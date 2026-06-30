Rekabet Kurumu – Coca-cola Satiş Ve Dağitim Aş Hakkindaki Soruşturmanin Taahhütle Sonuçlandirilmasi

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Rekabet Kurulu (“Kurul”), Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ (“CCSD”) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında yürütülen soruşturmayı, münhasırlık ve indirim uygulamaları yoluyla rakiplerin dışlanmasına ilişkin rekabet endişeleri çerçevesinde CCSD tarafından sunulan taahhütlerin kabulüyle sonuçlandırmıştır.

Ön inceleme bulguları doğrultusunda Kurul, CCSD’nin soğutucu erişim kısıtları, teşvik/indirim mekanizmaları ve yatırım destekleri aracılığıyla rakiplerin pazara erişimini zorlaştırabileceğine ve bu durumun hâkim durumun kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilebileceğine ilişkin ciddi şüpheler bulunduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede soruşturma, taahhüt mekanizması kapsamında sonuçlandırılmıştır.

Kurul, 04.06.2026 tarihli ve 26-20/614-243 sayılı kararla CCSD tarafından sunulan taahhütleri bağlayıcı hale getirerek; soğutucu erişim kuralının kapsamının genişletilmesini, %35’lik alanın rakip ürünlere açılmasını ve bu alanın dikey seperasyon ve bilgilendirme etiketleriyle düzenlenmesini, erişim kuralının tüm satış noktaları ve soğutucular bazında uygulanmasını ve uyumun bağımsız üçüncü taraf raporlarıyla izlenmesini hükme bağlamıştır. Ayrıca uyumsuzluk halinde kademeli yaptırım uygulanması, satış noktalarının rakip yerleşimlerine müdahalesinin sınırlandırılması ve görsel engelleyici uygulamaların kaldırılması kararlaştırılmıştır.

Bunlara ek olarak Kurul; soğutucu tedarik modelinde satış hedefi ve verimlilik koşullarına dayalı uygulamaların kaldırılmasını, prim ve hedef sistemlerinin rekabetçi endişeleri giderecek şekilde yeniden düzenlenmesini, yatırım desteklerinin satış şartlarına bağlanmamasını ve objektif kriterlere dayandırılmasını, indirim ve bedelsiz ürün politikalarının ürün kategorileri bazında ayrıştırılmasını ve rekabeti kısıtlayıcı çapraz koşullardan arındırılmasını zorunlu kılmıştır. Taahhütlerin Kurul tarafından üç yıl sonra yeniden gözden geçirileceği hükme bağlanmıştır.

(Rekabet Kurumu – 18.06.2026)

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