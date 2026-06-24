Rekabet Kurumu - Uber Tarafından Getir’in Bazı Hizmet Kollarının Devralma İşlemine Taahhütler Çerçevesinde İzin Verildi.

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Rekabet Kurulu (“Kurul”), Uber Technologies Inc. (“Uber”) tarafından Getir Perakende Lojistik A.Ş.ye ait (i) çevrimiçi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolunun ve (ii) çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınması işlemine Uber tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde izin vermiştir.

Kurul’un değerlendirmesi kapsamında sunulan taahhütler arasında, Uber tarafından Türkiye’ye toplam 500 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması da yer almaktadır. Kurul, söz konusu yatırımın, yüksek nitelikli istihdamın desteklenmesine, yerel mühendislik kapasitesinin güçlendirilmesine ve Türkiye’nin dijital teknoloji ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağını öngörmektedir.

Gerekçeli kararın ilerleyen dönemde Rekabet Kurumu tarafından yayımlanması beklenmektedir.

(Rekabet Kurumu, 19.06.2026)

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