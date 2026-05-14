Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımcılara Yönelik Yeni Vergi İndirimleri ve Teşvikleri Açıkladı; Yurt Dışı Kaynaklı Gelirlere 20 Yıllık Vergi Muafiyeti Önerdi

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde düzenlenen “Türkiye’nin Yüzyılı: Güçlü Bir Yatırım Merkezi” programında büyük ilgi gören yeni bir ekonomik paket taslağını duyurdu.

Yatırım açısından en önemlisi, hükümetin yurt dışından elde edilen gelirler için 20 yıllık vergi muafiyeti getirmeyi planlamasıdır. Türkiye dışında ikamet eden ve son 3 yıldır vergi mükellefi olarak kayıtlı olmayan bireyler için, yurt dışından elde edilen gelirler 20 yıl boyunca vergi muafiyetinden yararlanacak; sadece Türkiye içinde elde edilen gelirler vergilendirilecektir. Ayrıca, bu bireyler Türkiye’de sadece %1 oranında veraset ve intikal vergisi ile hediye vergisi oranından yararlanacaklardır.

Söz konusu vergi teşvik paketi kapsamında, “yurt dışından elde edilen gelir” kavramı oldukça geniştir; bu tür gelirlerin örnekleri arasında şunlar yer almaktadır:

Yabancı bankalardan elde edilen faiz geliri

Yabancı şirketlerden elde edilen temettü geliri

Türkiye dışında yapılan işten elde edilen ücret gelirleri

Türkiye dışında elde edilen telif ve fikrî mülkiyet gelirleri

Yurt dışında bulunan gayrimenkullerden elde edilen kira geliri

Yabancı emeklilik planlarından elde edilen emeklilik ve emeklilik yardımları

Yabancı borsalarda işlem gören menkul kıymetler, yabancı gayrimenkuller veya yabancı şirketlerdeki hisselerden elde edilen sermaye kazançları

Yurt dışında yaşayan Türk şirketlerini ve vatandaşlarını varlıklarını Türk ekonomisine geri getirmeye teşvik etmeyi amaçlayan düzenlemeler getirilecektir. Bu çerçeve altında, yurtdışında tutulan nakit, altın ve menkul kıymetlerin ülkeye geri getirilmesini kolaylaştırmak için yeni ve daha düşük bir vergi oranı planlanmaktadır.

Hükümet özellikle mimarlık, mühendislik ve yazılım geliştirme gibi sektörlerdeki başarılı genç profesyonelleri ve girişimcileri hedefliyor. Daha önce bu başarılı kişilerin yurtdışı kazançlarının %80’i vergiden muaftı; ancak şu anda bu kazançların gelir ve kurumlar vergisi matrahından tamamen çıkarılmasına yönelik planlar yapılıyor. Böylece hükümet, yurt dışında ikamet eden girişimcileri ve yabancı firmaların ortaklarını kazançlarını Türkiye’ye geri getirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bu, Türkiye’yi girişim ve risk sermayesi ekosistemi için bölgesel bir merkez hâline getirme yönündeki hükümetin uzun vadeli hedefiyle paraleldir. “Dijital Şirket” başvuru sisteminin devreye sokulmasıyla, şirket kuruluşu ve yönetim süreçleri daha hızlı ve esnek bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Çalışanlar için hisse senedi opsiyon teşvikleri daha etkili ve cazip hâle getirilmek üzere yeniden yapılandırılmakta ve finansal kaynaklara erişimi kolaylaştırmak için dönüştürülebilir borç mekanizmaları sadeleştirilmektedir. Terminal İstanbul Projesi’nin ilk aşamasını başlatarak, hükümet sağlam bir girişimcilik altyapısı kurmayı hedeflemektedir.

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi teşvikleri artırılacaktır. Mevcut gelir vergisi oranındaki %50 indirim oranı, yurtdışında gerçekleştirilen mal alım satımıyla ilgili transit ticaret veya aracılık hizmetlerinden elde edilen gelirler için %100’e yükseltilecektir. Sonuç olarak, bu tür kazançlar kurumlar vergisinden tamamen muaf tutulacaktır.

Bu teşvik, İstanbul Finans Merkezi’nin ötesine de genişletiliyor; hükümet, İstanbul Finans Merkezi dışında yürütülen transit ticaret faaliyetlerinden elde edilen kazançların %95’ini vergiden muaf tutmayı planlıyor.

Hükümet, bu kuruluşların elde ettiği kazançlara önemli vergi avantajları sağlayarak küresel şirketleri bölgesel merkezlerini Türkiye’ye taşımaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Önümüzdeki 20 yıl boyunca, İstanbul Finans Merkezi içinde elde edilen gelirin %100’ü ve merkez dışında elde edilen gelirin %95’i kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. Öneri ayrıca, daha sonra tanımlanacak belirli koşullara tabi olmak üzere, bu kurumlarda istihdam edilen nitelikli personel için gelir vergisi muafiyetleri de getirecektir.

Yatırım süreçlerinin basitleştirildiği, “Tek Durak Ofis” adı verilen, modern, hızlı ve dijital destekli, yatırımcı dostu bir çerçevenin oluşturulması, büyük ölçekli ve nitelikli doğrudan yabancı yatırım (DYY) süreçlerinin merkezî yönetimini mümkün kılacaktır. Şirket kuruluşu, çalışma ve oturma izinleri, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) beyannameleri, İŞKUR (İstihdam Kurumu) işlemleri, arazi tahsisi, teşvikler ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) izinleri gibi birçok prosedür, bu “Tek Durak Ofis” aracılığıyla merkezî olarak yönetilecektir.

Büyümeyi teşvik etmek amacıyla, Türk hükümeti daha önce ihracatçılar için %25 olan genel kurumlar vergisi oranında 5 puanlık bir indirim ve imalatçılar için ek 1 puanlık bir indirim uygulamıştı. Şimdi ise, imalatçı ihracatçılar için bu verginin %9’a indirilmesi önerilmektedir. Diğer ihracat odaklı kuruluşlar için ise bu oran %14’e indirilecektir.

Türkiye için stratejik öneme sahip büyük ölçekli ve nitelikli yatırımlara gelecekte netlik ve öngörülebilirlik sağlamak amacıyla, hükümet, sonraki vergi ve mevzuat değişikliklerinin etkisini en aza indirmek için proje bazlı garantiler sunmayı hedeflemekte ve gelecekteki tüm mevzuatta makul geçiş süreleri belirleyeceğine söz vermektedir.

Yeni öneri paketinin hukuki, mali ve vergi ile ilgili ayrıntıları Türkiye’deki iş dünyası liderlerine ve yatırımcılara sunulacak; ardından TBMM’de yasama süreci başlayacak. Önerilen değişikliklerin hayata geçirilmesi için aslında yapılması gereken bir çok iş bulunmaktadır.

Bu konuyu yakından takip etmeye devam edecek ve bu değişikliklerin Türkiye ekonomisine yapılan yatırımları nasıl etkileyebileceğine dair yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Daha somut zaman çizelgeleri ve yasal çerçeveler ortaya çıktıkça yayınlayacağımız uyarıları takip etmeye devam edin.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.