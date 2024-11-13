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13 November 2024

Anayasa Mahkemesi Arabuluculukta İlk Toplantıya Katılmamanın Yaptırımını İptal Etti

PG
Pehlivan & Guner

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Pehlivan & Güner Law Firm offers a broad spectrum of legal services in Turkey with a client-focused approach, emphasizing efficiency, cost savings, and dispute prevention. The firm’s dynamic team of experienced lawyers and advisors specialize in areas including Commercial Law, Real Estate Law, Pharmaceuticals & Healthcare Regulations, and Competition and Anti-Trust Law.

With a commitment to staying updated on legal developments and integrating new technologies, Pehlivan & Güner ensures it meets the evolving needs of both local and multinational clients. The firm invests in young legal talent to foster a knowledgeable and adaptable team, further enhancing its capacity to deliver practical, solution-oriented services.

Operating nationwide, Pehlivan & Güner provides legal consulting, dispute-preventive advisory, and dispute resolution services, solidifying its role as a strategic business partner focused on protecting clients' interests within a sound legal framework.

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18.04.2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesinin ("AYM") 2023/160 E., 2024/77 K. sayılı ve 14/3/2024 tarihli kararı ile Arabuluculuk Kanunu olarak bilinen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18A/11 maddesi iptal edildi.
Turkey Litigation, Mediation & Arbitration
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18.04.2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesinin ("AYM") 2023/160 E., 2024/77 K. sayılı ve 14/3/2024 tarihli kararı ile Arabuluculuk Kanunu olarak bilinen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18A/11 maddesi iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi kararı ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18A maddesi 11. Fıkrasındaki "bu taraf dava da kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderlerinin tamamında sorumlu tutulur" şeklindeki bölümü iptal edildi.

Aynı maddenin ikinci cümlesinde yer alan "ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez." şeklindeki bölümü de Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

İlk arabuluculuk toplantısına mazeretsiz katılmayan tarafın yargılama giderlerinden tümüyle sorumlu tutulmasının ve lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinin yargılama sonunda haksız bir sürece maruz kaldığı anlaşılan tarafa ilişkin orantısız bir sınırlamaya sebep olduğu ve aşırı külfet yüklediği belirtilerek ilgili hükümler Anayasanın 13. 35. Ve 36. Maddelerine aykırılık sebebiyle iptal edilmiştir.

İptal kararları Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün olan 18.04.2024 tarihinden dokuz (9) ay sonra yürürlüğe girecektir.

SONUÇ: Karar yürürlüğe girdiğinde dava şartı arabuluculuk görüşmelerinin ilk toplantısına katılmayan taraf, salt toplantıya katılmama nedeniyle yargılama giderlerinden sorumlu tutulmayacak ve taraf lehine vekalet ücretine hükmedilebilecektir.

Originally published 19.04.2024.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Hatice Arabacı
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