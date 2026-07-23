Rekabet Kurumu – Cargıll’ın PNS’yı Devralma İşlemine Koşullu İzin Verilmesi

Rekabet Kurulu, Cargill Türkiye'nin PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ'nin kontrolünü devralmasına ilişkin işlemi incelemiş ve özellikle glikoz şurubu pazarında rekabet endişeleri tespit etmiştir. Kurul, işlemin fiyat artışları ve arz kısıtlamaları gibi rekabetçi sorunlar doğurabileceğini değerlendirmiş ve taraflarca sunulan davranışsal taahhütler çerçevesinde

Article Insights

Nazali are most popular: in Turkey

Rekabet Kurulu (“Kurul”), Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ’nin (“Cargill Türkiye”), PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ’nin tek kontrolünü Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’den devralmasına ilişkin işlemi incelemiş ve işleme taraflarca sunulan davranışsal taahhütler çerçevesinde koşullu olarak izin vermiştir. Kurul, işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile 2010/4 sayılı Birleşme ve Devralmalar Tebliği kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğunu ve özellikle glikoz şurubu ve karışımları alt pazarında etkin rekabetin önemli ölçüde kısıtlanması riskini doğurabileceğini değerlendirmiştir.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, devralma işleminin fiyat artışları, arzın kısıtlanması ve çapraz sübvansiyon uygulamaları bakımından rekabetçi endişeler doğurduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Cargill Türkiye tarafından sunulan davranışsal taahhütlerin söz konusu rekabetçi endişeleri gidermeye yeterli, uygun ve orantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda Kurul, işlemin rekabet üzerinde doğurabileceği olumsuz etkilerin taahhütler aracılığıyla önlenebileceğini değerlendirerek işleme koşullu izin vermiştir.

Kabul edilen taahhütler kapsamında, yurt içi satışlarda kotaya tabi ürünlerin fiyat artışlarının belirli maliyet unsurlarıyla sınırlandırılması ve fiyatlama davranışlarının beş yıl boyunca bağımsız denetim yoluyla izlenmesi, müşterilere yönelik tedarik sürekliliğinin objektif kriterler çerçevesinde korunması ve glikoz şurubu ile karışımlarından elde edilen gelirlerin diğer ürün gruplarını finanse etmek amacıyla kullanılmaması öngörülmüştür. Kurul ayrıca, söz konusu taahhütlerin bağlayıcı nitelikte olduğunu ve ihlali halinde 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca günlük idari para cezası uygulanacağını vurgulamıştır.

(Rekabet Kurulu – 30.06.2026, 26-23/685-275)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.