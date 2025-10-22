6100 Sayılı HMK m.166 Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Article Insights

Sayin Law & Consulting’s articles from Sayin Law & Consulting are most popular: in Turkey Sayin Law & Consulting are most popular: within Litigation, Mediation & Arbitration, Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring and Consumer Protection topic(s)

with readers working within the Banking & Credit, Property and Law Firm industries

Resmî Gazete Tarihi: 25 Eylül 2025

Sayı: 33028

25 Eylül 2025 tarihli ve 33028 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 17/6/2025 tarihli, E.2024/237, K.2025/137 sayılı kararı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 166. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “...ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar.” ibaresi Anayasa'ya aykırı bulunarak oyçokluğuyla iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, birleştirme kararının ikinci davanın açıldığı mahkemece verileceğine ilişkin düzenleme geçerliliğini korurken, bu kararın diğer mahkemeyi bağlayacağına ilişkin hüküm iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kuralın uygulanması halinde ikinci davanın açıldığı mahkeme tarafından verilen birleştirme kararı ile davaya bakacak hâkimin değiştiğini, bu durumun ise Anayasa'nın 37. maddesinde güvence altına alınan “kanuni hâkim güvencesi” ile bağdaşmadığını belirtmiştir. Ayrıca düzenlemede, hukuka aykırı verilen birleştirme kararlarının denetlenmesini sağlayacak düzeltici bir mekanizmaya yer verilmemiş olması nedeniyle yanlış kararların geri dönülemez sonuçlar doğurabileceği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesi, ikinci davanın açıldığı mahkeme tarafından verilen birleştirme kararının ilk davanın açıldığı mahkemeyi bağlamasının kanuni hâkim güvencesiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşarak söz konusu ibarenin iptaline karar vermiştir.

Karar, bağlantılı davaların birleştirilmesinde tarafların kanuni hâkim güvencesinin korunması bakımından önem taşımaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.