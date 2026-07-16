On Sekiz Günde Yedi Karar: Rekabet Kurulu’nun Yoğun Gündemi

Rekabet Kurulu'nun 5-23 Haziran 2026 tarihleri arasında verdiği yedi önemli karar, otomotiv lastiklerinden dijital yayın platformlarına, kast ajanslarından yapay zekâya kadar...

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Rekabet hukuku açısından son derece hareketli on sekiz günü geride bıraktık. Rekabet Kurulu (“Kurul“), 5–23 Haziran 2026 arasında yedi önemli karara imza attı. Alınan kararlar içerisinde; dört soruşturmanın sonuçlandırılması, bir yeni soruşturma açılarak geçici tedbir uygulanması, büyük bir devralma işlemine izin verilmesi ve taahhütlere uyum sonrası yeniden uygulamanın kullanıma izin verilmesi yer alıyor. Kararlar geleneksel sanayi pazarlarından dijital ekonomiye, hızlı tüketim ürünlerinden yapay zekâya kadar geniş bir alana yayılıyor.

Aşağıda yedi kararı tek tek ele alıp; hangi sektörü ilgilendirdiklerini, hangi ihlal ya da endişenin söz konusu olduğunu, varsa ne kadar ceza verildiğini ve rekabetin korunması için hangi yükümlülüklerin getirildiğine dair detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Bu dönemin en dikkat çekici kararı, otomotiv lastiği üretimi ve dağıtımı alanından geldi. 2024 yılından beri devam eden soruşturma sonunda Kurul;

Sektörün önde gelen üreticilerinin fiyat hareketleri konusunda birbirleriyle uyumlu davrandığı,

Bayilerine yeniden satış fiyatı dayattığı ve onlara bölge ile müşteri kısıtlamaları getirdiği sonucuna ulaştı.

Bunlara ek olarak şirketlerin, birbirlerinin çalışanlarını ayartmama (no-poach) konusunda anlaştıkları ve iş gücü piyasasına ilişkin rekabete hassas bilgi paylaştıkları da tespit edildi. İş gücü piyasasına ilişkin rekabet ihlalleri, Kurul’un son dönemde giderek daha fazla mercek altına aldığı bir ihlal türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bütün bu davranışlar; Kurul tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun“) 4. maddesinin ihlali sayıldı. Uzlaşan teşebbüsler ile soruşturma sonunda ceza alanlar birlikte değerlendirildiğinde, toplam 3.633.935.171,32-TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Cezalara ek olarak; ilgili pazarda rekabetin yeniden tesis edilmesi bakımından Kurul tarafından lastik yenileme pazarında faaliyet gösteren soruşturma tarafı teşebbüslere aşağıdaki yükümlülükler getirildi. Söz konusu yükümlülükler; ilgili pazardaki diğer teşebbüsler için bağlayıcı nitelikte değildir:

Bayilere gönderilen fiyat listelerine ve zam, iskonto, prim gibi tüm fiyat duyurularına, her bayiyi tek tek ayırt eden görünür bir filigran eklemek; böylece bir bilgi rakiplere sızdığında kaynağı belli olabilecek,

Toplu fiyat duyurusu yapma alışkanlığına son verip her bayinin yalnızca kendi kullanıcı adı ve şifresiyle girebildiği birebir bir portal üzerinden iletişim kurmak; böyle bir portal yoksa kurmak ve

Bayi sözleşmelerine, bayilerin ileri tarihli fiyat bilgilerini rakiplerle paylaşmasını caydıracak nitelikte cezai şart ve haklı nedenle fesih hükümleri eklemek.

Söz konusu yükümlülüklerin ilgili teşebbüsler tarafından yerine getirildiği/uygulandığı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren üç ay içinde Rekabet Kurumu’na (“Kurum“) belgelenecektir.

2. Dijital Yayın Platformları Soruşturması Taahhütle Kapandı

İkinci karar; abonelik temelli dijital yayın platformlarına ilişkin Kurul tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili. Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve Gain hakkında yürütülen soruşturma, taahhüt usulüyle sonuçlandı. Kurul, soruşturma sonucunda bir ihlal tespit edip ceza kesmeyerek platformların sunduğu taahhütleri bağlayıcı hale getirerek soruşturmayı sonuçlandırdı.

Soruşturmanın odağında iki konu bulunmaktaydı. Bunlardan ilki; Netflix’in Türk yapımcıları seçerken ayrımcılık yapıp yapmadığı ve sözleşmelerinde haksız şartlar bulunup bulunmadığı; ikincisi ise tüm platformların içerik ve yetenek (oyuncu, yönetmen, senarist) sözleşmelerinde yer alan münhasırlık hükümleriydi. Kurul’un rekabete yönelik endişelerini gidermek amacıyla soruşturma tarafı teşebbüsler aşağıdaki taahhütlerde bulundu ve söz konusu taahhütler Kurul tarafından kabul edildi.

Netflix beş yıl boyunca markalı Türk içeriklerinin belirli bir bölümünü daha önce hiç çalışmadığı yapım şirketlerine yaptıracak. Ayrıca üç yıl boyunca her yıl en az bir “Sunum Günü” düzenleyerek yeni yapımcı, yönetmen ve senaristlere doğrudan proje sunma fırsatı verecek.

Seçim kriterleri herkesin erişebileceği biçimde açıklanacak ve başvurular en geç 120 gün içinde gerekçeli olarak yanıtlanacak.

İçeriklerdeki münhasırlık süreleri kısaltılacak; bunun karşılığında yapımcılara gelir paylaşımı gibi imkânlar sunulacak.

Oyuncu, yönetmen ve senarist gibi yeteneklerle münhasırlık sözleşmeleri yapılmayacak; kast direktörü, yapımcı ve menajer rollerinin aynı elde toplanmamasına dikkat edilecek.

Disney+, BluTV, Amazon, Exxen ve Gain de benzer şekilde münhasırlık sürelerini sınırlandırma ve yetenek münhasırlığına son verecek.

Kurul, Kast Ajansları Derneği ile çok sayıda ajans ve menajerin, ajans komisyon oranlarını ve hizmet koşullarını birlikte belirlediği, ayrıca aralarında rekabete hassas bilgi paylaştığı sonucuna vardı.

Karar sonucunda 37 teşebbüse toplam 42.163.586,70-TL tutarında ceza verildi.

Cezalara ek olarak; ilgili pazarda rekabetin yeniden tesis edilmesi bakımından Kurul tarafından aşağıdaki yükümlülükler getirildi;

Kast direktörlüğü ile ajans/menajerlik faaliyetlerinin artık aynı çatı altında yürütülmemesi; her ikisini birden yapan şirketlerin bu faaliyetlerden birini hem ana sözleşmeden çıkarması hem de fiilen bırakması,

Yapımcılık ve kast ajansı/menajerlik faaliyetlerinin aynı çatı altında yürütülmemesi; ajans ve menajerlerin, yetenek sağladıkları yapımlarda yapımcı adına danışmanlık, muhasebe veya halkla ilişkiler gibi başka işler üstlenmemesi,

Bir yeteneğin bir projede yer almasının, başka yeteneklerin de alınması şartına bağlanmaması; diğer bir deyişle “paket” dayatmasının önüne geçilmesi,

Kast Ajansları Derneği’nin üyelik yapısını yalnızca ajans ve menajerlere açık olacak şekilde yeniden düzenlemesi, üyelerini bu kurallar konusunda bilgilendirmesi ve internet sitesinde bir bilgilendirme metni yayımlaması.

Söz konusu yükümlülükler; soruşturma tarafı teşebbüslere kararın tebliği ile, pazardaki diğer teşebbüsler açısından ise nihai kararın gerekçesinin Kurum’un internet sitesinde yayımlanmasını takip eden 3 (üç) ay içerisinde bağlayıcı hale gelecektir.

4. Meta Hakkında Soruşturma Açıldı

Kurul; Meta (Meta Platforms, Meta Platforms Ireland, WhatsApp LLC ve Meta Platforms İstanbul) hakkında, hâkim durumun kötüye kullanılmasını düzenleyen Kanun’un 6. maddesi kapsamında bir soruşturma başlattı. Henüz bir ihlal tespiti söz konusu olmamakla birlikte Kurul geçici tedbirler uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında Meta’nın kendi yapay zekâ asistanı Meta AI’yı WhatsApp’a entegre ederken, üçüncü taraf yapay zekâ sağlayıcılarının WhatsApp üzerinden hizmet vermesini engelleyip engellemediği araştırılacaktır. Soruşturma öncesi tamamlanan önaraştırmada, üçüncü taraf yapay zekâ asistanlarının WhatsApp üzerinden birincil hizmet olarak sunulmasının önünün kesilmesinin ‘ciddi bulgu’ niteliğinde olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Kurul, telafisi güç zararların önüne geçmek amacıyla nihai karara kadar geçerli olacak şekilde alınan geçici tedbir kapsamında; Meta’nın, üçüncü taraf yapay zekâ asistanlarının WhatsApp üzerinden birincil hizmet sunabilmesini fiilen ve ekonomik olarak zorlaştırmayacak koşulları sağlaması gerekmektedir. Gerekçeli tedbir kararının tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içinde bu yükümlülükler yerine getirilmezse, şirkete idari para cezası uygulanacak.

5. Coca-Cola Soğutucularına İlişkin Soruşturma Sonuçlandı

Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ (“CCSD“) hakkında Kanun’un hem 4. hem de 6. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma; şirketin münhasırlık ve indirim uygulamalarıyla rakipleri pazardan dışladığı endişesini incelemekteydi. Soruşturma, CCSD’nin sunduğu kapsamlı taahhütlerin kabul edilmesiyle idari para cezası uygulanmaksızın sonuçlandı. CCSD tarafından verilen taahhütler aşağıdaki şekildedir;

CCSD soğutucularının %35’lik bölümü rakip ürünlere açılacak; bu alan soğutucu içinde ayraçla bölünüp etiketlenecek, birden fazla soğutucu olan noktalarda oran her bir soğutucu için ayrı hesaplanacak ve uygulama bağımsız bir üçüncü tarafın ölçüm raporlarıyla izlenecek.

Soğutucu camlarına rakip ürünlerin görünürlüğünü kısıtlayacak etiket veya kaplama konulmayacak; rakipler kendi fiyat etiketlerini serbestçe kullanabilecek. Kurala uymayan satış noktalarının siparişleri her ihlalde %10 olacak şekilde kademeli olarak azaltılabilecek.

Asgari yıllık koli alımına dayalı “verimlilik” koşuluna ve bu koşul sağlanmadığında bayilere kesilen tamamlama faturası uygulamasına son verilecek.

Alan satış müdürlerinde prim kaldırılacak, saha satış kadrolarında baz maaş %80’e çıkarılıp değişken ücret %20 ile sınırlandırılacak; satış noktalarının bağımsız sipariş verebildiği CCINext uygulaması daha görünür kılınacak.

Tente, tabela ve raf destekleri ürün alımı şartına bağlanmayacak; indirimler ürün kategorileri bazında bağımsız ve nesnel ölçütlere göre belirlenecek, su ve soda kategorilerinde bedelsiz ürün desteği kaldırılacak.

Taahhütler, üç yıl sonra Kurul tarafından yeniden gözden geçirilecektir.

Kurul, Uber Technologies’in, Getir Perakende Lojistik AŞ’nin çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı iş kollarını tek başına kontrol edecek şekilde devralmasına izin verdi. İzin, bir ihlal ya da ceza söz konusu olmaksızın, Uber’in sunduğu taahhüt paketi çerçevesinde verildi.

Verilen taahhüt kapsamında; Uber, Türkiye’ye toplam 500 milyon ABD doları tutarında yatırım yapacak. Kurul, bu yatırımın nitelikli istihdamı desteklemesini, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesini ve Türkiye’nin dijital ve teknoloji altyapısına katkı sağlamasını beklemektedir.

Kurul, 2024 yılında yürüttüğü soruşturma sonucunda Meta’nın Threads kullanılabilmesi için kullanıcıların Instagram hesabı olması zorunluluğunu, iki uygulama arasında veri birleştirmesini, Kanun kapsamında hâkim durumun kötüye kullanılması olarak yorumlamış, uygulamanın kullanımına son vermiş ve geçici tedbirin ihlali nedeniyle idari para cezası uygulamıştı. Devam eden süreçte Meta tarafından sunulan taahhütler Kurul tarafından kabul edilmişti. Kurul, Meta’nın Threads’i tekrar Türkiye’de kullanıma sunmak amacıyla verdiği dilekçeyi değerlendirmiş ve Meta’nın taahhütlere uyum sağladığına karar vermiştir.

Verilen taahhütler sonucunda, Threads yeniden kullanıma açıldığında kullanıcılara iki seçenek sunulacak; (i) Threads’i Instagram hesabıyla kullanmak veya (ii) Instagram’dan bağımsız olarak, cep telefonu numarasıyla ayrı bir Threads profili oluşturmak.

Bağımsız kullanmayı seçenlerin Instagram’dan elde edilen kişisel verileri Threads ile birleştirilmeyecek. Bu hem ilk kez kaydolacaklar hem de askı döneminde hesabını silmemiş eski kullanıcılar için geçerli olacak.

Değerlendirmeler

Kurul’un son dönemde verdiği yedi kararını incelediğimizde Kurul’un kararlarında öne çıkan hususlar ve Kurul’un eğilimlerini aşağıdaki şekilde tespit etmekteyiz;

İş gücü pazarı Kurul tarafından artık rekabet hukuku anlamında tek başına bir ekonomik pazar olarak ele alınıyor ve başta ücret bilgisi paylaşımı, çalışan ayartmama anlaşmaları olmak üzere iş gücü pazarındaki ihlaller tek başına Kanun’un ihlali olarak değerlendiriliyor,

Dijital pazarlar ve yapay zekâ alanında Meta soruşturmasında daha ilk adımda geçici tedbire başvurulması, Kurul’un büyük teknoloji şirketlerine karşı hızlı ve müdahaleci bir tutum benimsediğini göstermektedir,

Taahhüt mekanizması Kurul kararlarında giderek daha merkezi bir rol oynamaktadır. Dijital yayın platformları, CCSD ve Uber dosyalarının üçünde de Kurul, ceza yerine ayrıntılı ve denetlenebilir taahhütlerle pazarda yeniden rekabetin tesis edilmesini seçti. Getirilen yükümlülüklerin somutluğu da bu kararların uygulanabilirliğini kolaylaştırmanın yanı sıra Kurul tarafından denetlenebilmesini de kolaylaştırmaktadır. Taahhütlere uyum mekanizmasının kurulması ve denetimi de konunun ikinci önemli boyutu olup Threads kararı da taahhütlerin Kurul tarafından ne kadar önemli görüldüğünü ortaya koymaktadır.

Saygılarımızla,

Footnotes

1 Kurul kararına ilişkin 16.06.2026 tarihli duyuru (rekabet.gov.tr, Erişim Tarihi: 23.06.2026).

2 Kurul kararına ilişkin 12.06.2026 tarihli duyuru (rekabet.gov.tr, Erişim Tarihi: 23.06.2026).

3 Kurul kararına ilişkin 09.06.2026 tarihli duyuru (rekabet.gov.tr, Erişim Tarihi: 23.06.2026).

4 Kurul kararına ilişkin 05.06.2026 tarihli duyuru (rekabet.gov.tr, Erişim Tarihi: 23.06.2026).

5 Kurul kararına ilişkin 18.06.2026 tarihli duyuru (rekabet.gov.tr, Erişim Tarihi: 23.06.2026).

6 Kurul kararına ilişkin 19.06.2026 tarihli duyuru (rekabet.gov.tr, Erişim Tarihi: 23.06.2026).

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