Rekabet Kurumu’nun Yerinde Inceleme Yetkisinin Anayasa’ya Aykirilik Sorunu Ve Mevcut Davalara Etkisi

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ÖZET

Bu makale, Rekabet Kurumu’nun 4054 sayılı Kanun’un 15. maddesi uyarınca kullandığı yerinde inceleme yetkisinin Anayasa’ya aykırılığı ve bu durumun mevcut idari yargı davalarına etkileri üzerinde durmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin 23 Mart 2023 tarihli ve 2019/40991 başvuru numaralı Ford Otomotiv kararı, hâkim kararı olmaksızın gerçekleştirilen yerinde incelemelerin Anayasa’nın 21. maddesinde güvence altına alınan konut dokunulmazlığı hakkını ihlâl ettiğini açık biçimde ortaya koymuştur. Bu karar, yerinde inceleme yetkisinin artık münferit bir hak ihlâli olmaktan çıkarak yapısal bir anayasal sorun haline geldiğini göstermektedir. Nitekim bu kararın ardından Danıştay 13. Dairesi, 4054 sayılı Kanun’un 15. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin kararı ve akabinde gelişen süreçlere rağmen, Anayasa’ya açıkça aykırı bu uygulamalar sürdürülmeye devam edilmektedir. Mezkur uygulamanın hukuka uygun hale getirilmesi için öncelikle Rekabet Kurumu’nun yerinde inceleme yapmadan önce hâkim kararı almaya başlaması gerekmektedir. Bununla birlikte, hâkim kararı olmaksızın gerçekleştirilen incelemeler sonucunda verilen idari para cezalarının akıbeti de tartışılması gereken hususlardandır. Yerinde incelenmenin engellendiği/ zorlandığı gerekçesiyle verilen idari para cezalarının iptaline karşı açılan davalarda, bu incelemelerden elde edilen bulguların hukuka aykırı delil niteliğinde olduğu kabul edilmeli, bu delillere dayanılarak tesis edilen idari yaptırımlar yok hükmünde sayılmalıdır. Bu yaklaşım, Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen hukuka aykırı delil yasağı ile Anayasa’nın 125. maddesinde güvence altına alınan yargısal denetim hakkının etkin biçimde korunmasını için zorunludur.

Anahtar Kelimeler: Rekabet Hukuku, Yerinde İnceleme Yetkisi, Konut Dokunulmazlığının İhlâli, Hukuka Aykırı Delil, Anayasa Mahkemesi, Etkin Yargısal Denetim.

GİRİŞ

Rekabetin korunması, serbest piyasa ekonomisinin işleyişi ve tüketici refahının sürdürülebilirliği açısından temel bir öneme sahiptir. Türkiye’de bu görevi üstlenen Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile kendisine tanınan geniş denetim yetkileri çerçevesinde teşebbüslerin faaliyetlerini incelemekte ve piyasa düzenini gözetmektedir. Bu yetkilerden biri de Kanun’un 15. maddesinde düzenlenen “yerinde inceleme” yetkisidir. Kurum, bu hükme dayanarak teşebbüslerin işyerlerine girerek belgelerini, bilgisayar kayıtlarını, yazışmalarını ve elektronik verilerini incelemektedir.

Ne var ki bu yerinde incelemeler herhangi bir hâkim kararı olmaksızın gerçekleştirmektedir. Bu durum, Anayasa’nın 21. maddesinde güvence altına alınan konut dokunulmazlığı hakkının ihlâli bakımından uzun yıllardır tartışma konusudur. Söz konusu tartışma, nihayet Anayasa Mahkemesi’nin 23 Mart 2023 tarihli ve 2019/40991 başvuru numaralı Ford Otomotiv kararıyla 1 yargısal bir boyut kazanmış ve Mahkeme, hâkim kararı olmadan yürütülen yerinde incelemelerin Anayasa’nın 21. maddesini ihlâl ettiğine hükmetmiştir. Bu karar, 4054 sayılı Kanun’un 15. maddesinin yapısal olarak Anayasa’ya aykırı olduğunu ortaya koyması bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir.

Bu çalışma, Rekabet Kurumu’nun yerinde inceleme yetkisinin anayasal sınırlarını ve bu yetkinin kullanımının mevcut idari yargı davalarına etkisini incelemektedir. Çalışmada, Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararı, bu karar sonrasında Danıştay 13. Dairesi tarafından yapılan iptal başvurusu ve idari yargı kararlarında yer alan karşı oylar birlikte ele alınarak, yerinde inceleme uygulamasının Anayasa’nın üstünlüğü ilkesi çerçevesinde nasıl yeniden yorumlanması ve uygulanması gerektiği tartışılacaktır.

1. Yerinde İncelemenin Yasal Dayanağı

Kanun’un 15. maddesi, Rekabet Kurumu’na teşebbüslere veya teşebbüs birliklerine yerinde inceleme yapma yetkisi tanımaktadır. Maddeye göre, “Kurum, incelemeler sırasında teşebbüslerin her türlü defter, belge, veri ve elektronik kayıtlarını inceleyebilir, bunlardan örnek alabilir, gerekli gördüğü hallerde yerinde inceleme yapabilir.” Ancak bu hükümde hâkim kararı alınması zorunluluğu açıkça düzenlenmemiştir. Bu uygulama, Anayasa’nın 21. maddesinde güvence altına alınan konut dokunulmazlığı hakkı bakımından ciddi ihlâllere yol açmaktadır. Nitekim Anayasa’nın 21. maddesi, “usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça” kimsenin konutuna girilemeyeceğini, arama yapılamayacağını ve eşya veya belgeye el konulamayacağını düzenlemektedir2 . Aynı maddeye göre, yalnızca gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emriyle arama yapılabilir fakat bu durumda dahi kararın yirmi dört saat içinde hâkim onayına sunulması ve hâkimin kırk sekiz saat içinde karar vermesi zorunludur. Ne var ki Rekabet Kurumu bu zamana kadar gerçekleştirmiş olduğu yerinde incelemelerde hiçbir şekilde hakim kararı almamıştır ve bu hukuka aykırı uygulamasına da hâlâ devam etmektedir.

2. Anayasa Mahkemesi’nin Ford Otomotiv Kararı: Dönüm Noktası

Bu tartışmalara yön veren en önemli karar, Anayasa Mahkemesi’nin 23 Mart 2023 tarihli ve 2019/40991 başvuru numaralı Ford Otomotiv kararıdır. Mahkeme, bu kararda hâkim kararı olmaksızın yapılan yerinde incelemenin Anayasa’nın 21. maddesini ihlâl ettiğine hükmetmiştir. Kararda şu tespitlere yer verilmiştir: “Somut olayda başvurucunun yerinde incelemeye yönelik olarak herhangi bir engelleme girişiminde bulunmamış olması sebebiyle hâkim kararı gerekmeksizin başvurucunun işyerinde inceleme yapılmıştır. 4054 sayılı Kanun’un 15. maddesine uygun olduğu anlaşılan bu uygulamanın Anayasa’nın 21. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde güvenceyi ihlâl ettiği açıktır.” Mahkeme ayrıca bu ihlâlin sadece bireysel bir durum olmadığını, kanun hükmünün yapısal olarak Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek sorunun giderilmesi amacıyla konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bildirilmesine karar vermiştir. Bu yönüyle karar, Rekabet Kurumu’nun mevcut uygulamalarını temelden sorgulayan ve norm düzeyinde reform gerektiren bir içtihat niteliği taşımaktadır.

3. Kurum İçinde ve Yargıda Karşı Oylar

Ford Otomotiv kararı sonrasında yerinde inceleme yetkisinin hukuki meşruiyeti, Rekabet Kurumu’nun kendi karar organı ve idari yargı mercileri içinde de ciddi biçimde tartışma konusu haline gelmiştir. Kurul’un kararlarında yer alan karşı oy yazıları, Ford kararının bağlayıcılığı konusunda farklı görüşlerin bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır.3 Ünlü, bir yandan 4054 sayılı Kanun’un hâla yürürlükte olduğunu, diğer yandan da Anayasa Mahkemesi’nin ihlâl tespitinin uygulamada derhal dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu yaklaşım, yürürlükteki normun “formel” varlığı ile Anayasa Mahkemesi kararının “maddi” bağlayıcılığı arasındaki gerilimi yansıtmaktadır. Ünlü’nün, “idari yargıda içtihat oluşana kadar yerinde inceleme işlemlerinin görüşülmemesi gerektiği” yönündeki tespiti ise, Kurum’un kendi yetkisini kullanma biçiminde tereddütler olduğunun bir göstergesidir.

Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde, yerinde incelemenin engellendiği veya zorlaştırıldığı gerekçesiyle tesis edilen idari para cezalarına karşı açılmış çok sayıda iptal davası bulunmaktadır. Bu davalarda ileri sürülen en güçlü hukuki argümanlardan biri, idari yaptırıma dayanak teşkil eden yerinde inceleme eyleminin, hukuka aykırı şekilde “hakim kararı alınmaksızın” gerçekleştirilmiş olmasıdır. Nitekim Anayasa’nın 38/6. maddesi 4ile, hukuka aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır.5 Danıştay tarafından verilen kararlarda da Anayasa’nın 38. maddesinin idari cezalar bakımından da geçerliliği kabul edilmektedir6 .

İşbu mevcut düzenlemeler ışığında, bahse konu iptal davalarından birinde kaleme alınan karşı oy gerekçesinde7 yerinde incelemenin yalnızca hâkim kararıyla yapılabileceği, Kurul kararlarının “gecikmesinde sakınca bulunan hâller” istisnasına bile girmediği ifade edilmiş, hâkim onayına sunulma zorunluluğunun bulunmamasının Anayasa m.21’deki yargısal güvencelerle bağdaşmadığı vurgulamıştır. Karşı oyda ayrıca “hak ihlâli kararlarının benzer davalarda göz önünde bulundurulmaması, hukuk devleti ilkesine aykırıdır” tespiti yapılmıştır. Bu ifade, yerinde inceleme tartışmasının artık bireysel bir ihlâl değil genel bağlayıcılığa sahip anayasal bir mesele olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşın söz konusu içtihat, idari ve yargısal uygulamalara yansımadığından uygulamada hukuka aykırılık ve belirsizlik devam etmektedir. Bu belirsizlik, Danıştay’ın Kanun’un 15. maddesine ilişkin Anayasa’ya aykırılık başvurusu ve bu başvuruya bağlı olarak gündeme gelen bekletici mesele uygulamalarıyla birlikte daha da görünür hale gelmiştir.

4. Danıştay’ın İptal Başvurusu, Mevcut Davalarda Bekletici Mesele ve Süregelen Belirsizlik

Danıştay, Anayasa Mahkemesi’nin Ford Otomotiv kararından önce yerinde inceleme yetkisini incelemiş olmakla birlikte, bu dönemde hâkim kararı olmaksızın yapılan incelemelerin Anayasa’nın 21. maddesi bakımından doğurduğu sonuçları esaslı biçimde tartışmamış, yerinde incelemenin usul ve esasları üzerinde durmamıştır. 8 Ne var ki Ford Otomotiv kararıyla birlikte Danıştay 13. Dairesi, Kanun’un 15. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle 19 Eylül 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla iptal başvurusunda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi’nin norm denetimi sürerken benzer uyuşmazlıklarda görülen davalarda “bekletici mesele” uygulanmaya başlanmıştır. Nitekim Anayasa’nın 152. maddesinde, mahkemelerin uygulanacak bir kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı görmeleri veya bu yönde ciddi bir iddia bulunması halinde, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakabileceği düzenlenmiştir.9 Anayasa Mahkemesi’nin kararı esas hakkındaki karar kesinleşmeden önce gelirse mahkemenin bu karara uyması zorunludur.10

Buna rağmen Rekabet Kurumu, bekletici mesele yapılan dosyalarda Anayasa Mahkemesi’nin beş ay içinde karar vermemesi gerekçesiyle artık yürürlükteki hükümlere göre karar verilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Ancak bu görüş hem kanun metni hem de anayasal sistematik bakımından isabetsizdir. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40/5. maddesinde düzenlenen beş aylık süre, sadece itiraz yoluna bizzat başvuran mahkeme açısından bağlayıcı olmalıdır. Başka bir mahkeme, aynı normun Anayasa Mahkemesi önünde incelenmekte olduğunu bilmesine rağmen bu süre doldu diye yargılamayı sonuçlandırmakla yükümlü olmamalıdır. Aksi yorum, hem 152. maddenin itiraz yolunu işlevsiz hale getirecek hem de mahkemeler arasında farklı kararların doğmasına yol açacaktır. Kaldı ki uygulamada da Anayasa Mahkemesi’nin iş yükü nedeniyle bu 5 aylık süre fiilen aşılmakta olup mahkemelerin bu süreye uymayarak anayasal denetimin sonucunu beklemeye devam etmesi gerekmektedir.

Ne var ki bazı idare mahkemeleri Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan iptal başvuru nedeniyle iptal davalarını 2023 yılından 2025 yılına kadar fiilen bekletici mesele haline getirdikten sonra herhangi bir gerekçe göstermeksizin Anayasa’ya aykırılığı tespit edilmiş ve iptali Anayasa Mahkemesi gündeminde bulunan kurallara dayanarak davayı reddetmektedir. Bu yaklaşım hem bekletici mesele kurumunun amacına hem de Anayasa’nın üstünlüğü ilkesine açıkça aykırıdır. İki yılı aşkın süredir fiilen askıda tutulan bir davada, Anayasa Mahkemesi’nin kararını beklememe yönündeki tercihin, yargılamanın taraflarına yüklenmesi kabul edilemez niteliktedir. Bu tür bir uygulama, anayasal denetimin sonuçsuz bırakılması anlamına gelmekte ve bekletici mesele kurumunu koruyucu bir araç olmaktan çıkararak bireylerin etkili hukuki korunma hakkını zedeleyen bir formaliteye dönüştürmektedir. Bu nedenle idari yargı mercilerinin söz konusu uygulamadan ivedilikle vazgeçmesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına ve hukuk devleti ilkesine uygun bir yargılama pratiğinin tesis edilmesi gerekmektedir11.

5. Anayasa’ya Aykırı Uygulamalar Karşısında Yapılması Gerekenler

Anayasa Mahkemesi’nin Ford Otomotiv kararıyla birlikte, hâkim kararı olmaksızın gerçekleştirilen yerinde incelemelerin Anayasa’nın 21. maddesine aykırılığı artık tartışmasız biçimde ortaya konulmuştur. Buna rağmen Rekabet Kurumu’nun mevcut uygulamasında herhangi bir yapısal değişiklik yapılmamış olup incelemeler hâlâ yargısal izin olmaksızın yürütülmeye devam etmektedir.

Öncelikle, Rekabet Kurumu’nun yerinde inceleme yetkisini kullanırken Anayasa Mahkemesi’nin tespit ettiği bu yapısal eksikliği giderecek biçimde uygulamasını derhal değiştirmesi gerekmektedir. Kurum, inceleme öncesinde hâkim kararı alınmasını kural haline getirmeli, yalnızca gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yazılı emirle işlem yapılmasına izin vermelidir. Bu gibi istisnai durumlarda dahi söz konusu kararı en geç yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunmalı ve kırk sekiz saat içinde karar almalıdır. Aksi hâlde bu tür işlemlerden elde edilen deliller hukuka aykırı sayılmalı ve idari yaptırımlara dayanak teşkil etmemelidir.

Diğer yandan, idari yargı mercilerinin de Anayasa Mahkemesi’nin ihlâl kararını ve Danıştay 13. Dairesi’nin iptal başvurusunu dikkate alarak hâkim kararı olmadan yapılan yerinde incelemelerde elde edilen verileri “hukuka aykırı delil” olarak nitelendirmesi ve bu delillere dayanılarak tesis edilen idari para cezalarını yok hükmünde sayarak davalarda iptal kararı vermesi gerekmektedir.

Yerinde incelemenin engellenmesi ve zorlaştırılmasına ilişkin verilen idari para cezalarının iptaline ilişkin davalarda, yargı mercileri açısından bekletici mesele kararı vermek ve “beklemek” yalnızca usule ilişkin bir tercih değil Anayasa’nın üstünlüğü ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin fiilen hayata geçirilmesinin zorunlu sonucudur. Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi’nin açık tespitine rağmen hâkim kararı olmadan yürütülen yerinde incelemelerin devam etmesi ve yargılamalarda bu husus dikkate alınmaksızın karar verilmesi, hukuk devletine duyulan güveni sarsmaktadır. Bu ihlâlin giderilmesi, hem norm düzeyinde yapılacak yasal değişikliklerle hem de idari ve yargısal uygulamaların hukuka uygun hale getirilmesiyle mümkün olacaktır.

Sonuç ve Değerlendirme

Rekabet Kurumu’nun Kanun’un 15. maddesi uyarınca kullandığı yerinde inceleme yetkisi, görünürde idarenin denetim gücüne hizmet eden bir araç olsa da uygulama biçimi itibarıyla temel hak ve özgürlükleri ihlâl etmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin Ford Otomotiv kararı, bu alandaki en önemli dönüm noktasıdır. Kararda, hâkim kararı olmaksızın yapılan yerinde incelemelerin Anayasa’nın 21. maddesinde güvence altına alınan konut dokunulmazlığı hakkını ihlâl ettiği açık biçimde ortaya konulmuştur. Bu tespit, yalnızca bireysel bir ihlâlin ötesinde, 4054 sayılı Kanun’un 15. maddesinin yapısal olarak Anayasa’ya aykırı olduğu sonucunu doğurmuştur.

Kararın ardından, Danıştay 13. Dairesi tarafından yapılan iptal başvurusu ve idari yargı kararlarında yer alan karşı oy gerekçeleri, ihlâlin yargısal düzeyde de fark edildiğini açıkça ortaya koymuştur. Buna karşın Anayasa Mahkemesi’nin norm denetimi henüz sonuçlanmadığı için idari yargı mercilerinde ve Rekabet Kurumu uygulamalarında belirgin bir hukuki belirsizlik devam etmektedir. Bu belirsizlik karşısında, kesinleşmemiş davalar bakımından Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararın doğrudan uygulanabilir nitelikte olduğu gözetilmeli, hâkim kararı olmaksızın elde edilen delillere dayanılarak hüküm kurulmasından kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak, Rekabet Kurumu’nun hakim kararı olmaksızın gerçekleştirdiği yerinde incelemeler, hem Anayasa’nın 21. ve 38. maddelerine hem de hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır. Bu yetkinin, Anayasa’ya aykırı şekilde kullanılmaya devam edilmesi, sadece bireylerin temel haklarını değil idarenin meşruiyetini de zedelemektedir. Kurumun bundan sonraki uygulamalarında yerinde incelemeleri hâkim kararıyla yürütmesi, yargı mercilerinin ise hâkim kararı olmadan elde edilen delilleri reddederek iptal kararı vermesi, Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkelerinin gereğidir.

Anayasa Mahkemesi’nin önünde derdest olan norm denetiminin sonucu ne olursa olsun artık açık bir anayasal gerçek ortaya çıkmıştır: Rekabet hukukunun etkinliği ancak temel hak güvenceleriyle birlikte sürdürülebilir. Hukuka aykırı elde edilmiş bulgulara dayanan bir rekabet denetimi ne adil ne de meşru olabilir.

Footnotes

1 Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 2019/40991 başvuru numaralı, 23.03.2023 tarihli kararı

2 2 AY madde 21

3 Rekabet Kurumu’nun 17.08.2023 tarihli ve 23-39/740-254 sayılı kararı

4 AY madde 38/6

5 AYM’nin E. 2022/45, K. 2022/89 numaralı, 20.07.2022 tarihli kararı

6 Danıştay İDDK’nın, E. 2020/1072, K. 2020/3653 numaralı, 30.12.2020 tarihli kararı

7 Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 28.12.2023 tarihli 2023/1148 E., 2023/2655 K. sayılı kararı

8 Olgu Özdemir, Rekabet Kurumunun Yerinde İnceleme Yetkisinin Anayasa’ya Aykırılığı ve Mevcut Davalara Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023.

9 AY m.152:

10 AY 152/3

11 Danıştay 9. Dairesi’nin E. 2020/3222 K. 2023/836 22.3.2023 Tarihli kararı

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