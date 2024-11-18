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18 November 2024

7531 Sayili Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun Yayimlandi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Duyurumuz, 14/11/2024 tarihli ve 32722 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 7531 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkindir. İlgili Kanun'un 28. maddesi aşağıdaki gibidir...
Turkey Litigation, Mediation & Arbitration
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Duyurumuz, 14/11/2024 tarihli ve 32722 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 7531 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkindir.

İlgili Kanun'un 28. maddesi aşağıdaki gibidir;

MADDE 28- 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinin onikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan"yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur." ibaresi"karşı tarafın ödemekle yükümlü olduğu yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutulur." şeklinde ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ayrıca bu taraf lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen vekâlet ücretinin yarısına hükmedilir."

(12) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır. (12) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile karşı tarafın ödemekle yükümlü olduğu yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen vekâlet ücretinin yarısına hükmedilir. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandığı 14/11/2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup ilgili Kanun'a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/14.11.2024

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/11/20241114-1.htm

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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