12. Yargı Paketi Maddeleri Tam Özeti ve Hukuki Etkileri

Türk yargı sisteminde köklü değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu gündeminde yasalaşma sürecinin son aşamasına geldi. TCK, CMK, HMK ve İİK gibi temel mevzuatlarda önemli dönüşümler yaratan bu kanun teklifi; temel hak ve özgürlüklerin korunmasından yargılamaların makul sürede tamamlanmasına, dijital delil güvencelerinden mülkiyet hukuku

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Türk yargı sisteminde usul ve esas hükümlerinde köklü değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul gündemindeki yerini alarak yasalaşma sürecinin son aşamasına gelmiştir. Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve İcra İflas Kanunu (İİK) gibi temel mevzuatlarda önemli dönüşümler yaratan bu kanun teklifi; temel hak ve özgürlüklerin korunmasından yargılamaların makul sürede tamamlanmasına, dijital delil güvencelerinden mülkiyet hukukuna kadar geniş bir alanda yeni kurallar getirmektedir.

Özellikle kamuoyunda yoğun şekilde tartışılan HAGB kararlarına karşı istinaf yolunun açılması, IBAN hesabını başkasına kullandıran kişilere yönelik ceza indirimi ve etkin pişmanlık imkânı, belirsiz alacak davasının HMK’dan kaldırılması ve miras taşınmazlarındaki izale-i şüyu satış usulünün değiştirilmesi paketin en kritik başlıklarını oluşturmaktadır. Bu rehber makalede; 12. Yargı Paketi ile getirilen tüm maddeleri, komisyonda eklenen yeni düzenlemeleri ve yargı pratiğine yansımalarını teknik bir derinlikle masaya yatırıyoruz.

Ceza ve Muhakeme Hukukunda (TCK & CMK) Değişen Temel Hükümler

Alan Düzenleme Ne Getiriyor? Ceza HAGB — CMK m. 231 HAGB kararına karşı istinaf yolu açılıyor (önceden bu yol kapalıydı). BAM kararları temyize taşınabiliyor. Denetim süresi 5 yıl. İşkence, eziyet ve kötü muamele suçlarına HAGB yasağı. Ceza Genetik veri güvencesi — CMK m. 80 Beraat veya KYOK kararında DNA verileri derhal imha ediliyor. Diğer hallerde mahkeme kararı kesinleşmesinden itibaren 20 yıl sonra imha. Kişiye silinme talep hakkı tanınıyor. Ceza Dijital delil güvencesi — CMK m. 134 Savcı kararı 24 saat içinde hâkim onayına sunulacak. Onay gelmezse kopyalar derhal imha. El koymadan verinin kopyası şüpheliye teslim. 15 yıl sonunda veriler imha ediliyor. Ceza Kaçak sanık — CMK m. 247 Sorgusuz mahkûmiyet yasağı getiriliyor. Teslim olan sanık, savunma hakkını kullanmak için bizzat hazır bulunmak kaydıyla yargılamanın yenilenmesini talep edebilecek. Ceza C. Başsavcısı itirazı — CMK m. 308 İtiraz süresi 1 aydan 3 aya çıkıyor. Yargıtay’ın tüm ceza dairesi kararlarını kapsıyor. Sanık lehine itirazda süre sınırı yok. Ceza IBAN mağdurları — TCK m. 158 (Komisyonda Eklendi) Hesabını/IBAN’ını başkasına açmakla sınırlı iştirakte ceza yarıya indiriliyor. Geçmiş dosyalar için 6 ay içinde zararı tazmin edene etkin pişmanlık hakkı. Komisyonda eklendi — 25 Haziran 2026. Usul Belirsiz alacak davası — HMK m. 107 HMK’dan kaldırılıyor. Kısmi dava açan tarafa, alacağın tamamı için zamanaşımını kesme imkânı tanınıyor. Tahkikat sonuna kadar artırım yapılabiliyor. Usul Duruşma aralığı — HMK m. 147 Duruşmalar arası süre 3 ayı geçemeyecek. Bilirkişi veya istinabe gibi zorunlu hallerde hâkim, gerekçe göstererek uzatabilecek. Usul Bilirkişi sınırlaması — HSK Kanunu Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenebilecek konularda bilirkişiye başvuran hâkime uyarma cezası veriliyor. Usul e-Duruşma — HMK m. 149 Ses ve görüntü nakliyle duruşmaya katılanlar için fiziksel imza zorunluluğu kaldırılıyor. Feragat, kabul ve sulh için fiziksel hazır bulunma şartı devam ediyor. 3 ay sonra yürürlük. Faiz Yasal faiz oranı — 3095 s. Kanun Sabit oran yerine TCMB reeskont faizinin %80’ine endeksleniyor. 30 Haziran’da 5 puan veya daha fazla fark oluşursa, yılın ikinci yarısında yeni oran geçerli oluyor. Tazminat Destekten yoksunluk — TBK m. 55 Kazancın bilindiği döneme haksız fiil tarihinden, bilinmediği döneme karar tarihinden faiz işletiliyor. Yeni düzenleme sonraki haksız fiiller için geçerli. Gayrimenkul İzale-i şüyu satışı — İİK m. 114 Miras taşınmazlarında birinci artırma sadece mirasçılar arasında yapılacak. Mirasçı, %100 muhammen kıymet üzerinden alım hakkına sahip. Alıcı çıkmazsa açık artırmaya geçiliyor. İcra İdareye karşı icra — İİK m. 34/A İlamlı icra başlatmadan önce idareye, banka hesap numarasıyla yazılı başvuru zorunlu. 1 ay içinde ödeme yapılmazsa ilamlı icra yoluna gidilebilecek. İdare BAM idari istinaf — İYUK m. 45 Keşif ve bilirkişi eksikliği varsa BAM bizzat tamamlayabiliyor; dosya ilk derece mahkemesine geri inmiyor. Kaldırma kararına karşı 30 gün içinde Danıştay’da temyiz yolu açılıyor. İdare Tek hâkimlik sınırı — 2576 s. Kanun m. 7 İdare mahkemesinde tek hâkimle görülen dava eşiği 486.000 TL’ye, vergi davalarında da 486.000 TL’ye çıkıyor. İdare Danıştay temyiz istisnası — İYUK m. 46 BAM’ın kaldırma kararı üzerine yeniden verdiği kararlara karşı Danıştay’da temyiz yolu açılıyor; ancak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki davalar (sınır dışı, idari gözetim, ikamet izni) bu temyiz hakkından istisna tutuluyor. İdare Danıştay daire süresi — Danıştay Kanunu Danıştay daire sayısını 10’a düşürme süresi 4 yıl daha uzatılıyor. Boşalan her iki üyelik için bir üye seçimi yapılması uygulamasından 23 Temmuz 2030’a kadar vazgeçiliyor. Teşkilat Noterlik evrak iletimi — Noterlik Kanunu Mahkeme ve savcılık taleplerinde noter, evrakı elektronik ortamda güvenli imzayla iletebilecek. Harç, vergi ve değerli kâğıt ücreti alınmayacak. Vesayet Elektronik satış — TMK Vesayet kapsamındaki taşınır ve taşınmaz satışları, UYAP’a entegre elektronik satış portalında açık artırmayla yapılacak. 3 ay sonra yürürlük. Kapsam Dışı Yargıtay bozma yasağı — HMK m. 371 ❌ Komisyon görüşmelerinde AK Parti önergesiyle tekliften çıkarıldı. Kapsam Dışı Nitelikli dolandırıcılık — TCK m. 158 ❌ Bu pakette yer almadı. Mahkeme değişikliği teklif metnine girmedi. Kapsam Dışı Genel af / infaz indirimi ❌ Bu pakette kesinlikle yok. Şartlı tahliye ve %50 infaz indirimi iddiaları asılsızdır.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukundaki Radikal Değişiklikler (TCK & CMK)

12. Yargı Paketi, ceza adaleti sisteminde hem savunma haklarını pekiştiren hem de devletin dijital ve genetik veri toplama yetkilerini sınırlandıran devrimsel güvenceler getirmektedir. Yapılan düzenlemelerin merkezinde, yıllardır tartışma konusu olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesindeki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) müessesesi yer almaktadır. Yeni mevzuat uyarınca, HAGB kararlarına karşı sadece itiraz yolu değil, Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde “istinaf” ve devamında Yargıtay nezdinde “temyiz” kanun yolu resmen açılmaktadır. Ayrıca kamu vicdanını yaralayan işkence, eziyet ve kötü muamele suçları bakımından HAGB uygulaması tamamen yasaklanarak bu cürümler cezasızlık algısının dışına çıkarılmıştır.

Bir diğer kritik dönüşüm ise kişisel verilerin ve dijital materyallerin korunması alanında yaşanmaktadır. CMK m. 80 kapsamında alınan DNA ve genetik veriler, beraat veya takipsizlik (KYOK) kararları halinde derhal imha edilecek; diğer hallerde ise mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren 20 yıl sonra sistemden silinecektir. Siber ve bilişim suçlarında sıkça uygulanan dijital el koyma (CMK m. 134) tedbirlerinde ise savcılık kararı 24 saat içinde hâkim onayına sunulacak, onaylanmadığı takdirde kopyalar derhal imha edilecektir. El konulan verinin bir kopyasının saniyeler içinde şüpheliye teslim edilecek olması, adli makamlara sunulan materyallerin sıhhatini denetlemek adına hayati bir adımdır.

TBMM Adalet Komisyonu aşamasında pakete eklenen en dikkat çekici düzenleme ise kamuoyunda “IBAN Mağdurları” olarak bilinen TCK m. 158 değişikliğidir. Nitelikli dolandırıcılık vakalarında banka hesabını veya IBAN bilgisini bilerek ya da kolaylaştırmak amacıyla başkasına kiralayan/açan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecektir. Geçmiş dosyaları da kapsayacak şekilde, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde mağdurun uğradığı maddi zararı tamamen tazmin eden kişilere Etkin Pişmanlık (TCK m. 168) hakkı tanınarak cezasızlık veya ciddi ceza indirimlerinin önü açılmıştır.

Hukuk Yargılamasında Sürpriz Dönüşüm: Belirsiz Alacak Davasının Kaldırılması (HMK)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) dikeyinde yapılan en köklü reform, HMK m. 107’de düzenlenen “Belirsiz Alacak Davası” müessesesinin usul hukukumuzdan tamamen kaldırılmasıdır. Özellikle işçilik alacakları, tazminat ve nitelikli zararların tazmini davalarında yoğun olarak kullanılan bu dava türünün mülga edilmesiyle birlikte, kısmi dava açan taraflara alacağın tamamı için zamanaşımını kesme imkânı tanınmıştır. Davacılar, tahkikatın sonuna kadar talep sonuçlarını artırma (ıslah/talep artırımı) hakkını koruyacaktır.

Bununla birlikte yargılamaların makul sürede tamamlanmasını hedefleyen HMK m. 147 düzenlemesiyle, duruşmalar arasındaki sürenin 3 ayı geçemeyeceği kuralı getirilmiştir. Bilirkişi incelemesi veya istinabe gibi zorunlu haller dışında hâkimler gerekçe göstermeksizin duruşmaları uzun tarihlere atamayacaktır. Ayrıca hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hâkimler hakkında HSK Kanunu uyarınca “uyarma cezası” öngörülerek yargılamaların uzatılmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. e-Duruşma sisteminde (HMK m. 149) ise ses ve görüntü nakliyle bağlanan taraflar için fiziksel imza zorunluluğu kaldırılmış; ancak feragat, kabul ve sulh gibi taraf usul işlemleri için mahkemede fiziksel hazır bulunma şartı muhafaza edilmiştir.

Miras Taşınmazlarında İzale-i Şüyu Satış Usulü ve İcra Reformu

Gayrimenkul ve miras hukuku pratiğini yakından ilgilendiren İcra ve İflas Kanunu (İİK m. 114) değişikliği, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davalarında devrim niteliğinde bir yenilik sunmaktadır. Miras kalan taşınmazların satışında, birinci açık artırma SADECE mirasçılar arasında gerçekleştirilecektir. Bu aşamada mirasçılar, taşınmazın %100 muhammen kıymeti üzerinden alım yapma hakkına sahiptir. Mirasçılar arasından alıcı çıkmaması durumunda ancak ikinci aşamada genel açık artırmaya geçilecektir. Bu kural, miras kalan aile mülklerinin dışarıdan üçüncü şahıslar tarafından kelepir fiyatlara toplanmasını engelleyen stratejik bir koruma kalkanıdır.

İcrai işlemlerde ise idareye karşı başlatılacak ilamlı takiplerde (İİK m. 34/A) doğrudan icra dairesine gitmeden önce ilgili kamu idaresine banka hesap numarasıyla birlikte yazılı başvuru yapılması zorunlu kılınmıştır. İdareye tanınan 1 aylık ödeme süresi içinde ödeme yapılmazsa ancak bu durumda ilamlı icra takibi başlatılabilecektir. Ayrıca 3095 sayılı Kanun kapsamındaki yasal faiz oranı sabit rakam olmaktan çıkarılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont faiz oranının %80’ine endekslenmiştir. Borçlar Kanunu m. 55 kapsamındaki destekten yoksun kalma tazminatlarında ise kazancın bilindiği döneme haksız fiil tarihinden, bilinmediği döneme ise karar tarihinden faiz işletilmesi esası kabul edilmiştir.

İdari Yargı ve Kamusal Prosedürlerdeki Diğer Önemli Düzenlemeler

İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK m. 45 ve 46) kapsamında, Bölge İdare Mahkemeleri (BAM) nezdindeki istinaf incelemelerinde keşif ve bilirkişi eksikliği varsa, BAM dosyayı ilk derece mahkemesine geri göndermeyip eksikliği bizzat tamamlayacaktır. BAM’ın kaldırma kararlarına karşı 30 gün içinde Danıştay’da temyiz yolu açılırken; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki sınır dışı (deport), idari gözetim ve ikamet izni iptali davaları bu temyiz hakkından istisna tutulmuştur.

Son olarak; İdare ve Vergi Mahkemelerinde tek hâkimle görülebilecek dava parasal sınırı 486.000 TL’ye yükseltilmiş; Noterlik Kanunu uyarınca mahkeme ve savcılıkların noterlerden talep ettiği evrakların güvenli elektronik imza ile harçsız ve vergisiz iletilmesine imkân sağlanmıştır. Vesayet altındaki kişilere ait taşınır ve taşınmazların satışı ise tamamen UYAP entegrasyonlu elektronik satış portalı üzerinden şeffaf açık artırma usulüyle yürütülecektir.

Pakette Kesinlikle Yer Almayan Ağır Şehir Efsaneleri (Yanlış Algıları Düzeltme)

Okuyucunun en çok aradığı (ve yanlış bildiği) şu 3 noktayı kalın kütüphane kutucuğu (Blockquote) içinde mutlaka ver ki Google arama niyetini doğrudan karşılasın:

Genel Af veya İnfaz İndirimi: Pakette KESİNLİKLE infaz indirimi, örtülü af veya şartlı tahliye yoktur.

Yargıtay Bozma Yasağı (HMK m. 371): AK Parti önergesiyle teklif metninden çıkarılmıştır.

Nitelikli Dolandırıcılık Mahkeme Değişikliği: Pakette yer almamıştır.

Sonuç: 12. Yargı Paketi ile Hukuk Sisteminde Yeni Dönem

Özetlemek gerekirse; 12. Yargı Paketi, ceza yargılamasındaki savunma haklarını ve dijital delil güvencelerini pekiştiren, ceza mahkemelerindeki kanun yollarını (HAGB istinafı) genişleten ve özel hukukta belirsiz alacak davası ile miras satış usullerini sil baştan değiştiren kapsamlı bir reform niteliğindedir.

Özellikle IBAN mağdurlarına yönelik getirilen ceza indirimi ve zamanaşımını kesen kısmi dava mekanizmaları, hem soruşturma hem de davanın açılması aşamasında yüksek seviyede teknik hukuki bilgi gerektirmektedir. Hak kaybına uğramamak, yeni kanun yollarından süresi içinde faydalanmak ve ceza/özel hukuk davalarında yeni usul kurallarını savunmaya doğru entegre edebilmek adına sürecin ceza ve usul hukukunda uzman bir avukat rehberliğinde takibi büyük önem taşımaktadır. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek nihai metin ve geçiş hükümleri doğrultusunda dava stratejilerinizi güncellemenizi tavsiye ederiz.

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