Gelir İdaresi Başkanlığınca 49 Sıra No.Lu Smmm Ve Ymm Kanunu Genel Tebliği İle Gelir Vergisi İstisna, İndirim Ve Uygulama Tasdik Raporunun Kapsamı Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır

"Bilindiği üzere, 30/12/2025 tarihli ve 33123 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 49 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel...

16.03.2026 tarihinde yayımlanan duyuruda yer alan açıklamalar şu şekildedir:

“Bilindiği üzere, 30/12/2025 tarihli ve 33123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannamelerinde yer alan bazı istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanabilmeleri, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz şartına bağlanmış ve bu raporlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, gelir vergisi mükelleflerinden ücret, kira, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan kişiler için tasdik zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ile Gelir Vergisi Kanununun 89/2 nci maddesinde yer alan eğitim ve sağlık harcamalarının Tebliğ kapsamında olup olmadığı hususlarında tereddütlerin yaşandığı anlaşılmış olup aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- Tebliğ ile getirilen tasdik zorunluluğu, yalnızca ticari, zirai veya serbest meslek kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesini Beyanname Düzenleme Programı (BDP) kapsamında düzenleyen mükellefler bakımından söz konusu olmakta olup ücret, kira, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri için tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır.

2- Tasdik zorunluluğu gelir vergisi beyannamesinde yer alan tüm istisna ve indirimleri kapsayan genel bir yükümlülük olmayıp, Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloda sayılan istisna, indirim ve uygulamalarla sınırlı olarak uygulanacaktır.

3- Yıllık gelir vergisi beyannamesinde müstakil satırda yer alan;

Şahıs sigorta primleri indirimi (GVK 89/1)

Eğitim ve sağlık harcamaları indirimi (GVK 89/2)

gibi indirimler, Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloda sayılan indirimler arasında bulunmadığından, bu indirimler bakımından YMM tasdik raporu düzenlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.”

