Rekabet Kurumu – A101'in Carrefoursa'yi Devralmasi İşlemine Koşullu Olarak İzin Verilmesi

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Rekabet Kurulu (“Kurul”), Yeni Mağazacılık AŞ (“A101”)’nin, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ (“CARREFOURSA”)’nin tek kontrolünü devralmasına ilişkin işleme A101 tarafından sunulan hem davranışsal hem de yapısal taahhütleri içeren taahhüt paketi çerçevesinde koşullu olarak izin vermiştir.

Kararda, işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Birleşme ve Devralmalar Tebliği kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğu tespit edilirken, işlem sonucunda “HTM organize perakendeciliği” pazarında etkin rekabetin önemli ölçüde kısıtlanabileceği değerlendirmesine yer verilmiştir. Bununla birlikte Kurul, A101 tarafından sunulan taahhütlerin tespit edilen rekabetçi endişeleri gidermeye yeterli, uygun, orantılı ve kısa sürede yerine getirilebilir olduğu sonucuna ulaşarak işleme koşullu olarak izin vermiştir.

Dosya kapsamında tespit edilen rekabetçi endişelerin giderilmesi amacıyla taraflarca sunulan ve kabul edilen taahhütler özetle aşağıdaki şekildedir:

Mağaza elden çıkarma: Rekabetçi endişelerin tespit edildiği toplam 48 mağazanın elden çıkarılması; bunların 10’unun A101, 38’inin ise CARREFOURSA mağazası olması.

Rekabetçi endişelerin tespit edildiği toplam 48 mağazanın elden çıkarılması; bunların 10’unun A101, 38’inin ise CARREFOURSA mağazası olması. Bağımsız organizasyon yapısının korunması: CARREFOURSA’nın A101’den bağımsız organizasyon yapısını sürdürmesi; yönetici ve çalışanların iki şirkette ayrı tutulması ve günlük ticari faaliyetlerin bağımsız şekilde yürütülmesi.

CARREFOURSA’nın A101’den bağımsız organizasyon yapısını sürdürmesi; yönetici ve çalışanların iki şirkette ayrı tutulması ve günlük ticari faaliyetlerin bağımsız şekilde yürütülmesi. İstihdamın korunması: İşlemin kapanışından itibaren üç yıl süreyle A101 ve CARREFOURSA’daki toplam istihdam seviyesinin korunması ve mümkün olduğunca artırılması için makul çaba gösterilmesi.

İşlemin kapanışından itibaren üç yıl süreyle A101 ve CARREFOURSA’daki toplam istihdam seviyesinin korunması ve mümkün olduğunca artırılması için makul çaba gösterilmesi. KOBİ ve yerel tedarikçilerin desteklenmesi: Üç yıl boyunca her yıl en az 75 KOBİ veya yerel üretici/tedarikçinin desteklenmesi; bu kapsamda mağaza içi görünürlük, pazarlama, dijital kanallar, veri ve analitik, müşteri ilişkileri yönetimi ve çevrim içi satış kanallarında öncelik gibi desteklerin sağlanması. Kadın üretici ve girişimcilerin programa dâhil edilmesine de özen gösterilmesi.

Üç yıl boyunca her yıl en az 75 KOBİ veya yerel üretici/tedarikçinin desteklenmesi; bu kapsamda mağaza içi görünürlük, pazarlama, dijital kanallar, veri ve analitik, müşteri ilişkileri yönetimi ve çevrim içi satış kanallarında öncelik gibi desteklerin sağlanması. Kadın üretici ve girişimcilerin programa dâhil edilmesine de özen gösterilmesi. Yöresel ve yerli tarım ürünlerinin desteklenmesi: Yöresel ürünlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile tüketici nezdindeki görünürlüğünün artırılması amacıyla “çatı marka” yaklaşımı kapsamında bütüncül bir iletişim ve konumlandırma stratejisinin uygulanması.

Söz konusu taahhütler, izin kararının esasını oluşturan bağlayıcı yükümlülükler niteliğindedir. Taahhütlerin ihlal edilmesi halinde, 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca günlük idari para cezası uygulanabilecektir.

(Rekabet Kurulu – 30.07.2026 ,26-27/789-331)

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