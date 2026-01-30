2026 Türk Si̇vi̇l Havacilik Kanunu Rehberi̇

9 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren ve 7519 sayılı Kanun ile Resmî Gazete'de yayımlanan 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'ndaki (TSHK) esaslı değişiklikler, Ocak 2026 itibarıyla tam anlamıyla uygulanmaya başlanmıştır. Bu düzenlemeler, Türkiye'nin yasal çerçevesini ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ve Chicago Konvansiyonu standartlarıyla uyumlu hâle getirmiş; ulusal havacılık otoritesinin denetim yetkilerini önemli ölçüde genişletmiştir.

Genişletilmiş Denetim ve Erişim Yetkisi

Revize edilen 27. Madde uyarınca, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hem yerli hem de yabancı kuruluşlar üzerindeki denetim yetkisini ciddi şekilde artırmıştır.

Müfettiş Yetkileri: SHGM müfettişleri şu konularda yetkilendirilmiştir:

Uygunsuzlukların derhal giderilmesini talep etmek

Uçuşa elverişlilik kriterlerini ve mürettebat yetkinliklerini doğrulamak

Can ve mal güvenliği açısından yakın risk oluşturan operasyonları askıya almak veya durdurmak

Kesintisiz Erişim: Tüm ilgili tarafların; tesislere, hava araçlarına, teknik verilere ve belgelere kısıtlamasız erişim sağlaması yasal bir zorunluluktur.

Yetki Kapsamı: Bu yetkiler, Türk hava sahasında faaliyet gösteren hem yerli hem de yabancı hava taşıyıcılarını ve havacılık hizmet sağlayıcılarını kapsamaktadır.

Geliştirilmiş Havacılık Güvenliği Protokolleri

Türkiye'deki havalimanlarında güvenlik, güncel küresel gereklilikleri karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Temel güncellemeler şunları içerir:

Güvenlik Soruşturması Prosedürleri: Kritik güvenlik bölgelerinde görev yapan tüm personel için kapsamlı güvenlik değerlendirmeleri ve geçmiş taramaları zorunludur.

Özel Güvenlik Denetimi: Havalimanı güvenlik operasyonları, kolluk kuvvetlerinin genel gözetimi altında olması şartıyla, yetkili özel güvenlik personeli tarafından yürütülebilir.

Havalimanı güvenlik operasyonları, kolluk kuvvetlerinin genel gözetimi altında olması şartıyla, yetkili özel güvenlik personeli tarafından yürütülebilir. Zorunlu Taramalar: Havalimanı giriş noktalarında yolcuların ve eşyalarının teknik ve manuel olarak aranması artık kesin bir yasal gerekliliktir. Kurallara uyulmaması durumunda giriş reddedilir.

Güncellenmiş İHA ve Drone Düzenlemeleri

Anayasa Mahkemesi kararlarına yanıt olarak 144. Madde, İnsansız Hava Araçları (İHA) için net bir düzenleyici çerçeve belirlemektedir. SHGM; dronların ithalatı, satışı, lisanslanması, tescili ve operatör yeterliliklerini yöneten tek yetkili mercidir.

2026 Güncellenmiş İdari Para Cezaları

1 Ocak 2026 itibarıyla, idari para cezaları yıllık Yeniden Değerleme Oranına (+%25,49) göre güncellenmiştir. İhlaller için güncel cezalar şu şekildedir:

İhlal Türü 2026 Güncel Ceza Tutarı (Yaklaşık) Yetkisiz İHA Operasyonu (Uçuşa Yasak Bölgeler) 98.762 TL'ye kadar İHA İthalat, Satış veya Tescil İhlalleri 9.031 TL – 903.088 TL Kural Tanımayan Yolcu Davranışları (Lazer Tutma/Sigara) 24.681 TL Uçuş Emniyetini Tehlikeye Atmak (Operasyonel) 164.613 TL

Operasyonel Bilgi: 2026 itibarıyla tüm sağlık sertifikaları, objektif değerlendirme için e-Nabız ile entegre edilmiştir ve lisanslama süreçleri KDM-ORG dijital platformu üzerinden yönetilmektedir.

