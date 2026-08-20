Rekabet Kurumu – İlaç Sektör İncelemesi̇ Ön Raporu Kamuoyuna Sunuldu

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen İlaç Sektör İncelemesi Ön Rapor’u (“Rapor”) kamuoyunun görüşüne sunulmuştur. Raporda, ilaç sektörünün üretim, pazara giriş ve dağıtım aşamalarındaki rekabet koşulları incelenirken...

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Rekabet Kurumu tarafından yürütülen İlaç Sektör İncelemesi Ön Rapor’u (“Rapor”) kamuoyunun görüşüne sunulmuştur. Raporda, ilaç sektörünün üretim, pazara giriş ve dağıtım aşamalarındaki rekabet koşulları incelenirken; fikri mülkiyet hakları, düzenleyici çerçeve, dikey ilişkiler ve kamu ilaç tedarik süreçleri gibi sektördeki rekabet dinamiklerini etkileyen başlıca konular ele alınmıştır. Ayrıca, tespit edilen rekabet sorunlarına yönelik değerlendirmelere ve uygulanabilir çözüm önerilerine yer verilmiştir.

İlaç sektörü, yapısal özellikleri ve diğer sektörlerden ayrışan yönleri nedeniyle Türkiye’de ve dünyada rekabet otoritelerinin öncelikli olarak takip ettiği sektörler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, sektörde ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının öncül biçimde tespit edilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, sektörün rekabetçi yapısının güçlendirilmesi ve tüketici refahının artırılması bakımından önem taşımaktadır.

Rapor’da öncelikle ilaç sektörünün genel görünümü ile sektöre ilişkin sayısal ve istatistiki verilere yer verilmiş, ayrıca son 10 yıllık dönemde Rekabet Kurumunun ilaç sektörüne yönelik yürüttüğü faaliyetler değerlendirilmiştir. Bunun ardından, ilaç sektöründeki tedarik zinciri ve düzenlemelerin yoğunlaştığı alanlar esas alınarak üretim, pazara giriş ve dağıtım aşamalarındaki rekabet koşulları incelenmiştir.

Üretim aşaması bakımından, ilaç sektörünün dinamik yapısı dikkate alınarak patent koruması, fikri mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu kapsamda, fikri mülkiyet haklarının sağladığı koruma ile pazara giriş koşullarının serbestliği arasında kurulması gereken dengeye ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Pazara giriş bakımından ise sağlık, güvenlik ve erişilebilirliği düzenleyen mevzuat ile bu düzenlemelerin rekabetçi yapı üzerindeki etkileri incelenmiş; son dönemde çeşitli teşebbüs davranışlarının pazara giriş koşulları üzerindeki olası etkileri değerlendirilmiştir.

Dağıtım aşamasında ise kamuda ilaç tedarik yöntemlerinde yaşanan dönüşüm ile dağıtım seviyesindeki çeşitli dikey ilişkilerin sağlıklı ve rekabetçi ilaç tedariki üzerindeki etkileri ele alınmıştır.

Rapor kapsamında ayrıca ilaç sektöründe ortaya çıkabilecek atipik rekabet ihlalleri, münhasırlık uygulamaları, kamu ilaç tedarikinde rekabetçi süreçlerin geliştirilmesi, fikri mülkiyet haklarının kullanımı ve düzenleyici çerçeve veya bu çerçevenin manipülasyonu yoluyla ortaya çıkabilecek rekabet sorunları analiz edilmiştir. Bu doğrultuda, iyileştirmeye açık alanlar belirlenerek mevcut idari, hukuki, ekonomik veya kurumsal çerçeveyi bütünüyle değiştirmeyi gerektirmeyen, uygulanabilir ve hedef odaklı çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Kamuoyunun İlaç Sektör İncelemesi Ön Raporu’nda yer alan bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine ilişkin görüş ve değerlendirmeleri, Rekabet Kurumuna posta yoluyla veya ilac@rekabet.gov.tr adresi üzerinden e-posta yoluyla iletilebilecektir.

(Rekabet Kurumu – 10.08.2026)

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