ARTICLE
22 October 2025

6100 Sayılı HMK m.166 Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

SC
Sayin Law & Consulting

Contributor

Sayin Law & Consulting logo
Founded by Murat Sayın, Sayın Law&Consulting is an İstanbul based (incorporated) full-service law firm offering high quality and solution-oriented legal service in a professional business manner to corporations, persons, and investors operating in a broad range of industries. Sayın Law&Consulting’s professional team consists of expert lawyers and support personnel, all of whom are experienced in their area, bilingual, and have studied at recognized law schools in Turkey and/or abroad. Sayın Law&Consulting’s young and dynamic team follows legal advancements and developments day by day to provide the best legal service to its clients and informs them regarding such advancements and developments.
Explore Firm Details
25 Eylül 2025 tarihli ve 33028 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 17/6/2025 tarihli, E.2024/237...
Turkey Litigation, Mediation & Arbitration
Sayin Law & Consulting
Your Author LinkedIn Connections
Sayin Law & Consulting’s articles from Sayin Law & Consulting are most popular:
  • in Turkey
Sayin Law & Consulting are most popular:
  • within Litigation, Mediation & Arbitration, Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring and Consumer Protection topic(s)
  • with readers working within the Banking & Credit, Property and Law Firm industries

Resmî Gazete Tarihi: 25 Eylül 2025
Sayı: 33028

25 Eylül 2025 tarihli ve 33028 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 17/6/2025 tarihli, E.2024/237, K.2025/137 sayılı kararı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 166. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “...ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar.” ibaresi Anayasa'ya aykırı bulunarak oyçokluğuyla iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, birleştirme kararının ikinci davanın açıldığı mahkemece verileceğine ilişkin düzenleme geçerliliğini korurken, bu kararın diğer mahkemeyi bağlayacağına ilişkin hüküm iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kuralın uygulanması halinde ikinci davanın açıldığı mahkeme tarafından verilen birleştirme kararı ile davaya bakacak hâkimin değiştiğini, bu durumun ise Anayasa'nın 37. maddesinde güvence altına alınan “kanuni hâkim güvencesi” ile bağdaşmadığını belirtmiştir. Ayrıca düzenlemede, hukuka aykırı verilen birleştirme kararlarının denetlenmesini sağlayacak düzeltici bir mekanizmaya yer verilmemiş olması nedeniyle yanlış kararların geri dönülemez sonuçlar doğurabileceği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesi, ikinci davanın açıldığı mahkeme tarafından verilen birleştirme kararının ilk davanın açıldığı mahkemeyi bağlamasının kanuni hâkim güvencesiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşarak söz konusu ibarenin iptaline karar vermiştir.

Karar, bağlantılı davaların birleştirilmesinde tarafların kanuni hâkim güvencesinin korunması bakımından önem taşımaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Sayin Law & Consulting
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More