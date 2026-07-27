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27 July 2026

Avrupa Komi̇syonu – Google’a Dma İhlalleri̇ Nedeni̇yle 890 Mi̇lyon Euro İdari̇ Para Cezasi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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The European Commission has determined that Google violated the Digital Markets Act by favoring its own services in Google Search results and restricting app developers from directing users to alternative...
Turkey Antitrust/Competition Law
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Avrupa Komisyonu ("Komisyon"), Google'ın, Google Arama'da kendi hizmetlerini kayırarak ve Google Play üzerinden uygulama dağıtan geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ve daha uygun fiyatlı olabilecek satın alma kanallarına yönlendirmelerini kısıtlayarak Dijital Piyasalar Yasası'nı ("DMA") ihlal ettiğine karar verdi.

Komisyon, Google'ın alışveriş, otel, ulaşım ve spor sonuçları da dâhil olmak üzere kendi hizmetlerini Google Arama'da daha görünür biçimde sunarak bu hizmetlere ayrıcalıklı muamelede bulunduğunu, benzer üçüncü taraf hizmetlerine ise aynı görünürlüğü sağlamadığını tespit etti.

DMA ayrıca, uygulamalarını Google Play üzerinden dağıtan geliştiricilerin kullanıcıları alternatif teklifler hakkında ücretsiz olarak bilgilendirebilmesine ve söz konusu tekliflere yönlendirebilmesine imkân tanınmasını gerektiriyor. Komisyon, Google'ın uygulama geliştiricilerin bu tür teklifleri serbestçe duyurma ve tanıtma ve kullanıcılarla kendi tercih ettikleri dağıtım kanalları, üçüncü taraf uygulama mağazaları da dâhil olmak üzere, üzerinden sözleşme yapma imkânlarını kısıtladığını belirledi. Komisyon ayrıca, Google tarafından uygulanan yönlendirmeye ilişkin ücretlerin düzeyinin ve tahsil süresinin DMA kapsamında izin verilen sınırları aştığı sonucuna ulaştı.

Bu çerçevede Komisyon, Google'a söz konusu aykırılıklara son vermesi talimatını verirken kendi hizmetlerini kayırması nedeniyle 460 milyon euro, yönlendirmeyi kısıtlayan uygulamaları nedeniyle ise 430 milyon euro olmak üzere toplam 890 milyon euro idari para cezası uyguladı.

(Komisyon – 23.07.2026)

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