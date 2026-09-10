Paramount Skydance Corporation’in Warner Bros. Discovery Inc.’Yi Devralmasina Koşullu İzin Verilmesi

Rekabet Kurulu (“Kurul”), Paramount Skydance Corporation (“PARAMOUNT”) tarafından Warner Bros. Discovery Inc.’nin (“WARNER BROS”) tek kontrolünün devralınması işlemine, PARAMOUNT tarafından sunulan taahhütler çerçevesinde koşullu olarak izin verdi.

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Rekabet Kurulu (“Kurul”), Paramount Skydance Corporation (“PARAMOUNT”) tarafından Warner Bros. Discovery Inc.’nin (“WARNER BROS”) tek kontrolünün devralınması işlemine, PARAMOUNT tarafından sunulan taahhütler çerçevesinde koşullu olarak izin verdi.

Kurul, PARAMOUNT ile WARNER BROS’un faaliyetleri arasında çeşitli yatay ve dikey örtüşmeler bulunduğu tespit etmiştir. İşlemin gerçekleşmesi halinde özellikle sinemalarda gösterilmek üzere filmlerin dağıtımı, TV kanallarının toptan tedariki ve abonelik temelli isteğe bağlı video yayını hizmetleri (SVOD) pazarlarında ortaya çıkabilecek rekabet karşıtı endişeler değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda PARAMOUNT tarafından, söz konusu endişelerin giderilmesine yönelik çeşitli taahhütler sunulmuştur.

Bu kapsamda PARAMOUNT tarafından, söz konusu rekabet endişelerinin giderilmesine yönelik taahhütler sunulmuştur.

Sinemalarda gösterilmek üzere filmlerin dağıtımı pazarı bakımından şu taahhütler sunulmuştur:

PARAMOUNT, UNIVERSAL ile kontrol ettiği UIP TÜRKİYE’deki hissedarlığını sonlandırmayı taahhüt etmiştir.

PARAMOUNT, UNIVERSAL ile Türkiye’de ortak film dağıtımına yönelik ortak girişim veya benzeri bir ticari yapı kurmayacaktır.

PARAMOUNT ve WARNER BROS filmlerinin dağıtımı, UNIVERSAL veya WALT DISNEY filmlerini de dağıtan üçüncü taraflarla birleştirilmeyecektir.

UIP TÜRKİYE bünyesinde WARNER BROS ve UNIVERSAL’ın faaliyetleri birbirinden bağımsız yürütülecektir.

Bunlara ek olarak, PARAMOUNT tarafından Türkiye pazarına özgü aşağıdaki taahhütler sunulmuştur:

Sinemalarda gösterilen filmlerin PARAMOUNT ve WARNER BROS’un sahip olduğu SVOD platformlarında ilk kez erişime sunulmasını takip eden üç yıllık münhasırlık süresinin sona ermesiyle, söz konusu filmler Türkiye’de piyasa koşullarında üçüncü taraf platformlara lisanslanmak üzere mevcut kılınacaktır. Bu taahhüt kapanış tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanacaktır.

PARAMOUNT ve WARNER BROS tarafından DIGITURK, TV+, Tivibu, D-Smart ve diğer lineer TV sağlayıcılarıyla akdedilmiş ve halen yürürlükte olan sözleşmeler, ilgili sağlayıcının talebi üzerine, aynı hüküm ve koşullarla 31.12.2029 tarihine kadar uzatılacaktır.

PARAMOUNT ve WARNER BROS’un mevcut TV kanallarını Türkiye’de kendi kontrolündeki SVOD platformlarında sunmaya devam ettiği sürece, söz konusu kanallar üçüncü kişilere piyasa koşullarında lisanslanmak üzere mevcut kılınacaktır.

Kurul, PARAMOUNT tarafından sunulan taahhütlerin tespit edilen rekabet endişelerini gidermeye yeterli, bu endişelerle orantılı ve kısa sürede yerine getirilebilir olduğu sonucuna ulaşarak işleme koşullu olarak izin vermiştir.

(Rekabet Kurulu, 29.08.2026)

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