ikinci fıkrasında ise kişinin özel hayatına ilişkin görüntü veya seslerin hukuka aykırı biçimde ifşa edilmesi suç olarak düzenlenmiştir.

Özel bir fotoğraf veya videonun sosyal medya, mesajlaşma uygulaması ya da başka bir iletişim aracı üzerinden paylaşılması bakımından çoğunlukla TCK m.134/2’deki hukuka aykırı ifşa fiili gündeme gelir.

Kanuna göre kişinin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir. İfşa edilen görüntü veya seslerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması hâlinde de aynı ceza uygulanır.

İfşa kavramı yalnızca görüntünün herkese açık bir sosyal medya hesabında yayımlanmasını ifade etmez. Özel görüntünün, onu görme hakkı veya yetkisi bulunmayan bir kişinin bilgisine sunulması da somut olayın koşullarına göre ifşa kabul edilebilir.

Dolayısıyla özel bir fotoğrafın Instagram’da yayımlanmasıyla aynı fotoğrafın WhatsApp üzerinden tek bir kişiye gönderilmesi, kullanılan araçlar farklı olsa da ceza hukuku bakımından hukuka aykırı ifşa niteliği taşıyabilir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun genel unsurları hakkında daha ayrıntılı bilgi için özel hayatın gizliliğini ihlal suçu başlıklı incelememize de bakabilirsiniz.

Görüntünün Kaydedilmesi ile Paylaşılması Aynı Suç mudur?

Özel görüntünün hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi ile başkalarına açıklanması veya gönderilmesi birbirinden farklı fiillerdir.

Bir kişinin özel yaşam alanındaki görüntülerinin gizlice kaydedilmesi TCK m.134/1 kapsamında değerlendirilebilir. Kaydedilen görüntünün daha sonra başkalarına gönderilmesi veya sosyal medyada yayımlanması ise TCK m.134/2 kapsamında ayrı bir ifşa fiili meydana getirebilir.

Örneğin gizli kamerayla kaydedilen mahrem görüntünün daha sonra bir internet sitesinde yayımlanması hâlinde hem görüntünün elde edilme biçimi hem de daha sonra ifşa edilmesi ayrı ayrı incelenir.

Buna karşılık mağdurun görüntüyü kendisinin çekerek faile göndermesi durumunda görüntünün ilk elde edilişi hukuka uygun olabilir. Ancak bu durum, görüntünün daha sonra üçüncü kişilere gönderilmesini kendiliğinden hukuka uygun hâle getirmez.

Hangi Fotoğraf ve Videolar Özel Hayat Kapsamındadır?

Her fotoğraf veya video, TCK m.134 kapsamında özel hayata ilişkin görüntü olarak değerlendirilmez. Görüntünün içeriği, çekildiği yer, oluşturulma amacı, kimlerle paylaşılmasının amaçlandığı ve kişinin bu görüntü bakımından makul gizlilik beklentisinin bulunup bulunmadığı önemlidir.

Aşağıdaki görüntüler özel hayat kapsamında değerlendirilebilir:

Kişinin cinsel veya fiziksel mahremiyetine ilişkin görüntüler

Çıplak veya yarı çıplak fotoğraf ve videolar

Cinsel içerikli görüntüler

Ev içerisinde veya özel yaşam alanında çekilen kayıtlar

Yalnızca belirli bir kişinin görmesi amacıyla gönderilen mahrem içerikler

Sağlık durumu veya tedavi süreciyle ilgili görüntüler

Kişinin başkalarının bilgisine sunmak istemediği özel yaşam görüntüleri

Kişinin günlük kıyafetleriyle kamuya açık bir ortamda çekilmiş veya kendi sosyal medya hesabında herkese açık biçimde yayımlanmış sıradan bir fotoğrafı farklı değerlendirilebilir. Ancak görüntünün TCK m.134 kapsamında özel hayat görüntüsü sayılmaması, fotoğrafın her amaçla ve sınırsız şekilde kullanılabileceği anlamına gelmez.

Fotoğraf kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hâle getiriyorsa kişisel veri niteliği taşıyabilir. Görüntünün sahte hesap açmak, kişiyi küçük düşürmek, reklam yapmak veya başka bir bağlamda kullanılması farklı hukuki sonuçlar meydana getirebilir.

Rızayla Gönderilen Özel Fotoğrafın Paylaşılması Suç mudur?

Uygulamada en fazla tereddüt yaşanan konulardan biri, mağdurun görüntüyü kendi isteğiyle karşı tarafa göndermiş olmasıdır.

Bir kişi sevgilisine, eşine veya başka bir kişiye özel bir fotoğrafını kendi isteğiyle göndermiş olabilir. Bu durumda görüntünün gönderilen kişi tarafından görülmesine yönelik bir rıza bulunur. Ancak bu rıza, görüntünün başka kişilere gönderilmesini veya sosyal medya hesabında yayımlanmasını kendiliğinden kapsamaz.

Rızanın hangi davranışa ve hangi kişilere yönelik verildiği önemlidir. Bir görüntünün yalnızca belirli bir kişinin görmesi amacıyla gönderilmesi ile görüntünün başkalarıyla paylaşılmasına izin verilmesi aynı değildir.

Bu nedenle:

Görüntünün mağdur tarafından çekilmiş olması,

Görüntünün faile bizzat gönderilmiş olması,

Taraflar arasında sevgililik veya evlilik ilişkisi bulunması,

Görüntünün ilişki devam ederken gönderilmiş olması

üçüncü kişilerle paylaşmaya yönelik otomatik bir rıza oluşturmaz.

Görüntünün görülmesine verilen rıza ile kaydedilmesine, saklanmasına, çoğaltılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına verilen rıza birbirinden ayrılmalıdır.

Eski Sevgilinin veya Eşin Özel Fotoğrafları Paylaşması

Eski sevgilinin veya eşin özel görüntüleri paylaşması, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun uygulamada sık karşılaşılan görünümlerinden biridir.

Tarafların ilişki devam ederken birbirlerine özel fotoğraf veya video göndermiş olması, ilişki sona erdikten sonra bu görüntülerin başkalarıyla paylaşılabileceği anlamına gelmez. Aynı kural ilişki devam ederken yapılan izinsiz paylaşımlar bakımından da geçerlidir.

Örneğin eski sevgilinin kendisine özel olarak gönderilen mahrem fotoğrafları:

Mağdurun ailesine göndermesi,

Ortak arkadaşlarla paylaşması,

WhatsApp veya Telegram grubunda yayımlaması,

Sosyal medya hesabından paylaşması,

Sahte hesap açarak yayımlaması

somut olayın özelliklerine göre TCK m.134/2 kapsamında değerlendirilebilir.

Tarafların daha önce sevgili, nişanlı veya evli olması, fail açısından hukuka uygunluk nedeni oluşturmaz. Eşlerin ve sevgililerin de birbirlerinin özel hayatına ve mahremiyetine saygı gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır.

WhatsApp’tan Özel Fotoğraf Göndermek Suç mudur?

Özel görüntünün paylaşılması için mutlaka Instagram, Facebook, X veya TikTok gibi herkese açık bir platformun kullanılması gerekmez.

WhatsApp, Telegram, e-posta veya özel mesaj aracılığıyla özel fotoğraf ya da videonun başka bir kişiye gönderilmesi de hukuki sonuç doğurabilir. Görüntünün yalnızca bir kişiye gönderilmiş olması, tek başına suçun oluşmasını engellemez.

Burada önemli olan:

Görüntünün özel hayat kapsamında bulunması,

Mağdurun paylaşmaya rıza göstermemesi,

Görüntünün görme yetkisi bulunmayan bir kişiye aktarılması,

Failin hukuka uygun hareket ettiğini gösteren başka bir nedenin bulunmamasıdır.

Örneğin yalnızca sevgilisinin görmesi için gönderilen özel bir videonun sevgili tarafından bir arkadaşına iletilmesi, tek kişiye gönderilmiş olsa bile hukuka aykırı ifşa niteliği taşıyabilir.

Kapalı Sosyal Medya Hesabından Paylaşılması Sonucu Değiştirir mi?

Sosyal medya hesabının kapalı olması, paylaşımı kendiliğinden hukuka uygun hâle getirmez.

Herkese açık bir hesaptan yapılan paylaşımın daha geniş bir kitleye ulaşması, fiilin meydana getirdiği zarar ve sonuçların değerlendirilmesinde önem taşıyabilir. Ancak yalnızca belirli takipçilere açık bir hesapta yayımlanan özel görüntü de görüntüyü görme hakkı bulunmayan kişilerin erişimine sunulmuş olabilir.

Bu nedenle hesabın açık veya kapalı olmasından çok, mağdurun görüntünün o kişiler tarafından görülmesine rıza gösterip göstermediği önemlidir.

Yüzü Görünmeyen Özel Fotoğrafın Paylaşılması Suç Olur mu?

Kişinin yüzünün fotoğraf veya videoda görünmemesi, özel hayatının ihlal edilmediği anlamına gelmez.

Kişi aşağıdaki unsurlar aracılığıyla belirlenebilir olabilir:

Dövme, doğum lekesi veya ayırt edici vücut özellikleri

Görüntünün çekildiği ev veya başka bir ortam

Kullanıcı adı ve profil bilgileri

Fotoğrafla birlikte kullanılan açıklamalar

Mesajların içeriği

Görüntünün gönderildiği kişilerce mağdurun tanınması

Paylaşımın yapıldığı hesabın bağlamı

Bu nedenle değerlendirme yapılırken yalnızca yüzün görünür olup olmadığına bakılmaz. Kişinin görüntüden veya görüntüyle birlikte paylaşılan bilgilerden belirlenebilir olup olmadığı incelenir.

Mağdurun kim olduğunun hiçbir şekilde anlaşılamadığı durumlarda ise suçun unsurları bakımından farklı bir değerlendirme yapılması gerekebilir.

Çıplak Fotoğraf ve Cinsel İçerikli Videoların Paylaşılması

Cinsel yaşam ve fiziksel mahremiyet, kişinin özel hayatının en yoğun korunan alanları arasındadır. Bu nedenle çıplak fotoğraf, cinsel içerikli video veya benzeri mahrem görüntülerin rıza dışında paylaşılması ciddi bir özel hayat ihlali meydana getirebilir.

Görüntünün:

Kişinin kendisi tarafından çekilmiş olması,

Daha önce sevgiliye veya eşe gönderilmiş olması,

İlişki sırasında kaydedilmiş olması,

Belirli bir kişinin görmesine izin verilmiş olması

başkalarına aktarılması için rıza bulunduğunu göstermez.

Görüntünün çekilmesine rıza gösterilmesi ile saklanmasına veya üçüncü kişilerle paylaşılmasına rıza gösterilmesi de farklı hukuki konulardır.

Özel Görüntüleri Paylaşmakla Tehdit Etmek

Özel fotoğraf veya videoların paylaşılacağı söylenerek kişinin belirli bir davranışta bulunmaya zorlanması, görüntü henüz paylaşılmamış olsa bile ceza sorumluluğu doğurabilir.

Şu tür ifadeler somut olayın koşullarına göre şantaj veya tehdit kapsamında değerlendirilebilir:

“Benimle barışmazsan fotoğraflarını paylaşırım.”

“Para vermezsen videolarını ailene gönderirim.”

“Şikâyetçi olursan görüntülerini yayımlarım.”

“Benimle görüşmeye devam etmezsen fotoğrafları internete koyarım.”

“İstediğimi yapmazsan görüntülerini iş yerine gönderirim.”

Failin görüntüyü paylaşmamak karşılığında para, cinsel birliktelik, ilişkiye devam etme, şikâyetten vazgeçme veya başka bir menfaat istemesi hâlinde TCK m.107’de düzenlenen şantaj suçu gündeme gelebilir.

Görüntü daha sonra gerçekten paylaşılırsa şantaj niteliğindeki davranış ile özel görüntünün hukuka aykırı ifşası ayrı fiiller olarak değerlendirilebilir.

Tehdit veya şantajla karşılaşan kişinin mesajları silmemesi, görüşmelerin tarih ve saat bilgilerini koruması ve ödeme talebi varsa hesap veya ödeme bilgilerini kaydetmesi önemlidir.

Sahte Hesaptan Özel Görüntü Paylaşılması

Özel görüntüler bazen failin kimliğini gizlemek amacıyla sahte sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaktadır. Hesabın sahte olması, suçun oluşmasına engel değildir.

Failin adı başlangıçta bilinmese bile:

Kullanıcı adı ve profil bilgileri,

Bağlantılı telefon numarası veya e-posta adresi,

Hesabın diğer profillerle bağlantısı,

Mesaj içerikleri,

Ödeme veya banka bilgileri,

Paylaşım zamanı,

Tanık anlatımları,

Soruşturma makamlarınca elde edilebilecek dijital veriler

üzerinden araştırma yapılabilir.

Bu nedenle mağdurun paylaşımı yapan kişinin gerçek kimliğini bilmemesi, Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunmasına engel değildir. Şikâyet, kimliği belirsiz fail hakkında da yapılabilir.

Özel Görüntüyü Yeniden Paylaşan Kişinin Sorumluluğu

Özel görüntüyü ilk yayımlayan kişi dışında, görüntüyü daha sonra başkalarına gönderen veya kendi hesabından yeniden yayımlayan kişiler açısından da cezai sorumluluk gündeme gelebilir.

“Görüntüyü ben çekmedim” veya “internette gördüm” açıklaması, yeniden paylaşımı kendiliğinden hukuka uygun hâle getirmez. Kişinin özel hayatına ilişkin olduğu anlaşılan görüntünün hukuka aykırı şekilde yeniden yayılması, yeniden paylaşan kişinin kendi eylemi bakımından ayrıca değerlendirilir.

Görüntünün çok sayıda hesap tarafından paylaşılması durumunda her paylaşımın kim tarafından, hangi içerikle ve hangi amaçla yapıldığı ayrı ayrı incelenebilir.

Buna karşılık bir gönderiyi yalnızca beğenmek ile görüntüyü indirerek başka kişilere göndermek veya kendi hesabında yeniden paylaşmak aynı nitelikte değildir. Bir paylaşımı beğenen herkesin otomatik olarak TCK m.134 kapsamındaki suçu işlediği söylenemez.

Paylaşım altında yazılan yorumun hakaret veya tehdit içermesi hâlinde ise yorum, kendi içeriği bakımından ayrıca değerlendirilir.

Daha Önce Sosyal Medyada Yayımlanan Fotoğraf Yeniden Kullanılabilir mi?

Kişinin kendi fotoğrafını daha önce sosyal medyada yayımlamış olması, görüntünün herkes tarafından her amaçla kullanılabileceği anlamına gelmez.

Bir fotoğrafın belirli bir bağlamda alenileştirilmesi ile başka bir kişi tarafından:

Sahte hesap oluşturmak,

Kişiyi küçük düşürmek,

Cinsel içerikli bir bağlama yerleştirmek,

Telefon numarasıyla birlikte yayımlamak,

Reklam amacıyla kullanmak,

Deepfake içerik üretmek

amacıyla kullanılması arasında hukuki fark bulunabilir.

Bu nedenle “fotoğraf zaten internette vardı” savunması her olayda hukuka uygunluk sağlamaz. Görüntünün yeniden kullanım amacı ve oluşturulan yeni bağlam ayrıca değerlendirilmelidir.

Yapay zekâyla değiştirilmiş görüntüler bakımından deepfake suçu ve ceza hukuku başlıklı makalemiz de incelenebilir.

Özel Görüntüsü Paylaşılan Kişi Ne Yapmalıdır?

Özel görüntülerin rıza dışında paylaşılması durumunda hızlı ve planlı hareket edilmesi, hem görüntünün yayılmasını sınırlandırmak hem de dijital delilleri korumak bakımından önemlidir.

1. Paylaşım delilleri alınmadan sildirilmemelidir

İçeriğin hızla kaldırılması önemli olmakla birlikte, hiçbir kayıt alınmadan sildirilmesi ileride ispat sorununa yol açabilir. Öncelikle paylaşımın kim tarafından, nerede ve ne zaman yapıldığını gösteren deliller korunmalıdır.

2. Kullanıcı adı, URL, tarih ve saat kaydedilmelidir

Yalnızca fotoğrafın ekran görüntüsünü almak çoğu zaman yeterli değildir. Ekran görüntüsünde mümkün olduğunca:

Hesabın kullanıcı adı,

Profil bilgileri,

Paylaşım tarihi ve saati,

Gönderinin bağlantısı,

Paylaşım açıklaması,

Yorumlar ve yeniden paylaşımlar

görünmelidir.

Video içeriklerinde ekran kaydı alınması da değerlendirilebilir. Delilin doğrulanmasını güçlendirmek amacıyla noter tespiti gibi yöntemlere başvurulması somut olayın koşullarına göre ayrıca ele alınabilir.

3. Tehdit ve şantaj mesajları silinmemelidir

Fail görüntüyü paylaşmamak karşılığında para veya başka bir menfaat istiyorsa yazışmalar, sesli mesajlar, hesap bilgileri ve gönderilen bağlantılar saklanmalıdır.

Fail engellenmeden veya hesap kapatılmadan önce delillerin korunması önemlidir. Ancak devam eden bir güvenlik riski varsa kişinin fiziksel ve dijital güvenliği öncelikli tutulmalıdır.

4. Hesap güvenliği sağlanmalıdır

Görüntünün mağdurun hesabından veya bulut depolama alanından ele geçirilmiş olabileceği düşünülüyorsa:

Şifreler değiştirilmelidir.

İki aşamalı doğrulama etkinleştirilmelidir.

Açık oturumlar kapatılmalıdır.

Hesaba bağlı cihazlar kontrol edilmelidir.

Kurtarma e-postası ve telefon numarası incelenmelidir.

Hesaba izinsiz erişim bulunması hâlinde bilişim sistemine girme veya hesap güvenliğine ilişkin başka suçlar da gündeme gelebilir.

5. Sosyal medya platformuna bildirim yapılmalıdır

Instagram, Facebook, TikTok, X, Telegram veya diğer platformların mahrem görüntü, taciz ve rıza dışı cinsel içerik bildirim mekanizmaları kullanılabilir.

Platforma yapılan bildirimin tarihi, başvuru numarası ve verilen cevap saklanmalıdır. İçerik farklı hesaplardan yeniden paylaşılmışsa her bağlantı için ayrı bildirim gerekebilir.

6. Erişim engelleme ve kaldırma yolları değerlendirilmelidir

Savcılığa şikâyette bulunmak, görüntünün sosyal medyadan otomatik olarak kaldırılması sonucunu doğurmaz. Ceza soruşturması ile içeriğin yayılmasını önlemeye yönelik başvurular farklı süreçlerdir.

İnternet ortamındaki yayın nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini ileri süren kişi, 5651 sayılı Kanun’un 9/A maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilir.

Başvuruda ihlale neden olan içeriğin tam internet adresinin, ihlalin açıklamasının ve kimlik bilgilerinin sunulması gerekir. Tedbir kural olarak ihlale neden olan görüntü, bölüm veya URL ile sınırlı şekilde uygulanır.

Ayrıca ilgili platforma, içerik sağlayıcıya veya yer sağlayıcıya bildirim yapılması ve olayın niteliğine göre diğer hukuki koruma yollarının değerlendirilmesi mümkündür.

İçerik kaldırma süreci hakkında ayrıntılı bilgi için internetten içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi sayfamıza bakabilirsiniz.

7. Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluğa başvurulmalıdır

Özel görüntülerin rıza dışında paylaşılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına veya ilgili kolluk birimlerine şikâyette bulunulabilir.

Şikâyet dilekçesinde olayın kronolojik şekilde anlatılması; görüntünün nasıl elde edildiğinin, nerede paylaşıldığının, paylaşımı yapan hesabın, paylaşım tarihinin ve rıza bulunmadığının açıklanması önemlidir.

Failin adı bilinmiyorsa mevcut kullanıcı adı, bağlantılar ve diğer hesap bilgileri sunularak kimliğinin soruşturma yoluyla tespit edilmesi talep edilebilir.

Özel Görüntü Paylaşımında Delil Nasıl Toplanır?

Dijital içerikler kısa süre içinde silinebilir veya değiştirilebilir. Bu nedenle delillerin erken aşamada korunması önem taşır.

Aşağıdaki veriler delil niteliği taşıyabilir:

Paylaşımın ekran görüntüleri

Video veya ekran kayıtları

Gönderinin URL adresi

Kullanıcı adı ve profil bilgileri

Paylaşım tarihi ve saati

WhatsApp, Telegram, SMS veya e-posta yazışmaları

Tehdit ve şantaj mesajları

Sesli mesajlar

Banka hesabı veya ödeme talepleri

Görüntüyü gören kişilerin anlatımları

Platforma yapılan bildirimler

Noter tespiti veya yetkili makamlarca elde edilen dijital kayıtlar

Failin içeriği daha sonra silmesi, soruşturma yapılmasına tek başına engel değildir. Ancak paylaşım önceden belgelenmemişse ispat güçleşebilir.

Mağdurun delil toplamak amacıyla karşı tarafın sosyal medya hesabına izinsiz girmesi, şifresini kırması veya başka bir hukuka aykırı yönteme başvurması ise yeni hukuki sorunlara neden olabilir. Deliller hukuka uygun yöntemlerle korunmalıdır.

Dijital ortamdaki suçlar ve hesaplara izinsiz erişim hakkında bilişim suçu başlıklı makalemizden de bilgi alınabilir.

Özel Görüntülerin Paylaşılması Nereye Şikâyet Edilir?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna ilişkin şikâyet Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.

Başvuruda şu bilgiler mümkün olduğunca açık şekilde belirtilmelidir:

Fail ile mağdur arasındaki ilişki

Görüntünün nasıl elde edildiği

Görüntünün paylaşılmasına rıza verilmediği

Paylaşımın yapıldığı platform

Hesabın kullanıcı adı ve bağlantısı

Görüntünün ne zaman paylaşıldığı ve ne zaman öğrenildiği

Görüntünün kimlere ulaştığı

Tehdit veya şantaj mesajlarının bulunup bulunmadığı

Fail bilinmiyorsa tespit edilmesine yarayabilecek bilgiler

TCK m.134 kapsamındaki özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kural olarak şikâyete bağlıdır. Şikâyet hakkı, mağdurun fiili ve faili öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde kullanılmalıdır.

Fiilin öğrenildiği tarih ile failin kimliğinin öğrenildiği tarih farklı olabilir. Sürenin başlangıcı her olayın koşullarına göre değerlendirilmelidir. Süre kaybı yaşanmaması için şikâyetin geciktirilmemesi önemlidir.

Aynı olayda şantaj veya kişisel verilere ilişkin resen soruşturulan başka suçların bulunması mümkün olduğundan olay yalnızca TCK m.134 yönünden değerlendirilmemelidir.

Şikâyetten Vazgeçmek Mümkün müdür?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu şikâyete bağlı olduğundan, mağdurun şikâyetten vazgeçmesi ceza soruşturması veya davasının sonucunu etkileyebilir.

Ancak aynı olayda şikâyete bağlı olmayan şantaj veya kişisel verilere ilişkin başka suçlar da bulunuyorsa TCK m.134 yönünden vazgeçilmesi bütün soruşturmanın sona ermesi sonucunu doğurmayabilir.

Vazgeçmenin zamanı, kapsamı ve sanık tarafından kabul edilmesinin gerekip gerekmediği gibi konular somut sürece göre değerlendirilmelidir. Özellikle birden fazla suç iddiasının bulunduğu olaylarda vazgeçme iradesi açıklanmadan önce hukuki sonuçların incelenmesi önemlidir.

Özel Görüntülerin Paylaşılması ve Kişisel Veriler

Fotoğraf ve videolar, bir kişiyi belirli veya belirlenebilir hâle getirdiği ölçüde kişisel veri niteliği taşıyabilir. Sağlık, cinsel yaşam veya biyometrik özelliklere ilişkin veriler daha sıkı korunan özel nitelikli kişisel verilerle de bağlantılı olabilir.

Bununla birlikte özel hayata ilişkin görüntünün ifşa edildiği her olayda TCK m.134 ile kişisel verilere ilişkin hükümlerin otomatik olarak birlikte uygulanacağı söylenemez.

Görüntünün niteliği, özel yaşam alanıyla ilişkisi, elde edilme ve paylaşılma biçimi dikkate alınarak hangi ceza hükmünün uygulanacağı belirlenir. Aynı eylem bakımından suçların unsurları ve aralarındaki ilişki ayrıca incelenmelidir.

İşveren, hastane, doktor, güzellik merkezi veya başka bir işletme tarafından görüntü paylaşılması durumunda ceza hukukunun yanı sıra Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında da değerlendirme yapılması gerekebilir.

Kişisel verilerin ceza hukuku bakımından korunmasına ilişkin ayrıntılar için kişisel verilerin kaydedilmesi suçu başlıklı makalemiz incelenebilir.

Manevi Tazminat Davası Açılabilir mi?

Özel görüntülerin rıza dışında paylaşılması ceza sorumluluğu dışında özel hukuk bakımından da sonuç doğurabilir.

Kişinin özel hayatına ve kişilik haklarına yönelik hukuka aykırı saldırı nedeniyle şartları oluştuğunda:

Saldırının durdurulması,

Saldırı tehlikesinin önlenmesi,

Hukuka aykırılığın tespit edilmesi,

İçeriğin kaldırılmasına yönelik talepler,

Manevi tazminat,

Şartları varsa maddi tazminat

gündeme gelebilir.

Manevi tazminat bakımından kanunda sabit bir tarife bulunmamaktadır. Mahkeme; ihlalin niteliğini, görüntünün mahremiyet derecesini, paylaşımın ulaştığı kişi sayısını, yayılma biçimini, tarafların durumunu ve ihlalin mağdur üzerindeki etkilerini birlikte değerlendirir.

Ceza soruşturması ile tazminat davası farklı hukuki süreçlerdir. Fail hakkında ceza soruşturması yürütülmesi, mağdurun şartları varsa ayrıca tazminat talep etmesine engel değildir.

İşverenin veya İşletmenin Fotoğraf Paylaşması

Özel görüntü paylaşımına ilişkin uyuşmazlıklar yalnızca eski sevgili veya eşler arasında meydana gelmez.

Örneğin:

İşverenin çalışanın fotoğrafını sosyal medyada kullanması,

Hastane veya doktorun hastaya ait görüntüleri yayımlaması,

Güzellik merkezinin müşterisinin önce-sonra fotoğraflarını paylaşması,

Spor salonunun üyelerinin görüntülerini reklamda kullanması,

Başka bir işletmenin müşterisine ait görüntüyü tanıtım amacıyla yayımlaması

hukuki uyuşmazlığa neden olabilir.

Bu olaylarda görüntünün özel hayat kapsamında bulunup bulunmadığı, kişisel veri işleme şartları, verilen rızanın kapsamı ve görüntünün hangi amaçla kullanıldığı ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Belirli bir amaçla verilen rıza, görüntünün süresiz biçimde veya farklı reklam çalışmalarında kullanılmasına her durumda izin verildiği anlamına gelmez.

Mağdurun Çocuk Olması

Mağdurun 18 yaşından küçük olması hâlinde olay ayrıca ve daha dikkatli değerlendirilmelidir.

Çocuğa ait çıplak veya cinsel içerikli görüntülerin elde edilmesi, üretilmesi, saklanması veya paylaşılması yalnızca özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında kalmayabilir. Görüntünün içeriğine ve olayın gerçekleşme biçimine göre çocukların cinsel istismarına veya müstehcen görüntülere ilişkin daha ağır ceza hükümleri gündeme gelebilir.

Bu nedenle çocuklara ait cinsel içerikli görüntülerin paylaşılması yalnızca “özel fotoğraf paylaşımı” olarak değerlendirilmemelidir. Görüntülerin yeniden yayılmasına neden olmadan kolluk ve adli makamlarla hızlı şekilde iletişime geçilmesi önemlidir.

Özel Görüntü Paylaşımında En Sık Yapılan Hatalar

Bu tür olaylarda şu hatalarla sık karşılaşılmaktadır:

Delil alınmadan paylaşımın sildirilmesi

Yalnızca fotoğrafın ekran görüntüsünün alınması

Kullanıcı adı ve URL’nin kaydedilmemesi

Tehdit veya şantaj mesajlarının silinmesi

Failin kimliği bilinmediği için şikâyette bulunulmaması

Görüntü yalnızca bir kişiye gönderildiği için suç oluşmadığının düşünülmesi

Faili ifşa etmek amacıyla onun kişisel bilgilerinin paylaşılması

Karşı tarafın hesabına izinsiz girilmesi

Ceza şikâyetinin görüntüyü otomatik olarak kaldıracağının düşünülmesi

Altı aylık şikâyet süresinin geçirilmesi

Hukuka aykırı davranışın mağduru olmak, karşı tarafa yönelik her türlü eylemi hukuka uygun hâle getirmez. Mağdurun da delil toplarken ve tepki gösterirken hukuka uygun yöntemlerle hareket etmesi gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Özel fotoğrafı sadece bir kişiye göndermek suç olabilir mi?

Evet. İfşa için görüntünün çok sayıda kişiye ulaştırılması her durumda gerekli değildir. Özel görüntünün mağdurun rızası dışında tek bir üçüncü kişinin bilgisine sunulması da somut olayın koşullarına göre suç oluşturabilir.

Fotoğrafı mağdur kendisi göndermişse suç oluşur mu?

Görüntünün faile rızayla gönderilmiş olması, üçüncü kişilerle paylaşılmasına da rıza verildiği anlamına gelmez. Görme rızası ile paylaşma rızası birbirinden farklıdır.

Yüzün görünmediği çıplak fotoğrafın paylaşılması suç mudur?

Kişi dövme, vücut özellikleri, ortam, kullanıcı adı veya paylaşımın bağlamından belirlenebiliyorsa yüzün görünmemesi tek başına suçun oluşmasını engellemez.

Özel görüntüyü paylaşmadan yalnızca tehdit etmek suç mudur?

Görüntünün paylaşılacağı söylenerek mağdurdan para, ilişkiye devam etme, cinsel birliktelik veya başka bir menfaat istenmesi şantaj suçunu gündeme getirebilir. Görüntünün gerçekten paylaşılması şart değildir.

Sahte hesap kullanan kişi şikâyet edilebilir mi?

Evet. Failin gerçek kimliği bilinmese bile sosyal medya hesabı ve mevcut dijital bilgiler sunularak Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunulabilir.

Paylaşımı beğenmek suç mudur?

Yalnızca beğenmek ile görüntüyü indirerek başkalarına göndermek veya yeniden paylaşmak aynı değildir. Her beğeninin otomatik olarak özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu söylenemez.

Şikâyet edilince görüntü otomatik olarak kaldırılır mı?

Hayır. Ceza şikâyeti ile içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi farklı süreçlerdir. Platform bildirimi ve 5651 sayılı Kanun’un 9/A maddesi kapsamındaki başvuru ayrıca değerlendirilmelidir.

Özel görüntü paylaşımında şikâyet süresi ne kadardır?

TCK m.134 kapsamındaki suç kural olarak şikâyete bağlıdır. Şikâyet hakkı fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren altı ay içinde kullanılmalıdır. Aynı olayda başka suçlar da bulunuyorsa süre ve soruşturma şekli ayrıca değerlendirilir.

Sonuç

Sosyal medyada özel görüntülerin rıza dışında paylaşılması, kişinin mahremiyetini ve özel hayatını doğrudan etkileyen ciddi bir hukuki ihlaldir.

Fotoğraf veya videonun Instagram, Facebook, X ya da TikTok üzerinden yayımlanması kadar WhatsApp, Telegram, e-posta veya özel mesaj aracılığıyla üçüncü kişilere gönderilmesi de somut olayın koşullarına göre ceza sorumluluğu doğurabilir.

Görüntünün daha önce mağdur tarafından gönderilmiş veya rızayla çekilmiş olması, failin görüntüyü üçüncü kişilerle paylaşabileceği anlamına gelmez. Görüntünün çekilmesine veya görülmesine verilen rıza ile başkalarına aktarılmasına verilen rıza birbirinden ayrılmalıdır.

Özel hayata ilişkin görüntülerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi TCK m.134/2 kapsamında değerlendirilebilir. Görüntüyü paylaşmamak karşılığında para, cinsel birliktelik, ilişkiye devam etme veya başka bir menfaat istenmesi hâlinde şantaj; görüntünün içeriği ve kullanım biçimine göre kişisel verilere ilişkin suçlar da gündeme gelebilir.

Bu tür olaylarda dijital delillerin korunması, kullanıcı adı ve URL bilgilerinin kaydedilmesi, tehdit mesajlarının silinmemesi, platformlara bildirim yapılması ve içeriğin yayılmasını önleyecek hukuki yolların gecikmeden değerlendirilmesi önemlidir.

Özel görüntülerin rıza dışında paylaşılması nedeniyle yürütülecek ceza soruşturması, erişimin engellenmesi ve tazminat süreçleri olayın özelliklerine göre değişebilir. Ceza hukuku kapsamında şikâyet, delillerin sunulması ve izlenebilecek hukuki yolların değerlendirilmesi için Ankara ceza avukatı sayfamız üzerinden büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

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