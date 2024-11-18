7531 Sayili Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun Yayimlandi

Duyurumuz, 14/11/2024 tarihli ve 32722 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 7531 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkindir.
İlgili Kanun'un 28. maddesi aşağıdaki gibidir;
MADDE 28- 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinin onikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan"yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur." ibaresi"karşı tarafın ödemekle yükümlü olduğu yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutulur." şeklinde ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Ayrıca bu taraf lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen vekâlet ücretinin yarısına hükmedilir."
|(12) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.
|(12) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile karşı tarafın ödemekle yükümlü olduğu yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen vekâlet ücretinin yarısına hükmedilir. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.
Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandığı 14/11/2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup ilgili Kanun'a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.resmigazete.gov.tr/14.11.2024
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/11/20241114-1.htm
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