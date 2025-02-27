Kenevirin İlaç Üretiminde Kullanımı (1)

Türkiye'de kenevir yetiştiriciliği, 9 Ocak 2019'daki “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu” ile gündeme gelmiş ve sonrasında Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği Raporu ve Eylem Planı hazırlanmıştır. 5 Nisan 2023'te yayımlanan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kenevir yetiştiriciliği önemli bir aşamaya gelmiştir. Bu kanunla, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle lif, tohum ve sap üretimi teşvik edilmiştir.

2024 yılı itibarıyla Türkiye, kenevir yetiştiriciliği ve ilaç etkin maddesi üretimi alanında önemli bir mevzuat değişikliği yaşamıştır. 13 Eylül 2024'te yayımlanan İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik, kenevir yetiştiriciliğini yalnızca kontrol altına almakla kalmaz, aynı zamanda üretim süreçlerinin her aşamasının denetimini de kapsamaktadır. Bu yönetmelik, kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için kapsamlı bir başvuru ve onay süreci getirmiştir. Ayrıca, bilimsel araştırma yapan üniversiteler ve Bakanlık araştırma enstitüleri, kenevir yetiştiriciliği yapmadan önce gerekli araştırma izinlerini almak zorundadır.

Yönetmelik, kenevir yetiştiriciliği ve ilaç etkin maddesi üretiminin güvenli ve denetimli bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kenevir üretiminin denetimi, sağlık beyanları ve ilaç üretimi amacıyla kenevir kullanımıyla ilgili bilimsel araştırmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini destekleyecek tedbirlerle güçlendirilmiştir. Ayrıca, her türlü izin ve başvuru sürecinde, ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak, kenevirin yanlış kullanımı ve yasadışı faaliyetler engellenmektedir. Türkiye, bu düzenlemelerle ilaç etkin maddesi üretimi için kenevir kullanımını artırırken, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ve tedavi alanında da önemli bir adım atmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.