Rekabet Kurumu – Avixa İlaç San. Ve Ti̇c. Aş Ve Avigem İlaç San. Ve Ti̇c. Ltd. Şti̇.'den Oluşan Ekonomi̇k Bütünlük Hakkinda Yürütülen Soruşturmanin Sonuçlandirilmasi

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Rekabet Kurulu (“Kurul”), Avixa İlaç San. ve Tic. AŞ ve Avigem İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün (“AVIXA”) ortak pazarlama anlaşması kapsamında dağıtımını gerçekleştirdiği iki burun spreyinden birini piyasaya vermeyerek çift etken maddeli burun spreyleri alanında rakiplerinin pazara girişinin engellenmesi ve kamu zararı yaratılması davranışlarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi bakımından değerlendirmiş olup nihayetinde soruşturmayı, taahhüt ve uzlaşma usulleri kapsamında karara bağlanmıştır.

Uzlaşma usulü sonucunda, piyasaya sürülen içerikleri ve formülü aynı olan iki ilaçtan biri için Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme programı kapsamında daha yüksek iskonto uygulanmasına karşın ilgili ürünün piyasada %1 pazar payının altında tutulması şeklinde gerçekleşen dışlayıcı ve sömürücü uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmesi nedeniyle, AVIXA’ya 23.813.011,31 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Aynı zamanda bulunurluğu %1’in altında olan ürüne ait ruhsatın askıya alınması ve iptali ile ürünün geri ödeme kapsamından çıkarılması süreçlerine yönelik sunulan taahhütler kabul edilerek teşebbüs bakımından bağlayıcı hale getirilmiştir.

(Rekabet Kurulu – 23.07.2026, 26-26/748-308)

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