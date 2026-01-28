2026 Türk Sivil Havacılık Kanunu Güncel Değişiklikler

Article Insights

Küresel havacılık ekosistemi, teknolojik ilerlemeler ve uluslararası emniyet regülasyonları çerçevesinde dinamik bir değişim içerisindedir. Türkiye, bu küresel standartlara uyum sağlama ve operasyonel verimliliği artırma hedefi doğrultusunda, Türk sivil havacılık mevzuatında köklü reformlara imza atmıştır. Bu reform paketlerinin merkezinde, 2920 sayılı Türk sivil havacılık kanunu üzerinde yapılan stratejik güncellemeler ve 655 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngören yeni yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Özellikle 9 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren 7519 sayılı kanun, sektör paydaşları için yeni bir hukuki dönemi başlatmıştır.

Havalimanı Güvenlik Standartları ve "7519 Sayılı Kanun" Etkisi

Türk sivil havacılık kanunu çerçevesinde yapılan en kritik güncellemelerden biri havalimanı güvenlik protokolleridir. 7519 sayılı kanun ile getirilen düzenlemeler, sadece 2920 sayılı kanun maddelerini değil, aynı zamanda operasyonel uygulama esaslarını da yeniden şekillendirmiştir. Yeni mevzuat uyarınca, havalimanlarına giriş yapan yolcuların ve beraberindeki eşyaların teknik cihazlarla taranması asıldır. Ancak, bu taramaların güvenliği tesis etmede yetersiz kaldığı durumlarda veya özel risk analizleri neticesinde elle arama prosedürü yasal bir zorunluluk olarak uygulanmaktadır.

Bu noktada, sayılı kanun hükümlerine göre; kendisinin veya eşyasının elle aranmasını reddeden yolcuların havaalanına veya hava aracına kabul edilmeyeceği açıkça hükme bağlanmıştır. Bu durum, havayolu işletmeleri için hem bir güvenlik yetkisi hem de bir sorumluluk doğurmaktadır. Esenyel & Partners olarak, müvekkillerimize bu tür hassas süreçlerdeki hukuki sınırları belirleme ve olası tazminat davalarına karşı önleyici hukuk mekanizmaları kurma konusunda danışmanlık sağlıyoruz.

655 Sayılı KHK ve Kurumsal Yapılanmadaki Değişiklikler

Havacılık yönetiminde verimliliği artırmak amacıyla, bazı kanunlarda ve 655 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki havacılık otoritelerinin yetki sınırlarını netleştirmeyi hedeflemektedir. 655 sayılı kanun hükmünde kararnamede yapılan bu revizyonlar, sivil havacılık genel müdürlüğünün denetim yetkilerini genişletirken, havalimanı işletmeciliği ve yer hizmetleri ruhsatlandırma süreçlerine yeni standartlar getirmiştir.

Sayılı kanunlarda ve 655 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen bu yapısal değişiklikler, işletmelerin lisanslama süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Esenyel & Partners, kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun süreçlerini yakından takip ederek, işletmelerin yeni regülasyonlara uyum sağlaması (compliance) noktasında rehberlik etmektedir.

İHA Operasyonları ve 2026 Yılı Ağırlaştırılmış Yaptırımları

Sivil havacılık genel güvenliği içerisinde İnsansız Hava Araçları (İHA) giderek daha geniş bir yer kaplamaktadır. Bu durum, 2920 sayılı kanun kapsamında düzenlenen cezai müeyyidelerin de güncellenmesini zorunlu kılmıştır. 2026 yılı itibarıyla, 2920 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulanan idari para cezaları, caydırıcılığı artırmak adına yeniden değerleme oranlarının üzerinde güncellenmiştir.

İzinsiz Uçuşlar: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında uygulanan idari para cezaları, 1 Ocak 2026 itibarıyla 2026 yılı yeniden değerleme oranlarını yansıtacak şekilde güncellenmiştir; uygulanacak ceza miktarları ihlalin niteliğine ve ciddiyetine (örneğin; izinsiz operasyon, operasyonel kısıtlamaların ihlali veya uçuş güvenliği riskleri) bağlı olarak oldukça yüksek seviyelere ulaşabilmektedir.

Yeşil Havacılık ve Karbon Emisyonu Düzenlemeleri

Sürdürülebilirlik, Türk sivil havacılık sektörünün en önemli gündem maddelerinden biridir. Sayılı Türk mevzuat sistemine entegre edilen yeşil dönüşüm politikaları, özellikle limanlar ve havalimanlarında karbon ayak izinin takibini zorunlu kılmaktadır. Türkiye'de sivil havacılıkta "yeşil dönüşüm", temel olarak uluslararası çerçeveler ve piyasa uygulamalarıyla uyumlanmayı amaçlayan ikincil mevzuat ve düzenleyici girişimler aracılığıyla gelişim göstermektedir.

Esenyel & Partners, karbon ticaret sistemleri ve uluslararası havacılık finansmanı konularındaki uzmanlığı ile havayolu şirketlerinin bu yeni mali yükümlülüklere adaptasyonunu yönetmektedir.

Esenyel & Partners: Havacılık Hukukunda Stratejik Çözüm Ortağı

Havacılık sektörü, 2920 sayılı temel kanun ve çok sayıda alt mevzuatın (SHY serisi) birleşimiyle oldukça kompleks bir yapı arz eder. Esenyel & Partners bu karmaşık yapıda müvekkillerine hukuki güvenlik kalkanı sunmaktadır.

Havacılık alanındaki hizmetlerimiz şunları kapsamaktadır:

Kanunlarda ve 655 sayılı kanun çerçevesindeki idari süreçlerin yönetimi ve ruhsatlandırma.

2920 sayılı Türk sivil havacılık kanunu uyarınca kesilen idari para cezalarına karşı iptal davaları.

Hava aracı leasing, finansman ve tescil işlemlerinde hukuki denetim.

Kaza kırım soruşturmaları ve sigorta rücu taleplerinin takibi.

Hava araçlarının alım ve satımına ilişkin sınır ötesi (cross-border) işlemlerde hukuki danışmanlık.

Sonuç olarak, Türkiye'nin havacılık mevzuatındaki değişim hızı, işletmelerin ve profesyonellerin sürekli güncel kalmasını zorunlu kılmaktadır.

